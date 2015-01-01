Сокровища нации

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Самым мощным активом Армении становится ее твердо укоренившаяся в западном бизнесе многочисленная и щедрая диаспора, вливающая в свою небогатую родину в виде инвестиций и благотворительности целые состояния

Анна Павленко

(Киев — Ереван — Киев)

Для большинства прибывающих в Армению гостей знакомство со страной начинается с ее главных воздушных ворот — аэропорта Звартноц в 12 км от Еревана. Именно о нем первым делом вспоминает житель армянской столицы Левон Манукян, отвечая на вопрос НВ о роли диаспоры в жизни его страны.

“Пару десятков лет назад Звартноц был в полуразрушенном состоянии, теперь это аэропорт международного уровня”, — улыбается ереванец.

В 2001 году Звартноц взяла в 30‑летнюю концессию аргентинская Corporacion America Airports SA, крупнейшая в мире частная корпорация аэропортовых концессий, основанная Эдуардо Эрнекяном, потомком армянских эмигрантов и вторым богатейшим жителем Аргентины. Вложив $ 160 млн, компания построила два современных терминала, увеличив пропускную способность аэропорта с 1,1 млн до 3,5 млн пассажиров в год.

Армянская диаспора стремится отдавать и вкладывать, а не получать, продолжает свою мысль Манукян, прогуливаясь по площади Шарля Азнавура, названной так в честь известного французского шансонье армянского происхождения. В Ереване и за его пределами многое напоминает о многочисленном сообществе армян в эмиграции.

Сегодня Армения — одно из немногих государств, где численность населения уступает размеру диаспоры. В самой Армении живут 2,9 млн человек, тогда как количество армян за рубежом достигает 7 млн. Из них около 2,5 млн составляет община в России, еще не менее 500 тыс. живут в США и столько же во Франции.