Теплый дом

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Разнообразные социальные программы для вынужденных мигрантов и личная вовлеченность населения в их адаптацию превратили Канаду в одну из самых комфортных для беженцев стран мира Анна Павленко В одном из парков Торонто к семейству Мухамада аль-Хаджа подошла пожилая пара. “Сирийцы?” — поинтересовалась женщина. Получив утвердительный ответ, она тут же записала номер телефона Мухамада, оставив ему свои контакты вместе с убедительной просьбой обращаться за любой помощью, которая может понадобиться его семье. Это не первые канадцы, которым оказалась небезразлична судьба семейства аль-Хадж. В Торонто, куда Мухамад, его жена Виссам и четверо их детей прибыли из Ливана, их приняла под свою опеку группа частных спонсоров. Канадцы оплатили проживание и бытовые расходы сирийцев, устроили детей в школу, а Мухамада и Виссам — на курсы английского языка. Уже через несколько лет эта семья сможет подать заявку на получение гражданства, пополнив ряды тысяч беженцев, которые нашли в Канаде второй дом. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), из 23 тыс. вынужденно перемещенных лиц, которых в 2016 году натурализовали 23 страны мира, 16,3 тыс. получили гражданство именно в Канаде. Уникальность местной системы приема беженцев состоит не только в количестве натурализованных лиц, но и в организации процесса: наравне с государством в нем задействованы простые канадцы. С 1979 года здесь действует система частного спонсирования беженцев, благодаря которой за минувшие десятилетия в Канаду переселились 300 тыс. вынужденных мигрантов. Принимают беженцев небольшие сообщества — часто религиозные или этнокультурные, а также общественные организации. Такие объединения могут ходатайствовать перед государством за конкретных людей, которым хотят помочь. А когда те прибывают в Канаду, на протяжении года помогают им обжиться и обеспечивают финансовой поддержкой. Человеческий контакт помогает беженцам легко адаптироваться в новой стране, подчеркивает посол Канады в Украине Роман Ващук. “Они не оказываются брошенными в пункте размещения беженцев или хостеле, где чувствуют себя забытыми, а наоборот — на протяжении года подключаются к общественной, семейной, товарищеской жизни”, — поясняет он. С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ: Беженцы, прибывшие в Страну кленового листа по программе частного спонсирования, и пригласившие их канадцы нередко становятся настоящими друзьями Гостеприимство местных жителей вместе с высоким качеством жизни делают Канаду одной из лучших стран для иммиграции: в рейтинге счастья 2018 World Happiness Report она занимает четвертое место среди государств, где мигранты чувствуют себя счастливыми. В Канаде приезжие получают равные с гражданами возможности. Живым доказательством тому является министр по вопросам иммиграции и делам беженцев Ахмед Хуссен. Сам он беженцем прибыл в Торонто из Сомали, получил здесь образование и работал в сфере миграционного и криминального права вплоть до 2017 года, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо вручил ему министерский портфель. В ведомстве Хуссена заявляют: с 2017 по 2020 год Канада примет 1 млн мигрантов, в том числе около 200 тыс. беженцев. Это почти в десять раз больше, чем готова приютить, к примеру, Великобритания. О том, что работа с беженцами является приоритетным направлением для канадского правительства, не раз заявлял сам премьер. Так, в январе 2017 года Трюдо написал в своем Twitter: “Тем, кто спасается от преследований, террора и вой­ны: канадцы будут приветствовать вас независимо от вашей веры. Разнообразие — это наша сила #WelcomeToCanada”. Пост получил широкий резонанс, так как появился на следующий день после указа американского президента Дональда Трампа о запрете въезда в США гражданам ряда мусульманских стран. И хотя заявление премьера вызвало неоднозначную реакцию из‑за опасений незаконной миграции, своей позиции премьер не поменял.

