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Беженцы из самых “горячих” стран мира рассказывают, как оказались в Украине и нашли здесь новую родину Екатерина Иванова,

Галина Корба Украина — далеко не мировой лидер среди стран, которые привлекают беженцев из проблемных регионов земного шара, уверяют в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). К началу 2018 года в стране зарегистрировано 3,2 тыс. беженцев и лиц со статусом дополнительной защиты. Из них почти половина — из Афганистана, 15 % — из Сирии, по 5 % — из Армении, Азербайджана, России и Сомали. Еще 5,5 тыс. человек — искатели убежища. Здесь в лидерах уроженцы Афганистана, России, Бангладеш, Сирии и Ирака. Причем в то время как в странах Евросоюза поток беженцев от войны и нищеты рос, словно лавина, в Украине их стало даже меньше. За последние три года число искателей убежища здесь упало в два раза — с 1,4 тыс. человек в 2015 году до 656 и 774 человек в 2016‑м и 2017‑м соответственно. Для сравнения, в ЕС число желающих получить международную защиту измеряется сотнями тысяч, а в 2015 и 2016 годах убежище там попросили суммарно более 2,4 млн человек, приводит данные Евростат. Речь идет преимущественно о выходцах из Сирии, Афганистана и Ирака. Но даже с такими незначительными потоками искателей лучшей судьбы в Украине справляются с трудом. Искатели убежища жалуются на некачественный перевод, бюрократическую рутину и даже случаи коррупции в ответственных органах власти. Доля положительных решений по прошениям искателей убежища тоже незначительна. В 2014 году статус беженца Украина предоставила только 37 % просителей, в 2015‑м — 22 %, а в 2016‑м и того меньше — всего 14 %. В 2017 году власти были чуть более благосклонны к прибывшим — доля положительных решений выросла до 29 %. Но даже получив международную защиту, беженцы сталкиваются с отсутствием льгот, социального жилья, языковых курсов и других механизмов полноценной интеграции в общество. А некоторые и вовсе страдают от откровенной ксенофобии и дискриминации. НВ рассказывает истории троих беженцев, которые, несмотря на все трудности, сумели устроить свою жизнь в Украине и достичь успеха.

Хасан Амини,

студент и активист 20 лет, Афганистан У Хасана Амини не было детства: он стал беженцем в два года. Его родители покинули Афганистан, когда там началась война. Новую жизнь семья строила в иранском Карате — без документов и средств к существованию. Отец Амини работал на стройках, мама — в швейном цеху в отеле. Здесь же подрабатывал и сам Амини, когда немного подрос. В школу он не ходил. В семье к тому моменту появилось еще двое детей. Будущее представлялось в черно-серых красках. Родители Амини решили: пусть хоть старший сын вырвется из нищеты и попытается устроить свою жизнь в более благополучной стране. Они нашли перевозчика и нелегально отправили Хасана в Европу. Почти неделю 14‑летний парнишка трясся в кузове фуры, направлявшейся в Германию. Зажатый со всех сторон мешками с нитками, Амини вместе с еще одним мигрантом-подростком ,в поисках лучшей судьбы пустившимся в рискованное путешествие, с трудом мог присесть. Спать возможности не было. “Конечно, было страшно, — вспоминает беженец. — Мы мечтали, вот сейчас приедем в Европу, все будет хорошо”. Но перевозчик своих обязательств не выполнил. Вместо Германии привез их в Украину — в Одессу. Стояла зима, в дороге подросток сильно обморозил ноги, поэтому первые две недели провел в больнице. А затем попал в школу-интернат. Я уже привык и чувствую себя как дома, просто очень соскучился по маме “Первое время мы вообще не общались, потому что не знали языка — ни русского, ни украинского, только несколько слов по‑английски, — вспоминает Амини. — А потом слово за слово, так и выучил”. В Украине афганец живет уже шесть лет и не жалеет, что когда‑то его судьбу решил случай. Он окончил IT-колледж, планирует поступать в университет, выбирает между политехническим и “мореходкой”. Кроме этого, он основал общественную организацию, которая помогает беженцам адаптироваться в Одессе. Впервые за долгие годы он наконец чувствует себя в безопасности. Единственное, что омрачает его жизнь, — невозможность навестить родных. У него нет украинского гражданства, а с паспортом “лица, нуждающегося в дополнительной защите”, выданном Государственной миграционной службой Украины, ему не открывают визу в посольстве. “Я уже привык тут и чувствую себя как дома, просто очень соскучился по маме”, — с грустью признается Амини. И тут же бодрится: “Я надеюсь, что скоро все изменится, мне дадут гражданство и у меня будет работа, семья и дочь. И все будет хорошо”.

Яхья Марва Насер,

студентка 27 лет, Сирия Яхья Марва Насер — одна из лучших студенток Киевского городского медицинского колледжа, где она учится на зубного техника. Хотя отличная учеба стоит ей больших усилий. Насер едва понимает по‑русски и еще хуже говорит по‑украински. Выручает лишь неплохое знание английского. Она родилась и выросла в Сирии, а в Украине оказалась в 2013 году, спустя два года после начала гражданской войны на ее родине. На переезде настоял муж, у которого брат давно обосновался в Киеве. Главным потрясением на новом месте стали украинские зимы. В Сирии зимой температура редко опускается ниже нуля, пару дней бывает до -5 °С, а тут — -10–15 °С. Зато в мае в Украине при +23 °С дышать гораздо легче, чем в Дамаске, где температура достигает +40 °С. Столкнулись супруги в Украине и с межкультурными отличиями. В исламе важны доброжелательные и радушные отношения между соседями, а гостеприимство считается наибольшим достоинством. Поэтому Масауд Ахмад, муж Насер, был крайне удивлен, когда, угостив соседа чашкой кофе без повода, вызвал у того непонимание, граничащее с испугом. Но Ахмад не сдается, налаживая межкультурный диалог — то и дело он угощает соседей приготовленными супругой национальными блюдами. Нам Киев теперь роднее, чем Дамаск В остальном адаптироваться было гораздо проще — беженцев поддержала местная сирийская община. Ахмад открыл на рынке точку по продаже овощей и фруктов, а когда дело разрослось, основал и небольшой завод по переработке пластика в Одессе. Пара построила дом в Вышгороде и растит трехлетнюю дочь. Возвращаться в Сирию супруги не планируют. “Нам Киев теперь роднее, чем Дамаск”, — улыбается Яхья Марва Насер. Единственная проблема, которая пока не решена,— оформление документов. Сейчас у Насер и ее мужа паспорта, которые не дают права выезда в страны, где требуется виза. Сирийские документы они сдали при оформлении статуса лиц, требующих дополнительной защиты, а новые, украинские, еще не получили. “Мы в тупике, — признается Насер. — Ни тут, ни там”.