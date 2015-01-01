Операция Динамо

Это материал Электронной версии журнала Новое Время, открытый для ознакомления. Чтобы прочитать закрытые статьи – оформите подписку

На махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Суркисы, владельцы клуба Динамо, заработали сотни миллионов гривен — расследование НАБУ Иван Верстюк Хорошая фирма-посредник, удачно встроенная в цепочку расчетов на энергорынке, может фактически на ровном месте принести сотни миллионов гривен. Это доказали братья Григорий и Игорь Суркисы, владельцы киевского футбольного клуба Динамо, когда в 2014–2017 годах провернули захватывающие финансовые операции с участием двух компаний — Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго. В обеих мажоритарным пакетом владеет государство, которое в итоге и пострадало. Если при этом заручиться поддержкой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ее руководителя Назара Холодницкого, можно минимизировать и риск уголовного преследования за подобные операции. И это тоже доказано Суркисом. По крайней мере, на это указывает информация, полученная НВ в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Бюро сейчас расследует эту энергичную энергетическую схему, по итогам которой государство потеряло более 0,5 млрд грн.

ОТ САП ДО ФФУ: Назар Холодницкий (на фото — с кубком Лиги чемпионов в Киеве) совмещает работу в САП с постом вице-президента ФФУ. А почетный президент там — Григорий Суркис

Схема с одними известными

Рынок облэнерго — дистрибьюторов электроэнергии — всегда интересовал крупный бизнес. Доли в подобных компаниях охотно покупали миллиардеры Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, а также миллионер Константин Григоришин и братья Суркисы. Облэнерго — их в стране два десятка — это естественные монополии в своих регионах: никто не станет строить альтернативные линии электропередачи. Устроен рынок довольно просто: генераторы электроэнергии (различные станции) продают ее госкомпании Энергорынок, которая затем перепродает ее обл­энерго. А те в свою очередь — конечным потребителям. В 2014 году на “простом” рынке появилась компания Энергомережа во главе с Дмитрием Крючковым. Это бывший народный депутат от блока Юлии Тимошенко, в Верховной раде он заседал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. Энергомережа сделала ставку на два облэнерго, в которых мажоритарными долями владеет государство: Запорожьеоблэнерго (у государства — 60 %) и Черкассыоблэнерго (71 %, по данным Верховного суда). Потребители — речь идет о промышленных гигантах — задолжали обоим предприятиям серьезные суммы. И структура Крючкова заявила, что сможет заставить должников платить. “Когда действуют коллекторы, они скупают долги с дисконтом,— рассказывает НВ источник в НАБУ, который знаком с ходом расследования деятельности Крючкова и Ко.— А Энергомережа, наоборот, сказала, что вернет облэнерго все долги и еще что‑то доплатит”. Оба облэнерго с удовольствием откликнулись на щедрое предложение, передав Энергомереже право требовать недополученные деньги. И тут компания Крючкова, как показывают документы НАБУ, имеющиеся в распоряжении редакции, провернула хитрую схему. По закону все деньги за поставленную электроэнергию поступают на спецсчет облэнерго в Ощадбанке. Свободно распоряжаться средствами на нем нельзя, можно лишь рассчитаться с Энергорынком. Предусмотренный же тарифом остаток — утвержденную Нацкомиссией по регулированию энергорынка (НКРЭКУ) маржу — государство позволяет тратить на зарплаты сотрудников и ремонт сетей. Но гривни должников на самом деле пошли прямиком на счета Энергомережи, навсегда пропав для облэнерго: деньги им фирма не вернула. В НАБУ уверены: подобное стало возможным потому, что руководители Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго сговорились с Энергомережей, которую на самом деле контролируют братья Суркисы. Они же, по данным онлайн-издания Экономическая правда, являются и крупнейшими миноритарными бенефициарами Запорожьеоблэнерго: через кипрскую фирму Lex Perfecta Limited владеют 26 % компании. По документам НАБУ, из‑за сговора государство потеряло порядка 679 млн грн.

ИЗ АРХИВОВ НАБУ: 1. Выдержка из дела НАБУ, где расписано перечисление Григорию Суркису 3 млн грн от Энергомережи 2. Часть дела, посвященная перечислению 193 млн грн Игорю Суркису от Элара Групп 3. Документ, который показывает, сколько Энергомережа получала денег от должников Запорожьеоблэнерго и сколько “прощала” им

