Великие спасенные

НВ представляет десять выдающихся ученых, чьим впечатляющим достижениям не помешала нелегкая судьба беженцев

Иоганн Кеплер

1571‑1630

Германия→Чехия

Немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. В 1599 году ученый был изгнан из тогда немецкого католического города Грац как протестант и еретик. Десятилетие в Праге стало самым плодотворным перио­дом в его деятельности

Альберт Эйнштейн

1879‑1955

Германия→США

Один из основателей современной теоретической физики, создатель ряда теорий (в том числе теории относительности) родился в еврейской семье в немецком городе Ульм. К 1933 году, когда к власти пришел Гитлер, ученый уже получил широкое международное признание и был удостоен Нобелевской премии по физике за открытие закона фотоэффекта. Когда нацисты, объявившие труды Эйнштейна искажением истинной науки, вторглись в дом ученого, тот находился в командировке в США. Эйнштейн не стал возвращаться на родину, отказался от немецкого гражданства и в 1940 году получил американское. Впоследствии он активно лоббировал интересы еврейских беженцев в США, Великобритании и странах-союзниках, чем спас жизни тысяч немецких евреев

Макс Борн

1882‑1970

Германия→Великобритания→Индия

Физик и математик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике 1954 года. После прихода к власти в Германии нацистов в мае 1933 года Борн был отстранен от работы в Физическом институте Геттингенского университета и покинул страну. Позже был приглашен в Кембридж, затем в Индию, заместил Чарльза Дарвина на должности профессора натуральной философии в Эдинбургском университете. К началу Второй мировой он получил британское гражданство, что спасло его от интернирования в Германию

Эрик Джорпес

1894‑1973

Финляндия→Швеция

Биохимик финского происхождения бежал в Швецию после Гражданской войны в Финляндии (1918). Всю жизнь ученый работал над проблемой коагуляции крови. В 1935‑м в Каролинском институте Стокгольма Джорпес издал исследование структуры гепарина, которое позволило фармацевтам производить его для внутривенного введения

Энрико Ферми

1901‑1954

Италия→США

Итальянский ученый, которого называют одним из отцов атомной бомбы, внес значительный вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики. В 1938 году Ферми получил Нобелевскую премию по физике. Поездка на вручение премии в шведский Стокгольм позволила ученому и его жене-еврейке выехать из фашистской Италии, после чего они с детьми перебрались в США. Здесь он провел первую контролируемую атомную цепную реакцию, сконструировал и запустил первый ядерный реактор и стал одним из руководителей проекта Манхэттен — американской программы по разработке ядерного оружия

Николас Джорджеску-Реген

1906‑1994

Румыния→Турция→Франция→США

Экономист и математик румынского происхождения, родоначальник экологической экономики, входит в список Ста великих экономистов после Кейнса согласно книге британского историка экономики Марка Блауга. В 1948‑м покинул Румынию в связи с установлением коммунистической диктатуры. В трюме грузового судна ученый с женой перебрался в Турцию, оттуда во французский Шербур и затем через Атлантику на корабле в США

Сальвадор Лурия

1912‑1991

Италия→Франция→США

Микробиолог итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1969 года за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов. В 1938 году получил стипендию на обучение в США, но вскоре Муссолини запретил академические стипендии для евреев. Ученый переехал в Париж. В 1940‑м, убегая из уже оккупированной нацистами Франции, на велосипеде добрался до Марселя, где получил визу США

Вальтер Кон

1923‑2016

Австрия→Великобритания→

Канада→США

Физик-теоретик австрийского происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии 1998 года. В возрасте 15 лет Вальтер смог сбежать в Великобританию в рамках программы Киндертранспорт по спасению еврейских детей. В то же время его родители были убиты в Аушвице. Спустя несколько лет пребывания в канадских лагерях для беженцев он поступил в университет Торонто. Как гражданину Германии Кону не разрешили изучать химию, он выбрал физику и математику, а позже получил стипендию на обучение в Гарвардском университете (США)

Александр Гротендик

1928‑2014

Германия→Франция

Один из самых сильных математиков ХХ века, не имея гражданства, большую часть жизни прожил во Франции. Детство провел в лагерях для беженцев вместе с матерью. Известен значительным вкладом в алгебраическую геометрию, теорию чисел, теорию категорий, гомологическую алгебру и функциональный анализ. За вклад в математику был награжден медалью Филдса (1966) и премией Крафорда (1988), от которой отказался

Эндрю Гроув

1936‑2016

Венгрия→США

После того как в 1956 году советские войска жестоко подавили Венгерское восстание, переживший гитлеровскую оккупацию родины 20‑летний Андраш Гроф пешком бежал в соседнюю Австрию. В 1957‑м он добрался до США, где сменил имя, окончил колледж и университет. Получив степень кандидата наук химической инженерии, он занимался изучением полупроводниковых технологий и устройств, а в 1968 году стал сооснователем компании Intel, ставшей одним из крупнейших производителей микропроцессоров