Апокалипсис завтра

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Человечеству придется попрощаться с предприятиями и транспортом, которые работают на ископаемом топливе, и почти полностью перейти на солнечную энергию, убеждены лучшие климатологи мира. Иначе уже в ближайшие 50 лет Лондон, Майами и Одесса уйдут под воду, а прочие мегаполисы разрушат ураганы и смерчи

Анна Павленко

Проплыв мимо затопленного первого этажа Вестминстерского дворца, туристический катер огибает Биг-Бен и оказывается над парламентскими садами. Речная экскурсия по Темзе стала обязательным пунктом экскурсионной программы в британской столице.

Не менее популярен водный транспорт в индийском Мумбаи: десятки лодок дрейфуют вокруг знаменитой арки Врата Индии, которая возвышается над поверхностью Аравийского моря в месте, где когда‑то была набережная. Тем временем на юг американской Флориды съезжаются дайверы, чтобы поглазеть на ушедшие под воду коттеджи состоятельных американцев на островах Майами-Бич.

Именно такая судьба уготована крупным прибрежным городам в ближайшие 50 лет, если человечество продолжит загрязнять планету парниковыми газами и позволит глобальному потеплению поднять температуру на 2°C. Тогда уровень Мирового океана поднимется более чем на 0,6 м, произойдут необратимые климатические изменения, под угрозой окажутся целые экосистемы, а сотни миллионов людей будут страдать от наводнений, засухи, экстремальной жары, лесных пожаров и бедности.

Этот апокалиптический прогноз, опубликованный в недавнем докладе Межправительственной комиссии по изменению климата (IPCC), действующей под эгидой ООН, наделал немало шума. На следующий день ведущие издания мира вынесли на первую полосу тему климата и процитировали наиболее острые фрагменты доклада.

В нем 90 ученых из 40 стран призывают мировых политиков и все человечество удержать глобальное потепление до 2030 года на уровне 1,5°C. Иначе повернуть вспять вызванные человеческой деятельностью изменения климата будет очень дорого, а то и вовсе невозможно.