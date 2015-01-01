Одессы папа

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У Одессы есть официальный градоначальник — Геннадий Труханов, а есть неофициальный: мультимиллионер, который контролирует легендарный Привоз и Аркадию, живет в Лондоне и “решает” одесские вопросы. Его зовут Владимир Галантерник, но в городе это имя предпочитают лишний раз не произносить Кристина Бердинских

(Киев—Одесса—Киев) Поиск фотографий этого человека в сети интернет дает ссылки на пару старых и не слишком четких снимков. Его полная биография неизвестна. Да и официально он — никто: нет никаких должностей, нет бизнеса. Тем не менее в Одессе его имя стараются не произносить публично даже вполне состоявшиеся бизнесмены национального уровня. И имя это — Владимир Галантерник. В Одессе, по словам местных экспертов, он контролирует рынок Привоз, частично или полностью владеет торговым центром City Center и зоной отдыха Аркадия Сити (в которую превратился известный пляж Аркадия). Также за ним — торговые объекты на Старосенной площади, люксовый жилкомплекс Green Wood и шикарный отель De Paris, который расположен в 50 м от Потемкинской лестницы. А еще — ряд строительных компаний. Впрочем, говорить о Галантернике “он владеет”, “он контролирует” — нельзя: о его империи одесские СМИ и эксперты рассуждают, употребляя слова вероятно и возможно. И все вышеперечисленные предприятия оформлены на самых разных людей либо на иностранные фирмы с географией офисов от Лондона до Майами. Но даже не из‑за активов Галантерника “шепотом недолюбливают” топ-персоны Одессы: все дело в исключительном влиянии на местные власти и правоохранительные органы. “Галантерник — человек, который во многом определяет политические и бизнес-процессы в городе, — утверждает одесский политолог Ярослав Католик. — Он серый кардинал Одессы”. Труханов — его [Галантерника] партнер

Виталий Устименко,

лидер Автомайдана Серый кардинал проводит деловые встречи и переговоры в ресторане Azuma, в отдельном VIP-зале. Об этом НВ рассказали сразу несколько горожан, которые попросили не указывать о них ничего, кроме одесского происхождения. Вечером 12 июня НВ побывал в этом заведении и увидел, как через помещение ресторана в VIP-зал в сопровождении охраны проследовал мэр Одессы Геннадий Труханов. Как раз тогда Соломенский райсуд Киева вернул загранпаспорта градоначальнику, подозреваемому НАБУ в коррупции. “Труханов — его [Галантерника] партнер”, — уверен Виталий Устименко, лидер одесского Автомайдана и член общественного совета при НАБУ. Он считает, что сейчас в городе нет более авторитетного человека, чем Галантерник. “Раньше мы еще говорили про влияние Гурвица [Эдуард Гурвиц, экс-мэр Одессы], Кивана [Аднан Киван, крупный одесский бизнесмен сирийского происхождения, основатель Кадорр групп], — продолжает Устименко. — Но сейчас только одна группа усиливает свои позиции в Одессе”.

