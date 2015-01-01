Герои нашего времени

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Рынок труда предъявляет новые требования к топ-менеджерам: теперь это не просто администратор, а работающий по 12 часов в сутки супергерой, способный вдохновить команду на подвиги и достичь любых результатов в условиях нестабильной экономики

Екатерина Иванова

Андрей Цымбал девять лет работает в международной компании KPMG в Украине, куда пришел ассистентом аудитора, а теперь занял кресло управляющего парт­нера. Сегодня рабочий день 44‑летнего Цымбала длится по 10-12 часов, и он признается, что, стремясь наверх, не до конца осознавал, сколько времени по‑настоящему потребует его новая должность.

“Важно понимать, что мы живем в мире, где в первую очередь руководит уже не капитал, а инновационные идеи, которые очень быстро захватывают рынки, меняют индустрии и даже основных игроков, — говорит Цымбал о новой парадигме в бизнесе. — Поэтому приходится постоянно думать над тем, что нужно сделать по‑другому, следить за рынком, общаться с клиентами, инициировать изменения”.

Опытные управленцы, умеющие выживать в условиях неопределенности, видеть на два шага вперед и вести за собой команду, — собирательный образ топ-менеджера, которого спят и видят начальники отделов кадров большинства компаний в Украине.

Согласно данным международного кадрового портала HeadHunter Украина, отечественные компании испытывают острый дефицит высококлассных боссов, имеющих не только профессиональные навыки и доскональное понимание всего процесса конкретного бизнеса, но и способность работать в условиях постоянных перемен, в первую очередь крайне нестабильной экономики, и главное — достигать успеха.

Их карьера разворачивается на фоне глобальных вызовов — от цифровой трансформации фактически всех сфер жизни современного человека до проблемы миллениалов, постепенно заполняющих офисы, с которыми не работает привычная стратегия управления в приказном порядке.