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ: В мечети города Вон неподалеку Торонто мусульмане читают вечернюю молитву в День Канады

Традиция помогать

История канадской системы частного спонсирования беженцев началась с “людей в лодках”. Этот термин появился в середине ХХ века, когда тысячи вьетнамцев вышли в море, спасаясь от насилия и войны в своей стране. Тогда весь мир с ужасом наблюдал за масштабным гуманитарным кризисом, а граждане Канады, не в силах оставаться безучастными, решили предложить свою помощь. В середине 70‑х Канада пообещала принять у себя 60 тыс. вьетнамских беженцев, однако с существующей на тот момент системой не смогла сдержать слова. Тогда в 1979 году была внедрена программа частного спонсирования, и за следующие два года простые канадцы за свой счет переправили в страну 35 тыс. вьетнамцев, камбоджийцев и лаосцев. Еще почти столько же взяло под свою опеку правительство. В итоге в 1986‑м Канада стала единственным государством—обладателем премии Нансена в области защиты прав беженцев, которую ООН ежегодно вручает частным лицам и организациям. Очередной пик притока беженцев Страна кленового листа пережила в начале 90‑х после падения железного занавеса. А вслед за обострением военного конфликта в Сирии здесь стали принимать все больше выходцев из Ближневосточного региона. “Прием беженцев стал уже традицией, многие люди чувствуют это частью своего гражданского долга”, — констатирует Ващук. Чтобы стать частными спонсорами, канадцы объединяются в группы, собирают средства и обращаются к правительству с просьбой отобрать и передать им на попечительство одного беженца или целую семью. Суммы в $10 тыс., как правило, хватает для одного прибывшего, тогда как для семьи из четырех человек требуется около $20 тыс. Чтобы попасть в программу частного спонсирования, беженцы должны быть зарегистрированы в УВКБ ООН. При этом спонсоры могут рекомендовать свои кандидатуры, чтобы помочь переехать в Канаду родственникам либо представителям одной с ними этнической или религиозной группы. Так, среди прибывающих сюда сирийских беженцев много этнических армян — их спонсируют местные армянские общины. А канадские ассоциации ЛГБТ нередко приглашают в страну беженцев-геев из стран, где им грозит смертная казнь, — Ирана, Йемена, Судана. Прием беженцев стал уже традицией, многие люди чувствуют это частью своего гражданского долга

Роман Ващук,

посол Канады в Украине Все кандидаты проходят тщательную проверку безопасности, предоставляют биометрические данные, проходят медицинское обследование и лишь затем пересекают границу Канады. Здесь их встречают спонсоры, подбирают жилье, обеспечивают необходимыми бытовыми предметами и одеждой, помогают записаться на курсы английского или французского языка, попасть на прием к врачу, содействуют в поиске работы. К слову, право пользоваться канадской системой социальной защиты, в том числе медицинскими услугами, беженцы получают с первого же дня своего пребывания в стране. А спустя несколько лет жизни в Канаде они могут подать заявку на получение гражданства. Сами канадцы уверены: личный контакт с местными жителями помогает новоприбывшим осваивать язык и культуру их страны. К тому же участие активистов из разных регионов позволяет равномерно распределять иммигрантов, избегая их концентрации в крупных городах. “Эта программа повышает шансы на успешную интеграцию беженцев”, — оценивает эффект системы частного спонсирования Клод Риу, 47‑летний сотрудник некоммерческой организации в сфере социального жилья из Монреаля. Его слова подтверждает официальная статистика. Согласно недавним исследованиям, принятые канадцами в частном порядке беженцы находят работу быстрее, чем участники государственной программы. А уже через 20 лет уровень их заработка превышает средний по стране. Многие устраиваются в сектор услуг, а некоторые начинают собственный бизнес. Ярким примером предпринимательского успеха сирийских беженцев в Канаде стала семья Хадхад. В 2012 году масштабная бомбежка уничтожила принадлежавшую им шоколадную фабрику в Дамаске — на тот момент вторую крупнейшую в Ближневосточном регионе. Тогда сирийцы бежали в Ливан, где три года провели в лагере для беженцев, а затем по программе частного спонсирования попали в городок Антигониш в канадской провинции Новая Шотландия. Местная община помогла семье Хадхад заново открыть собственный бизнес. В начале 2016 года они построили небольшой магазин во дворе у дома и стали продавать шоколад собственного приготовления под брендом Peace by Chocolate. “Каждый член общины оказывает поддержку — они верят, что мы, новоприбывшие иммигранты, несем с собой что‑то уникальное и особенное”, — рассказал тогда канадским журналистам Тарек Хадхад, 27‑летний управляющий семейным бизнесом. Уже через несколько месяцев продукция сирийских кондитеров пользовалась такой популярностью, что часть прибыли владельцы смогли пожертвовать на нужды канадского Красного Креста. “Проявление общественного сочувствия, естественно, вызывает подобные эмоции со стороны тех людей, которым помогали”, — комментирует Ващук. После того как осенью 2016‑го премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил семью Хадхад на прием и попросил их публично поделиться своей историей, бизнес сирийцев начал расти уже в масштабах страны. Предприниматели открыли новый магазин и музей шоколада, стали принимать заказы онлайн и доставлять их по всей территории Северной Америки, а теперь уже ведут переговоры о сотрудничестве с торговыми сетями в США.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ХОЗЯИН: Премьер-министр Джастин Трюдо (слева) жмет руку Мохаммаду Харбу – сирийскому беженцу, который в Канаде стал активистом в сфере донорства крови