Тайный босс

“Галантерник пустил метастазы по всей Одессе. Это сотни объектов и компаний”, — объясняет Михаил Кузаконь, глава городской организации Народный рух Украины. В последние годы фамилия бизнесмена все чаще фигурирует в скандалах. Речь идет и о возможной застройке Летнего театра в Горсаду, которую остановили общественные активисты. В том же списке — строительство многоэтажки на Французском бульваре в рекреационной зоне Ботанического сада. Еще — отчуждение территории и объектов коммунальной собственности военного аэродрома Одесса-Школьный для строительства нового корпуса торгового центра City Center. С Галантерником местные активисты связывают и реконструкцию Старосенной площади, где без разрешения властей застройщики заняли участок под торговые объекты. Это, по словам экспертов, типичный метод бизнесмена: он постепенно подминает под себя муниципальные объекты вместе с земельными участками. Так, рынок Привоз много лет выводили из коммунальной собственности в частную. В этой цепочке участвовало множество фирм. С Аркадией случилась аналогичная история. “Они [группа Галантерника] пытаются выдоить из города все, что возможно, — считает Устименко. — У него [Галантерника] в подчинении целые управления в мэрии”. В 2017 году серый кардинал выкупил виллу на одесском пляже у бизнесмена Василия Хмельницкого — ту самую, забор вокруг которой ради свободного доступа горожан к морю снес тогда еще губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. От греха подальше Хмельницкий продал объект, а Галантерник спокойно начал работы по дно­углублению берега. Увидев бульдозер в море, активисты в очередной раз проломили забор возле виллы. Теперь объект пустует, а доступ к пляжу открыт. Но когда Светлана Подпалая, одесская журналистка и экологическая активистка, попыталась получить у чиновников Одесской мэрии документы, согласно которым возле скандальной виллы вели дноуглубление, на нее возле дома напал некий мужчина. Активистка уверена — это была месть за ее любопытство. Местные бизнесмены жаловались НВ, что одесский серый кардинал якобы использует городские власти в своих целях и руками чиновников расправляется с оппонентами. Но свои жалобы предприниматели произносят в неофициальной обстановке, опасаясь даже говорить о Галантернике под запись. “Киван иногда пытается воевать с ним медийно, а потом снова затихает”, — рассказывает политолог Католик. “Многие из Гениных [Труханова] замов общаются с Галантерником напрямую”, — говорит Кузаконь. И такое тесное “сотрудничество”, мол, обеспечивает бизнесмену быстрое прохождение всех нужных ему разрешений и документов. Сам одесский градоначальник не ответил на просьбу НВ дать комментарии к этой статье. Но ранее, в интервью изданию Левый берег, мэр отзывался о Галантернике исключительно положительно. “Почему у нас [с ним] достаточно тесные, если можно так сказать, отношения?” — так начал свой ответ Труханов. А далее рассказал, что “есть люди, которые, ведя бизнес в Одессе, делают еще что‑то в городе. Например, проводят концерты, привлекают людей, украшают площадки”. Труханова с Галантерником связывают не только красивые площадки.

УЕХАЛИ ЖИТЬ В ЛОНДОН: Наталья Зинько, дизайнер и жена Владимира Галантерника (на фото — слева), живет с мужем и сыном (на фото — справа) в Лондоне. И активно ведет профиль в Instagram

Свет Лампочки

В начале 1990‑х одессит Галантерник был обычным бизнесменом, который торговал электротоварами. Так о нем вспоминает Александр Сибирцев, местный журналист, специализирующийся на криминальной тематике. “Поэтому его первое прозвище — Лампочка”, — рассказывает он. Позже, по словам Сибирцева, Галантерник присоединился к криминальной группировке Александра Ангерта по кличке Ангел. В ней же, как указано в отчете итальянской полиции, опубликованном еще в 1998 году, состоял и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы. По данным ВВС, правоохранители с Апеннин заинтересовались одесситами, когда заподозрили тех в контрабанде наркотиков и оружия — выходцы из Южной Пальмиры использовали Италию как перевалочную базу. У Труханова, например, даже имелась местная регистрация. Ангерт и его партнеры контролировали, по данным итальянских правоохранителей, экспорт-импорт нефтепродуктов, занималась вымогательством и торговлей оружием. В отчете упоминается Ангерт-Ангел и Труханов, а вот о Галантернике нет ни слова. “Каким образом он стал правой рукой Ангерта — неизвестно”, — говорит Сибирцев. Галантерник вошел в силу во времена Руслана Боделана, занимавшего пост мэра с 1998 по 2005 год, рассказывает Кузаконь. РЕДКИЙ КАДР: Фотографий Владимира Галантерника почти нет

в интернете. Это один из нескольких доступных снимков Предыдущего градоначальника — Эдуарда Гурвица — Ангерт вначале поддерживал, а потом с ним рассорился. Поэтому Ангел сделал ставку на другого политика. “Так возник мэр Боделан”, — улыбается Кузаконь. А Галантерник помогал Ангерту вести финансовые дела. Именно при Боделане у серого кардинала появился официальный бизнес — СоцКомБанк, основанный в 2003 году: Галантерник стал в нем главой набсовета. А еще — строительная компания Прогресс-Строй. Через три года Галантерник заинтересовался политикой, даже прошел в одесский облсовет по списку партии Наша Украина, лидером которой был тогдашний президент страны Виктор Ющенко. Однако на сегодня ни фото, ни другой информации о политической деятельности Галантерника в открытых источниках не осталось. Сам бизнесмен быстро свернул свою депутатскую активность. А в 2011‑м СоцКомБанк ликвидировали из‑за множества финансовых проблем. Но адрес, по которому находился главный офис банка, — улица Греческая, 5 — до сих пор связан с Галантерником. Там расположен ресторан Бабель Фиш, к которому имеет отношение семья бизнесмена и где он также иногда проводит свои встречи. По тому же адресу находится и офис Галантерника, в который можно попасть, лишь пройдя три линии охраны. Бизнесмен вообще зациклен на собственной безопасности, рассказывает Кузаконь. В том же ресторане Azumа все переговоры он ведет в бронированном VIP-зале с полной шумоизоляцией. Еще и вход туда отдельный. Как Галантерник стал правой рукой Ангерта — неизвестно

