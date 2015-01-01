Бойцовский Клуб

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НВ представляет дюжину бизнесменов с боевым характером и мощной волей к победе, которые не сломались из‑за трудностей и благодаря собственному упорству заработали миллиарды

Анна Павленко

Представьте себе мир, где невозможно выйти на пробежку в кроссовках Nike, поработать за ноутбуком Dell, напрасно ждать расширения сети кофеен Starbucks и общаться при помощи мессенджера WhatsApp. Всех этих благ цивилизации не было бы, если бы собственники перечисленных компаний спасовали перед возникшими на их пути трудностями и бросили свои начинания.

Многие миллиардеры начинали собственное дело без крыши над головой и не имея не только высшего образования, но и оконченного среднего. Они теряли состояния из‑за глобальных кризисов и собственных просчетов, но поднимались и шли к цели. Причем деньги обычно не были для них самоцелью, а ошибки и неудачи лишь усиливали мотивацию.

Считая, что такой опыт заслуживает внимания, НВ собрал истории 12 миллиардеров, достигших высот в бизнесе не благодаря, а вопреки обстоятельствам.

Дэвид Мердок