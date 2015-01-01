Деяния красных попов

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В первые годы своего существования СССР обзавелся карманной православной церковью — так называемыми обновленцами. Впрочем, уже к концу 1920‑х с ними было покончено

Олег Шама

Третьего дня после отречения царя Николая II от престола, а именно 4 марта 1917 года, собрался Святейший правящий синод — высший орган управления

православной церковью в Российской империи. Его учредил еще Петр I в начале XVIII века, упразднив должность патриарха во избежание конкуренции.

Высокие церковные иерархи съехались принимать нового обер-прокурора, представителя светской власти в Синоде. Временное правительство определило на эту должность известного в России парламентария Владимира Львова. На новом поприще он начал с того, что сразу после представления взялся выносить кресло императора. Ему бросился помогать киевский митрополит Владимир Богоявленский — в свои‑то неполные 70 лет.

Собрание смотрело на происходящее с ужасом. Даже более мелкие вопросы в церкви решались только коллегиально. Но главное — институт императора не был упразднен, ведь Николай передал престол брату Михаилу.

Через пару дней большинство членов Синода перестали быть таковыми — Львов привел своих людей. Он откровенно поддерживал движение обновленчества — Живую церковь, как еще называли себя его участники. Они взялись реформировать православие в стране, собрав под своими хоругвями разношерстное, вполне анархистское сообщество. И ему даже удалось в 1922–1927 годах стать официальной церковью в государстве большевиков. В народе же они останутся красными попами.