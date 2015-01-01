Королевство жестокости

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В сказочно богатой и влиятельной Саудовской Аравии в качестве наказания отсекают конечности, забивают камнями и рубят головы. Здесь запрещены политические партии, отсутствуют независимые суды, а о правах человека знают лишь понаслышке

Анна Павленко

После развода жительница Саудовской Аравии Самар Бадави вместе с девятилетним сыном переехала к отцу, но вместо помощи получила от родителя побои и запрет на повторный брак.

Тогда 32‑летняя мусульманка попыталась добиться права на замужество через суд, однако свой иск подал и глава семейства. В результате его дочь несколько месяцев провела за решеткой по обвинению в непослушании.

То, что случилось с Бадави, подтолкнуло ее к борьбе за права женщин в консервативном королевстве. Однако за свою активную позицию она получила новый тюремный срок: в августе 2018 года Бадави вместе с другими активистами была взята под стражу. Тогда канадский МИД осудил действия саудовских властей, между странами разразился дипломатический скандал, а вслед за ним в мире разгорелся еще более резонансный конфликт с участием Саудовской Аравии.

2 октября в саудовском генконсульстве в Стамбуле был убит журналист Джамаль Хашукджи, автор американского издания The Washington Post и ярый критик наследного принца. Как рассказали прессе турецкие чиновники, тело убитого журналиста расчленили и бросили в колодец в саду резиденции саудовского генконсула. Жестокое убийство потрясло мир.

“Детали убийства этого известного саудовского диссидента в чужой стране были столь ужасающими, что привлекли внимание и огласку, каких не получали предыдущие серьезные факты нарушения прав человека в Саудовской Аравии”, — констатирует Родни Диксон, юридический советник британской королевы и международный адвокат по правам человека.