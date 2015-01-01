Последний и решительный суд

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В Украине с большим трудом появился Антикоррупционный суд, который займется топовыми коррупционерами. Но лишь после президентских выборов Максим Бутченко Наконец‑то!” —именно так отреагировала Мари Йованович, посол США в Украине, на принятый Верховной радой закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС). 7 июня 2018 года парламент 317 голосами поддержал соответствующий проект. Около четырех лет ключевые западные парт­неры Киева — от официального Вашингтона до представителей Международного валютного фонда (МВФ) — требовали от руководства Украины создать этот исключительный по полномочиям суд. За это время один из законопроектов, созданный президентом Петром Порошенко, даже “завернула” Венецианская комиссия — тот не соответствовал европейским требованиям по независимому отбору судей. И лишь теперь, когда МВФ увязал выдачу очередного транша с появлением закона о ВАС, Верховная рада и глава государства решились на этот шаг. “Это удовлетворение требований, предъявляемых украинским народом во время революции достоинства. Пришлось долго ждать”,— говорит Йованович. Так, в стране появится орган, 35 выборных судей которого зай­мутся исключительно делами крупных коррупционеров. Именно в ВАС попадут резонансные расследования детективов Нацио­нального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Плод мучительных компромиссов

Один из представителей МВФ, участвовавший в переговорном процессе, на условиях анонимности рассказал НВ: в Администрации президента все время пытались выписать максимально нечеткие формулировки закона, чтобы затем использовать их в своих целях. Также сторона главы государства постоянно старалась минимизировать влияние на суд со стороны международных организаций. “Это была настолько сложная дискуссия [с украинской стороной], что мало кто мог гарантировать положительный результат”,— рассказали в МВФ. Георгий Вашадзе, основатель Фонда развития и инноваций, один из соавторов принятого закона о ВАС, говорит: сам текст разработали довольно быстро — примерно за 2,5 месяца (начав в декабре 2017‑го). Остальные три месяца ушли на согласование и доработки. И получилось то, что Вашадзе назвал “новаторским законом”. “МВФ будет его рекомендовать другим странам. Скажем, Грузии, в которой проблема элитной коррупции вновь очень актуальна”,— говорит он. 11 июня президент Порошенко подписал закон о ВАС. Главе государства осталось сделать малость — подать на рассмотрение Рады проект, в котором будет лишь одна строчка: “Создать Высший антикоррупционный суд с местоположением в Киеве”. После того как его примут, для ВАС начнется этап подготовки к работе. По оценке экспертов, на это потребуется около полугода.

Новый порядок

Новый суд займется исключительно делами топ-коррупционеров. Расследования будут поступать по цепочке НАБУ—САП—ВАС. ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ: Мари Йованович,

посол США в Украине, приветствовала создание

Антикоррупционного суда. И добавила, что ждать

его появления пришлось долго При этом, как подчеркивает Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК), закон о ВАС запрещает бесконтрольно передавать дела высокопоставленных взяточников на рассмотрение другим судам. Единственная возможность — если трое судей Апелляционной палаты ВАС дадут добро на подобную “операцию”. “Это хорошая норма, которая не оставляет места для манипуляций”,— говорит Шабунин. Судьями ВАС смогут стать люди в мантиях со стажем работы от 5 лет либо ученые-юристы и адвокаты минимум с 7 годами стажа. Зарплата вершителей закона в новом суде составит, по словам Вашадзе, около $ 6‑7 тыс. в месяц. Каждому судье предоставят, в частности, круглосуточную охрану. Отбором претендентов зай­мется специально созданный Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ). В его состав, как уточняет Вашадзе, войдут только прокуроры, судьи или следователи с опытом работы за рубежом. ОСМЭ будет изучать досье кандидатов на судейские должности, проводить с ними собеседования. И выявлять тех, кто не может объяснить происхождение своих активов, нарушал права человека, занимался политическими преследованиями и так далее. Сомнительных кандидатов Общественный совет сможет отсеивать на совместном с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) заседании. Если по его результатам претендент наберет менее 9 голосов (из 16 возможных) членов ВККС или менее 3 (из 6) — членов ОСМЭ, он “вылетает”. “Этот подход не позволит никому получить тотальный контроль над Антикоррупционным судом”, — поясняет Вашадзе.

Проблемные места антикоррупционной Фемиды

Адвокат Игорь Чудовский уверен: одной из первых проблем, с которой столкнется ВАС, станет кадровый вопрос. Мол, сегодня судейский корпус крайне коррумпирован, и набрать команду кристально честных и профессиональных сотрудников будет весьма непросто. Решение ВАС можно будет обжаловать только в одной инстанции — в Верховном суде. И Шабунин называет данный момент еще одним слабым местом. “Это риск. Не критичный, но потенциально проблемный”,— говорит он. Громкие дела ВАС начнутся после выборов президента. Тем самым Банковая уберегла себя от скандалов

Виталий Шабунин,

глава правления ЦПК А еще эксперт обращает внимание на более значимое упущение нового закона: согласно его нормам дела, которые начали рассматривать другие суды страны, в ВАС уже не по­падут. То есть мимо нового органа пройдут разбирательства по экс-главе фискальной службы Роману Насирову, бывшему депутату Народного фронта Николаю Мартыненко, председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой и по другим оскандалившимся топ-чиновникам. “Это возмутительная норма. Мартыненко и Насиров аплодируют стоя,— говорит Шабунин.— По сути, громкие дела ВАС начнутся после выборов президента. Тем самым Банковая уберегла себя от скандалов”. Эксперты надеются, что те 600 дел, которые сейчас разрабатывает НАБУ, все же попадут к ВАС. И государство сможет возместить по ним убытки. А речь идет, по оценке ЦПК, как минимум о 200 млрд грн.

БУРНАЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ РАДОСТЬ: Результаты голосования за закон о суде присутствующие в Раде депутаты и президент встретили так, словно стремились к этому всю свою жизнь

Редкая инстанция