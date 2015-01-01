Кремлевский узник

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Российский кинорежиссер Аскольд Куров, прорвавшийся в уральскую колонию к украинскому коллеге и товарищу Олегу Сенцову, описывает его жизнь и состояние здоровья во время голодовки, пересказывает его слова, а под конец объясняет, почему Кремль не боится огласки по делу Сенцова

Ольга Духнич

Российский режиссер-документалист Аскольд Куров на днях стал одним из редких посетителей колонии строгого режима в российском городе Лабытнанги, где содержится украинский режиссер и российский политический узник Олег Сенцов. Куров поехал туда в качестве оператора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе и, хотя не имел права на свидание с заключенным, рискнул и получил разрешение.

В начале мая этого года Сенцов, которого российская власть обвинила в подготовке терактов в аннексированном Крыму и присудила 20 лет колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку. Прекратит голодать украинский режиссер лишь в том случае, если Кремль освободит из‑под стражи всех украинских политзаключенных.

Акция Сенцова приобрела мировую известность. Требование освободить узника сегодня звучит от его коллег по цеху, политиков, правозащитников и общественных деятелей по всему миру.

Куров не просто коллега и друг Сенцова, но и автор документального фильма о судебном процессе над ним. Сразу после общения с Сенцовым Куров прилетел в Украину, чтобы рассказать о состоянии его здоровья представителям посольств стран Большой семерки.

НВ встречается с Куровым в его последний день в Киеве. Режиссер выглядит усталым, но когда речь заходит о Сенцове, оживляется и тщательно описывает подробности разговора с ним.