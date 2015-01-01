Чудный город

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40 лет тому назад польские исторические памятники впервые попали в список ЮНЕСКО. И именно древний Краков — первая столица Польши, королевская резиденция — открыл его Алла Филиппова П осле запуска экспресса Киев-Перемышль дорога в Краков занимает всего около 10-ти часов. Итак, добравшись до Перемышля, можно взять билет на поезд до Кракова, который уезжает через 12 минут после прибытия киевского экспресса. Но можно не рисковать и поехать на следующем — скоростные поезда в Краков отправляются раз в два часа. Стоимость билета Перемышль-Краков — 45 злотых (около 350 грн). Всего три часа, и остановка Kraków Główny (Краков Главный) — центральный вокзал. Выходишь из него и сразу оказываешься в гуще древнего города. Драматический театр Кракова — в 5 минутах от старого здания вокзала, к центральной площади города — главному рынку — всего 10 минут неспешной ходьбы. Старый город словно находится в объятиях Плантов (Planty) — роскошного бульвара со столетними липами, кленами, грабами и даже платанами. Проложили его в середине XIX века на месте средневековых стен — впрочем, история традиционная для многих древних городов включая Львов. Из древних укреплений отцы города оставили только одну башню — Флорианскую, а также Барбакан — отдельный бастион, вынесенный перед Флорианскими воротами на несколько метров. Прогулка по Плантам выводит почти до королевского замка Wawelu (Вавель), который величественно раскинулся на холме над Вислой. Свою историю замок открыл еще в XI веке, а современный вид приобрел в XVI веке благодаря итальянским мастерам. Сегодня в королевских покоях работает музей с коллекцией живописи, бытовых вещей, драгоценностей и крупнейшим в Европе собранием арасов — гобеленов фламандских мастеров. На территории королевского замка раскинулся кафедральный собор святых Станислава и Вацлава. Здесь в 1320 году впервые коронован польский монарх Владислав Локетек, а в 1333 году — похоронен. После этого начали традицию захоронения в кафедральном соборе польских чиновников и видных деятелей. С Вавельским холмом связано несколько легенд — одна из них о Змее, жившем в пещере под замком. Сейчас можно пройтись по пещере увидевь у выхода бронзового дракона, который время от времени выпускает огонь из пасти. Другая легенда рассказывает о том, что глубоко под Вавелем есть седьмая чакра земли — камень, который излучает невероятную энергию.

ВЕЧЕРНИЙ КРАКОВ: Рыночная площадь — сердце города никогда не знающее покоя

Голодным в Кракове не останешься. Если не хватает времени или денег — попробуйте уличную еду, например кебаб — вкусное ароматное мясо с огненным соусом в свежей пите. Имейте в виду: острый соус действительно очень острый, поэтому лучше отдать предпочтение нежному или чесночному. Типичная краковская уличная еда — запеканка. Ничего общего с запеканкой нашего детства она не имеет. Это бутерброд из половины огромного багета с курицей, шампиньонами, помидорами и сыром, который запекают в печи прямо на ваших глазах. Лучшие запеканки следует искать в районе Казимеж. На улицах города можно увидеть повозки с бубликами — obwarzanki krakowski (обважанкы краковские). Эти маленькие вкусности состоят из двух кусочков теста, переплетенных между собой и посыпанных маком, кунжутом или солью. Их начали выпекать еще в Средневековье. Любили их не только простые люди, но и короли. Обважанка — сертифицированная Евросоюзом региональная пища, которую можно выпекать только в районе Кракова и Велички. Один из самых известных ресторанов польской кухни — сеть Chlopskie Jadlo (Хлопське ядло, то есть крестьянская пища). Попробуйте красный борщ — и поймете, что ничего общего с украинским борщом, кроме цвета, он не имеет. Обычно его подают с ушками — маленькими пельменями с мясом. Здесь стоит заказать свиное колено в меде или жареного карпа. Единственный совет: помните, порции очень большие. В ресторане есть коварная традиция — посетителям, только что сделавшим заказ, приносят горячий домашний хлеб и намазку как комплимент от заведения. Чтобы попробовать самый вкусный в Кракове журек — белый суп, сваренный из закваски с белыми колбасками и яйцом, стоит посетить скромный ресторанчик на улице Столярской. Это почти напротив американского консульства. Здесь попробуйте и бигос — блюдо из тушеной капусты с кусочками разного мяса и колбасок, к которому подают белую горячую булочку. Если вы съедите бигос без нее — очень удивите поляков.

ЛЮБИМЕЦ ДЕТЕЙ: У этого забронзовевшего у Вавельского замка дракона, плохая репутация, однако о нем есть красивая легенда Особенно смелым стоит попробовать блюдо из тушеных желудков — флячки. А еще — польское пиво с малиновым или имбирным сиропом. Очень вкусно. Пиво лучше всего подходит после обеда за одним из столиков на Rynku Głównym (рынке Глувны) — центральной площади города. Рынок — крупнейшая средневековая площадь в Европе, размер которой — 4 тыс. кв. м. На мостовой главной площади и улиц неподалеку можно заметить бронзовые знаки — это обозначен Королевский путь. Он начинается от Флорианских ворот, проходит через площадь Рынок и по Гродской улице приводит в Вавель. В эпоху Средневековья это была главная магистраль города. И даже сейчас можно окунуться в атмосферу тех времен — достаточно сесть в пышную карету, запряженную парой, а то и четверкой породистых лошадей, и проехаться по древним улицам. На площади Рынок следует увидеть костел святого Войцеха — маленький храм в романском стиле, который увяз в земле. Первые упоминания о нем датируются XI веком. В XVII веке к костелу добавили элементы барокко. Городскую ратушу Кракова разрушили в 1820 году. К счастью, осталась башня в готическом стиле XIV века высотой 70 м. Сейчас здесь работает ресторан, театр и музей. Если подняться на четвертый этаж, можно увидеть механизм старинных дзыгарей, который точно отмеряет минуты, проведенные в королевском городе. В центральной части главной площади расположены торговые ряды в стиле ренессанс — Sukiennice (Сукенницы). Когда-то, как можно догадаться из названия, здесь продавали сукно, а теперь - сувениры. На втором этаже Сукенниц — Исторический музей. В 2010-м открыли экспозицию в подземелье торговых рядов. Сделана она по последнему слову техники. Мультимедийная система позволяет путешествовать во времени и погружаться в атмосферу, царившую на средневековой площади Рынок. Голографические изображения возвращают посетителей на 700 лет в прошлое.

ВЫШЕ ОБЛАКОВ: Таким чрезвычайно красивым каждый день польские птицы видят Вавельский замок