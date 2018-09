Обед с Юлией Саниной

Лидер украинской группы The Hardkiss рассказывает о попытке покорить Великобританию, вспоминает выступления на корпоративах у программистов, ест рыбу и отвечает на вопрос, сколько денег ей надо для счастья

Ольга Духнич

Ресторан аргентинской кухни Argentina Grill на киевской Оболони сложно назвать домашним — но не Юлии Саниной, лидеру популярной украинской группы The Hardkiss. Ее дом — через дорогу, и ресторан служит чем‑то вроде коворкинга и места приема пищи одновременно. Побеседовать и пообедать с НВ Санина успевает между фотосессией и рабочей встречей с другими участниками группы.

— Мы ведь действительно обедаем? Я проголодалась,— улыбается одетая в черное с агрессивными принтами Санина, присаживаясь за столик. Впрочем, одеждой сходство сценической Саниной с той, что сидит в оболонском ресторане, заканчивается. Эпатирующая своими арт-образами на сцене, в жизни певица спокойна и сдержанна.

The Hardkiss, один из наиболее успешных проектов альтернативной музыки в Украине и многократный победитель национальной профессиональной музыкальной премии YUNA, сегодня известен даже тем соотечественникам, кто не слишком интересуется украинской музыкой. Всего за два года группа, придуманная Саниной и ее мужем — креативным продюсером и гитаристом The Hardkiss Валерием [Валом] Бебко, стала знаменитой и дебютировала в мировых трансляциях телеканала MTV с видео к синглу Dance with me.

Создавая песни исключительно на английском и украинском языках, музыканты опровергли устойчивый стереотип о том, что быстрой популярности без русскоязычного контента в Украине не заработать. Сегодня группа много гастролирует по стране и за ее пределами.