Получили и расписались

Крупнейшим должником Запорожьеоблэнерго был Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), частью которого вместе с государством владеет ныне задержанный в Австрии по запросу ФБР Дмитрий Фирташ. Он же долгое время являлся ключевым спонсором ФК Динамо. Когда Энергомережа получила у облэнерго право требовать долг с ЗТМК, структура Крючкова предложила комбинату эконом-вариант — вернуть часть долга: вместо полной выплаты по четырем договорам — 308,2 млн грн — отдать лишь 160,7 млн грн. ЗТМК согласился. Аналогичный сценарий Энергомережа использовала и в работе с еще одним должником Запорожьеоблэнерго — компанией Днепроспецсталь. Правда, дисконт был существенно меньшим: с долга в 38 млн грн Энергомережа получила 36 млн грн. Деньги как ЗТМК, так и Днепроспецстали прошли мимо Запорожьеоблэнерго. “Мы видели часть этих процессов в облэнерго. И даже хотели ввести туда временную администрацию,— говорит Андрей Герус, эксперт по энергетике, который в 2015‑м был членом НКРЭКУ.— Но руководство комиссии эту идею не поддержало”. Комиссию в тот момент возглавлял Сергей Вовк, назначенный на этот пост с подачи главы государства Петра Порошенко. Дальше — больше: в 2015–2016 годах Энергомережа получила право требовать долг с Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), принадлежащего Коломойскому. Компания заполучила с него 164,9 млн грн и ни копейки не отдала облэнерго. В этот момент о странных операциях с долгами стали писать некоторые СМИ. И Энергомережа подкорректировала схему. По данным представителей НАБУ, фирма стала зарабатывать на так называемой реактивной электроэнергии. Она образуется в ходе поставки ресурса промышленным потребителям, и за нее тоже нужно платить. ЗЗФ внес аванс на сумму 378,5 млн грн за реактивную электроэнергию на обычный, а не специальный счет Запорожьеоблэнерго. Когда же дистрибьютор потребовал расплатиться за стандартную электроэнергию, на заводе ответили: мы же вам переплатили за реактивную, возьмите деньги оттуда. Так и долг был погашен, и деньги прошли мимо спец­счета. Аналогичные схемы Крючков и Ко использовали в работе с долгами Черкассыоблэнерго. В этой компании у Суркисов доли нет, но имелся "дружественный" менеджемент. "Нужные" назначения они, по данным источника в НАБУ, пролоббировали через Фонд госимущества — у того 46% акций облэнерго. Последней на тот момент руководила Светлана Кузьминская, которая ранее трудилась коммерческим директором самой Энергомережи. А членом правления Черкассыоблэнерго был еще один бывший представитель все той же Энергомережи — Алексей Беспалов. “Случайно [подобные] деятели на государственных облэнерго не появляются”,— говорит по этому поводу Виктория Войцицкая, народный депутат фракции Самопоміч и секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса. В работе с Черкассыоблэнерго фирма Крючкова сразу по восьми договорам получила с должника — компании Азот все того же Фирташа — 274 млн грн, попутно “простив” предприятию 41 млн грн. Традиционно для этой истории Черкассыоблэнерго остались ни с чем. НВ пытался взять комментарий у одного из пострадавших (наряду с государством) от описанных схем — миллионера Григоришина. Тот имеет миноритарные пакеты акций в обеих облэнерго. Но до сдачи номера в печать бизнесмен не успел ответить редакции. Деньги на счетах самой Энергомережи тоже не задерживались. Данные НАБУ показывают: компания перевела 3 млн грн на счет Григория Суркиса в качестве финансовой помощи. А на протяжении января—мая 2015‑го еще и переправила 49 млн грн фирмам Киевский центр фондовых услуг, Фондовый форекс и Элара Групп — со счетами в Классикбанке. В НАБУ уверены: все эти структуры фиктивны. Элара Групп отметилась особо: она, как показывают документы НАБУ, перечислила 193 млн грн, полученные из разных источников, на счет физического лица — некой Натальи Кришталь. А та впоследствии перенаправила этот “финансовый ручеек” на счет Игоря Суркиса. Депутат Войцицкая уточняет, что злоупотребления коснулись облэнерго со значительным госпакетом. “Ими управляет Фонд гос­имущества, над которыми есть президент и [правящая] коалиция,— считает она.— Они и допустили ситуацию в облэнерго, в результате которой Крючков их ограбил”. Сам Крючков сбежал из страны: вначале в Россию, а затем в Германию. Там его задержали: сейчас немецкий суд слушает запрос НАБУ об экстрадиции этого персонажа. Менеджемент в обоих выше­упомянутых облэнерго с началом расследований НАБУ сменился. Ни Григорий, ни Игорь Суркисы не ответили на просьбу НВ прокомментировать информацию, изложенную в этом материале.

БРАТСКОЕ ВЛИЯНИЕ: По документам НАБУ, братья Суркисы (слева — Григорий, справа — Игорь) смогли заполучить долги Запорожьеоблэнерго (за спинами братьев)

Второе дно