Александр Сибирцев,

одесский журналист Подобная осторожность оправданна: по мнению Сибирцева, невероятно скрытный предприниматель ведет дела всей группы Ангела. “Галантерник — “смотрящий” за его бизнесом”, — объясняет журналист. “Папа Одессы” не ездит на деловые переговоры, даже когда речь идет о чиновниках и политиках, — те приезжают сами. Об этом НВ рассказали все те же глубоко анонимные местные источники. За последние годы на публике Галантерник появился лишь однажды — на открытии первого Одесского международного кинофестиваля в 2010‑м. Туда он пришел в сопровождении супруги, дизайнера Натальи Зинько. Та, в отличие от мужа, — человек публичный: известный украинский дизайнер с офисом в Лондоне и 142 тыс. подписчиков в Instagram. “Иногда кажется, что Галантерник — это миф. Все о нем знают, но никто его не видел”, — усмехается Католик.

ОТКРЫЛИ ДОСТУП: Активист Виталий Устименко показывает, где был забор перед виллой Галантерника (вилла виднеется справа). Ранее ею владел бизнесмен Василий Хмельницкий

Туманный Альбион

В конце апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с BBC Panorama обнародовал результаты расследования о лондонской недвижимости одесситов из “группы Ангерта”. Журналисты нашли 8 квартир в центре британской столицы, принадлежащие им или членам их семей. Три из них — и все в одном доме — числятся за Анной Ангерт, дочерью Ангела. Сам Ангел, которого в 2017 году пресса ошибочно “похоронила”, давно живет за границей и почти не бывает в Одессе. В Лондоне же, в доме на Найтс­бридж, 199, в котором владеет квартирами его дочь, находятся еще одни апартаменты. Там, по данным OCCRP, проживает сам Галантерник. Квартира оформлена на компанию с острова Мэн — британской офшорной территории. Жена Галантерника, чьи платья и рубашки носят певица Бейон­се и российская телеведущая и политик Ксения Собчак, четыре года назад в интервью журналу Tatler подробно рассказывала про лондонскую жизнь и имущество своей семьи. Нам с Володей захотелось "старинности"

Наталья Зинько,

жена Владимира Галантерника Мол, в 2011‑м она открыла бутик на Мейфэр, в центре Лондона, и окончательно переехала жить из Одессы в Британию: сначала — в квартиру на Найтсбридж, затем — на Мейфэр, в трехуровневые апартаменты. “Потому что нам с Володей [Галантерником] захотелось такой правильной, чисто лондонской “старинности”, — призналась Зинько журналистам. И вспомнила о том, что красный бархатный диван и кресла, набитые гусиными перьями, стоящие в их квартире, раньше находились в лондонском Музее Виктории и Альберта. Вместе с Зинько в медиа и на светских вечеринках все чаще появляется и ее 10‑летний сын — Иван Галантерник. “В свои десять он уже блогер, трендсеттер и частый гость модных показов”, — написали о ребенке в апреле 2018‑го журналисты российского Vogue Kids (приложение журнала Vogue Russia). Родители, похоже, видят в отпрыске будущую звезду хип-хопа: Галантерник-младший уже несколько раз появлялся в Одессе вместе со Скоттом Спенсером Сторчем. Это американский музыкальный продюсер, который продюсировал хиты Джастина Тимберлейка, Бейонсе и Кристины Агилеры.

ТЕПЛЫЕ КРАЯ: Владимир Галантерник (на фото — в центре на заднем плане, между своей супругой Натальей Зинько и бизнес­меном Валидом Арфушем) на новогодней вечеринке в Майами, 1 января 2016 года

Туманный бизнес