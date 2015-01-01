Атлант расправляет плечики

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Украинская экономика за год выросла более чем на 3% — хороший результат на фоне предыдущих потерь. Но этого все еще мало для быстрой модернизации, на которую страна способна

Иван Верстюк

Если Алексей Давиденко, собственник сети по продаже медицинского оборудования Медтехника, услышит в СМИ информацию от Нацбанка о том, что розничный товарооборот в Украине за три квартала 2018 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017‑го, он согласно кивнет головой. Потому что на собственном опыте чувствует эту прибавку.

“Динамика положительная, — говорит предприниматель. — Во всех регионах, где мы представлены, чувствуется активность на докризисном уровне”. Для страны, которая еще пару лет назад барахталась в объятиях мощного кризиса, подобная оценка дорогого стоит.

Растет не только товарооборот розницы и покупательные настроения украинцев: в страну потянулись финансы с внешних рынков. Только за полгода в Украину зашло $ 1,3 млрд прямых иностранных инвестиций, в то время как за весь прошлый год их было $ 2,3 млрд. Подобного все еще мало для полноценного экономического бума, но достаточно для активизации рынка.

В стране появились и знаковые мировые компании — шведские ретейлеры IKEA и H&M, а также ирландский авиагигант лоукостер Ryanair.

“Мы видим начало более существенных прямых иностранных инвестиций”, — уверен Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне.