Операция Динамо

Страна. Энергия коррупции
На махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Суркисы, владельцы клуба Динамо, заработали сотни миллионов гривен — расследование НАБУ
Иван Верстюк
Хорошая фирма-посредник, удачно встроенная в цепочку расчетов на энергорынке, может фактически на ровном месте принести сотни миллионов гривен.
Это доказали братья Григорий и Игорь Суркисы, владельцы киевского футбольного клуба Динамо, когда в 2014–2017 годах провернули захватывающие финансовые операции с участием двух компаний — Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго. В обеих мажоритарным пакетом владеет государство, которое в итоге и пострадало.
Если при этом заручиться поддержкой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ее руководителя Назара Холодницкого, можно минимизировать и риск уголовного преследования за подобные операции. И это тоже доказано Суркисом.
По крайней мере, на это указывает информация, полученная НВ в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
Бюро сейчас расследует эту энергичную энергетическую схему, по итогам которой государство потеряло более 0,5 млрд грн.
ОТ САП ДО ФФУ: Назар Холодницкий (на фото — с кубком Лиги чемпионов в Киеве) совмещает работу в САП с постом вице-президента ФФУ. А почетный президент там — Григорий Суркис
Рынок облэнерго — дистрибьюторов электроэнергии — всегда интересовал крупный бизнес. Доли в подобных компаниях охотно покупали миллиардеры Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, а также миллионер Константин Григоришин и братья Суркисы.
Облэнерго — их в стране два десятка — это естественные монополии в своих регионах: никто не станет строить альтернативные линии электропередачи.
Устроен рынок довольно просто: генераторы электроэнергии (различные станции) продают ее госкомпании Энергорынок, которая затем перепродает ее облэнерго. А те в свою очередь — конечным потребителям.
В 2014 году на “простом” рынке появилась компания Энергомережа во главе с Дмитрием Крючковым. Это бывший народный депутат от блока Юлии Тимошенко, в Верховной раде он заседал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Энергомережа сделала ставку на два облэнерго, в которых мажоритарными долями владеет государство: Запорожьеоблэнерго (у государства — 60 %) и Черкассыоблэнерго (71 %, по данным Верховного суда).
Потребители — речь идет о промышленных гигантах — задолжали обоим предприятиям серьезные суммы. И структура Крючкова заявила, что сможет заставить должников платить.
“Когда действуют коллекторы, они скупают долги с дисконтом,— рассказывает НВ источник в НАБУ, который знаком с ходом расследования деятельности Крючкова и Ко.— А Энергомережа, наоборот, сказала, что вернет облэнерго все долги и еще что‑то доплатит”.
Оба облэнерго с удовольствием откликнулись на щедрое предложение, передав Энергомереже право требовать недополученные деньги.
И тут компания Крючкова, как показывают документы НАБУ, имеющиеся в распоряжении редакции, провернула хитрую схему.
По закону все деньги за поставленную электроэнергию поступают на спецсчет облэнерго в Ощадбанке. Свободно распоряжаться средствами на нем нельзя, можно лишь рассчитаться с Энергорынком. Предусмотренный же тарифом остаток — утвержденную Нацкомиссией по регулированию энергорынка (НКРЭКУ) маржу — государство позволяет тратить на зарплаты сотрудников и ремонт сетей.
Но гривни должников на самом деле пошли прямиком на счета Энергомережи, навсегда пропав для облэнерго: деньги им фирма не вернула.
В НАБУ уверены: подобное стало возможным потому, что руководители Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго сговорились с Энергомережей, которую на самом деле контролируют братья Суркисы.
Они же, по данным онлайн-издания Экономическая правда, являются и крупнейшими миноритарными бенефициарами Запорожьеоблэнерго: через кипрскую фирму Lex Perfecta Limited владеют 26 % компании.
По документам НАБУ, из‑за сговора государство потеряло порядка 679 млн грн.
ИЗ АРХИВОВ НАБУ:
1. Выдержка из дела НАБУ, где расписано перечисление Григорию Суркису 3 млн грн от Энергомережи
2. Часть дела, посвященная перечислению 193 млн грн Игорю Суркису от Элара Групп
3. Документ, который показывает, сколько Энергомережа получала денег от должников Запорожьеоблэнерго и сколько “прощала” им
Крупнейшим должником Запорожьеоблэнерго был Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), частью которого вместе с государством владеет ныне задержанный в Австрии по запросу ФБР Дмитрий Фирташ. Он же долгое время являлся ключевым спонсором ФК Динамо.
Когда Энергомережа получила у облэнерго право требовать долг с ЗТМК, структура Крючкова предложила комбинату эконом-вариант — вернуть часть долга: вместо полной выплаты по четырем договорам — 308,2 млн грн — отдать лишь 160,7 млн грн.
ЗТМК согласился.
Аналогичный сценарий Энергомережа использовала и в работе с еще одним должником Запорожьеоблэнерго — компанией Днепроспецсталь. Правда, дисконт был существенно меньшим: с долга в 38 млн грн Энергомережа получила 36 млн грн.
Деньги как ЗТМК, так и Днепроспецстали прошли мимо Запорожьеоблэнерго.
“Мы видели часть этих процессов в облэнерго. И даже хотели ввести туда временную администрацию,— говорит Андрей Герус, эксперт по энергетике, который в 2015‑м был членом НКРЭКУ.— Но руководство комиссии эту идею не поддержало”.
Комиссию в тот момент возглавлял Сергей Вовк, назначенный на этот пост с подачи главы государства Петра Порошенко.
Дальше — больше: в 2015–2016 годах Энергомережа получила право требовать долг с Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), принадлежащего Коломойскому. Компания заполучила с него 164,9 млн грн и ни копейки не отдала облэнерго.
В этот момент о странных операциях с долгами стали писать некоторые СМИ. И Энергомережа подкорректировала схему. По данным представителей НАБУ, фирма стала зарабатывать на так называемой реактивной электроэнергии. Она образуется в ходе поставки ресурса промышленным потребителям, и за нее тоже нужно платить.
ЗЗФ внес аванс на сумму 378,5 млн грн за реактивную электроэнергию на обычный, а не специальный счет Запорожьеоблэнерго. Когда же дистрибьютор потребовал расплатиться за стандартную электроэнергию, на заводе ответили: мы же вам переплатили за реактивную, возьмите деньги оттуда.
Так и долг был погашен, и деньги прошли мимо спецсчета.
Аналогичные схемы Крючков и Ко использовали в работе с долгами Черкассыоблэнерго.
В этой компании у Суркисов доли нет, но имелся "дружественный" менеджемент. "Нужные" назначения они, по данным источника в НАБУ, пролоббировали через Фонд госимущества — у того 46% акций облэнерго.
Последней на тот момент руководила Светлана Кузьминская, которая ранее трудилась коммерческим директором самой Энергомережи. А членом правления Черкассыоблэнерго был еще один бывший представитель все той же Энергомережи — Алексей Беспалов.
“Случайно [подобные] деятели на государственных облэнерго не появляются”,— говорит по этому поводу Виктория Войцицкая, народный депутат фракции Самопоміч и секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.
В работе с Черкассыоблэнерго фирма Крючкова сразу по восьми договорам получила с должника — компании Азот все того же Фирташа — 274 млн грн, попутно “простив” предприятию 41 млн грн.
Традиционно для этой истории Черкассыоблэнерго остались ни с чем.
НВ пытался взять комментарий у одного из пострадавших (наряду с государством) от описанных схем — миллионера Григоришина. Тот имеет миноритарные пакеты акций в обеих облэнерго. Но до сдачи номера в печать бизнесмен не успел ответить редакции.
Деньги на счетах самой Энергомережи тоже не задерживались. Данные НАБУ показывают: компания перевела 3 млн грн на счет Григория Суркиса в качестве финансовой помощи. А на протяжении января—мая 2015‑го еще и переправила 49 млн грн фирмам Киевский центр фондовых услуг, Фондовый форекс и Элара Групп — со счетами в Классикбанке. В НАБУ уверены: все эти структуры фиктивны.
Элара Групп отметилась особо: она, как показывают документы НАБУ, перечислила 193 млн грн, полученные из разных источников, на счет физического лица — некой Натальи Кришталь. А та впоследствии перенаправила этот “финансовый ручеек” на счет Игоря Суркиса.
Депутат Войцицкая уточняет, что злоупотребления коснулись облэнерго со значительным госпакетом. “Ими управляет Фонд госимущества, над которыми есть президент и [правящая] коалиция,— считает она.— Они и допустили ситуацию в облэнерго, в результате которой Крючков их ограбил”.
Сам Крючков сбежал из страны: вначале в Россию, а затем в Германию. Там его задержали: сейчас немецкий суд слушает запрос НАБУ об экстрадиции этого персонажа.
Менеджемент в обоих вышеупомянутых облэнерго с началом расследований НАБУ сменился.
Ни Григорий, ни Игорь Суркисы не ответили на просьбу НВ прокомментировать информацию, изложенную в этом материале.
БРАТСКОЕ ВЛИЯНИЕ: По документам НАБУ, братья Суркисы (слева — Григорий, справа — Игорь) смогли заполучить долги Запорожьеоблэнерго (за спинами братьев)
С имеющейся доказательной базой дело Крючкова уже давно должно было оказаться в суде, считает Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции (ЦПК).
Но тут возник дополнительный фактор — САП. Спецорган, по мнению главы ЦПК, долго не согласовывал работу следователей НАБУ, из‑за чего Крючков и сумел бежать из страны.
При этом структура, возглавляемая Назаром Холодницким, еще и самостоятельно, без согласования с НАБУ, допросила братьев Суркисов.
Кроме того, прокуроры якобы потеряли два ходатайства детективов НАБУ с просьбой дать им допуск к документам Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго.
А сейчас в САП, по словам представителей бюро, не разрешают НАБУ объединить все производства по Энергомереже, что облегчило бы следствие.
“Это дело хорошо иллюстрирует, какой проблемой для расследования топ-коррупции стал Холодницкий”,— подчеркивает Шабунин.
Сам глава САП назвал слова руководителя ЦПК манипуляцией. Ни блокировки расследования, ни потерь документов, по его словам, прокуратура не допускала. “С братьями Суркисами ни одного случая общения, тем более по делам САП, у меня никогда не было”,— объяснил Холодницкий. И пообещал рассказать все подробности ситуации с облэнерго в отдельном интервью.
Шабунин же напоминает: еще в июне прошлого года Холодницкого выбрали вице-президентом Федерации футбола Украины, почетным главой которой является Григорий Суркис. Однако шеф САП парирует, что лишь трижды видел старшего из братьев, — и все.