Возможности и ограничения

Согласно февральскому опросу канадской исследовательской организации Environics Institute, восемь из десяти жителей Канады убеждены: приток иммигрантов положительно влияет на экономику их страны. В итоге местные провинции соревнуются между собой в количестве переселенцев, а политические партии борются за голоса избирателей, обещая принять больше беженцев и мигрантов. Многие канадцы чувствуют желание и необходимость поделиться своим благосостоянием с людьми, которые испытывают нужду, и дать им возможность взять новый успешный старт в Канаде, добавляет Ващук. По данным опроса Environics Institute, 60 % канадцев не считают текущий уровень иммиграции в страну слишком высоким. К их числу относится и житель Монреаля Риу, который некогда сам помогал вынужденным мигрантам. В середине 90‑х, когда в Центральной Америке бушевали гражданские войны, он несколько лет сотрудничал с неправительственной правозащитной организацией и работал в лагерях для беженцев. “Канада должна делать больше для людей, которых она может принять”, — уверен Риу. Своим опытом помощи беженцам делится с НВ и 28‑летняя Лиза Штайнхарт, ландшафтный дизайнер из Германии, которая семь лет назад переехала жить в Канаду. В 2016‑м она отправилась на родину завершить оформление миграционных документов и обнаружила, что через дорогу от ее дома организован лагерь для беженцев. Вместе с другом-сирийцем она начала помогать жителям лагеря с оформлением документов, сопровождала их во время визитов в банк и к врачу. “Я хотела, чтобы они почувствовали себя желанными гостями, стремилась познакомить их с культурой страны и помочь обустроиться на новом месте”, — рассказывает Штайнхарт. Сравнивая ситуацию с приемом беженцев в Германии и Канаде, она признает: вторая может похвастаться более организованным процессом, да и адаптироваться прибывающим здесь легче. Однако по числу вынужденных мигрантов североамериканская страна значительно уступает. Так, если в Германии к концу 2016 года УВКБ ООН зарегистрировало почти 670 тыс. беженцев, то в Канаде — около 97 тыс. Разнообразие — это наша сила

Джастин Трюдо,

премьер-министр Канады С 2011 года канадское правительство ежегодно устанавливает квоты на прием беженцев. В зависимости от страны их происхождения, а также страны, из которой они обращаются с подачей ходатайства, процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Стоит признать: не все в Канаде готовы встречать беженцев с распростертыми объятиями. Особое недовольство местных жителей вызывает незаконное пересечение границы. “Складывается впечатление, что наши программы приема беженцев не контролируют [их] потоки”, — поясняет тревогу канадцев Ващук. Так, в 2017 году в Канаду прибыли 25 тыс. нелегальных мигрантов, которые обратились за присвоением статуса беженца. Теперь 42 % жителей провинции Квебек, где чаще всего появляются нарушители, убеждены, что многие искатели убежища на самом деле не являются беженцами. А в провинции Альберта, также граничащей с США, такого мнения придерживается практически половина населения. “Приему беженцев — да, использованию системы людьми, которые на самом деле являются экономическими мигрантами, — нет”, — формулирует позицию канадцев Ващук. Тем временем опытом Канады уже заинтересовались другие страны. В 2012 году собственный пилотный проект частного спонсирования беженцев запустила Австралия, а в 2015‑м о возможном внедрении аналогичной программы заговорили в Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, Аргентине и Объединенных Арабских Эмиратах.