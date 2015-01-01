Всплытие покажет

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Португальское торговое судно XVI века, легендарный Индевор первооткрывателя Джеймса Кука и парусник знаменитого предводителя пиратов капитана Моргана — сразу несколько старых кораблей, найденных в морской пучине, открывают неизвестные страницы истории Алексей Бондарев После обнаружения на дне Атлантического океана легендарного Титаника в 1985 году морская археология получила новый импульс к развитию. Списки ненайденных знаменитых судов исчисляются сотнями, и ко многим из них внимание приковано не только из‑за потенциальных богатств, по‑видимому, находящихся на их борту, но и из‑за историй, связанных с самими кораблями. А также по причине того, что некоторые находки подбрасывают дровишек в очаг национальной гордости отдельно взятых государств. Как это, к примеру, происходит сегодня в Португалии. В сентябре нынешнего года португальские археологи обнаружили в окрестностях Лиссабона затонувшее 400 лет назад торговое судно. “С точки зрения историков, это открытие десятилетия, — не скрывает своего восхищения глава археологической экспедиции Жорже Фрейре.— А для Португалии это наиважнейшее открытие в истории”.

Находка десятилетия

Энтузиазм Фрейре вполне оправдан. Находка не только является одной из важнейших в области подводной археологии за последние десятилетия, но и весьма значимым событием для португальской науки в целом. Ведь речь идет о свидетельстве небывалого могущества Португалии в самый значимый период истории этого ныне не особо заметного европейского государства. Затонувшее судно было обнаружено в начале сентября во время работ по расчистке устья реки Тежу неподалеку от города Кашкайш (фактически это пригород Лиссабона) в рамках археологического проекта по поиску затонувших ко­раблей. Корабль лежит на глубине около 12 м. Вокруг него разбросаны керамические сосуды — вероятно, это китайский фарфор конца XVI — начала XVII веков,— а также ракушки каури, которые использовались в те времена в районе Индийского океана в качестве валюты. Также рядом с кораблем лежат бронзовые пушки с гербом Португалии. Судя по всему, корабль перевозил специи — ученые предполагают, что часть сосудов содержали семена перца. Завезенные из Азии специи ценились в средневековой Европе едва ли не на вес золота и были весомым элементом благосостояния Португалии того периода. По словам Фрейре, найденные на дне моря объекты, как и останки самого корабля, чрезвычайно хорошо сохранились. Предварительный анализ и датировка возможны даже без поднятия артефактов на поверхность. Название корабля пока установить не удалось. Все указывает на то, что судно затонуло в период между 1575 и 1625 годами, считает Фрейре. Скорее всего, оно возвращалось с грузом из Индии — вполне логичное предположение, учитывая, что именно в этот период Португалия достигла пика своего колониального могущества и фактически контролировала большую часть торговли между Европой и Индией. “Это необычайное открытие, которое укрепит местную идентичность и национальные ценности”, — заявил прессе Карлуш Каррейраш, мэр Кашкайша. Он считает, что находка позволит узнать больше о торговле Португалии с колониями и о роли, которую в ней играл средневековый Кашкайш. Что, в свою очередь, поможет увеличить туристическую ценность современного Кашкайша. С ним согласен Луиш Мендеш, министр культуры Португалии, призывающий к продолжению исследований морского дна в районе устья реки Тежу. По словам министра, в этом месте часто тонули корабли, а следовательно, можно рассчитывать на другие находки. Успех Фрейре и его коллег подтверждает, что запущенный в прошлом году археологический проект имеет право на жизнь. Поиски затонувших у побережья Португалии судов финансируются из госбюджета и федерального бюджета Кашкайша и осуществляются силами археологов из Университета Лиссабона и ВМФ Португалии. До сих пор самой громкой находкой у португальских берегов являлся корабль, найденный в 1994 году также в окрестностях Кашкайша. То было торговое судно Матерь мучеников, тоже плывшее из Индии и затонувшее в 1606 году. Но оно сохранилось гораздо хуже, чем находка Фрейре, отмечают исследователи.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ: Так выглядело когда-то торговое судно, зато-нувшее под Лиссабоном 400 лет назад

Корабль Кука

Известие о громкой находке облетело ведущие мировые СМИ и широко обсуждалось в научных кругах даже несмотря на то, что речь идет о пока безымянном и, по всей вероятности, непримечательном торговом судне. За длительную историю мореходства ко дну отправилось бесчисленное множество судов, но археологам редко удается найти под водой что‑то имеющее историческую ценность. Отсюда энтузиазм научного мира относительно любой находки такого рода. 2018‑й может войти в историю благодаря сразу двум открытиям. Ведь помимо португальского корабля в нынешнем году ученые смогли совершить еще одно открытие. Группа американских археологов, вероятно, обнаружила обломки легендарного кораб­ля Индевор, на котором плавал перво­открыватель Джеймс Кук. Ученые считают, что корабль затонул неподалеку от западного побережья США в районе Ньюпорта (штат Род-Айленд). В ходе исследования, которое провели археологи из организации RIMAP (проект морской археологии штата Род-Айленд), было установлено, что после первого кругосветного путешествия Кука корабль Индевор сменил название на Лорд Сэндвич и использовался в качес­тве транспорта для перевозки войск. В частности, он принимал участие в переброске английских солдат на Американский континент во время войны за независимость США и был затоплен рядом с Ньюпортом. Индевор — один из самых знаменитых кораблей в истории мореплавания. Он был построен в 1764 году в британском городке Уитби и поначалу предназначался для транспортировки угля, но затем был выкуплен британским адмиралтейством. На этом 32‑метровом трехмачтовом судне британский исследователь и картограф Кук совершил в 1768-1771 годах свое первое кругосветное плавание. До Кука кругосветки совершались не раз, однако он стал первым командиром, сумевшим одолеть самого главного врага любого путешественника того периода — цингу. В плавании на Индеворе за 2,5 года от цинги не погиб ни один моряк. В ходе своего путешествия Кук совершил несколько крупных открытий. В частности, было доказано, что Новая Зеландия состоит из двух островов (разделяющий их пролив сегодня носит его имя). Были впервые проведены уникальные для того времени астрономические наблюдения за прохождением Венеры через диск Солнца. Была впервые точно определена долгота с борта корабля в открытом море. Также были привезены в Англию многочисленные образцы растений из южных стран. Кук писал, что Индевор проявил себя на редкость хорошо, был легок в управлении и удачно справлялся со всеми невзгодами, коих на его долю выпало немало. В Коралловом море Индевор получил большую пробоину, его пришлось вытаскивать на австралийский берег для ремонта. Корабль вернулся в Англию в плачевном состоянии. Годом позже Кук отправился во вторую кругосветку на двух более новых и крупных судах. Долгое время считалось, что Индевор закончил свои дни где‑то на Темзе, но позже появилась версия о том, что корабль Кука был продан некоему французскому торговцу, который затем отправил его к американским берегам в качестве китобойного судна. Однако теперь общепринятой становится новая версия, согласно которой Индевор использовался британским флотом как транспорт и был затоплен у побережья США в 1776 году. Впервые эта версия была озвучена в 2016‑м, но лишь в сентябре нынешнего года ее авторы смогли опубликовать работу с подтверждениями своей теории. Теперь археологи намерены поднять на поверхность хотя бы некоторые обломки легендарного корабля. Работы запланированы на 2019 год.

400 ЛЕТ СПУСТЯ: В сентябре португаль­ские археологи обнаружили в окре­стностях Лиссабона на глубине 12 м затонувшее 400 лет назад торговое судно, перевозившее китайский фарфор и специи

Корабль Моргана