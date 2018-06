Рожденная плавать

Сирийская пловчиха Юсра Мардини, лишившись дома, отправилась в Европу, в дороге спасла своих попутчиков в волнах Средиземного моря, а затем, когда все перипетии были позади, стала участницей Олимпиады в Рио. Следующая ее цель — Олимпиада в Токио

Анна Павленко

На борту восьмиместной моторной лодки, которая в августе 2015‑го отчалила от турецкого берега в направлении греческого острова Лесбос, кроме 17‑летней Юсры Мардини и ее старшей сестры Сары, теснились еще 18 беженцев. Когда до заветной земли оставалось 10 км, заглох мотор.

Дрейфующее посреди открытого моря судно захлестывали волны, и, чтобы удержать его на плаву, пассажиры начали выбрасывали за борт личные вещи. Большинство из них не умели плавать. Тогда Юсра и Сара бросились в воду.

“Все молились. Я тоже. Мы с сестрой думали об одном и том же: мы пловчихи, и утонуть для нас позорно”, — рассказывает Мардини.

Сестры с детства занимались в бассейне под руководством отца—профессионального тренера и выступали в составе национальной сборной Сирии по плаванию. Обе знали, насколько опасны подобные путешествия (прим. ред. – с 2000 года в Средиземном море погибли 22 тыс. беженцев).

Удерживая и подталкивая лодку, они вместе с двумя спутниками направили ее к острову. Три с половиной часа сестры сражались со стихией, прежде чем их судно прибило к берегам Лесбоса. Среди спасенных пассажиров Юсра с особым теплом вспоминает до смерти перепуганного шестилетнего мальчика: когда ее силы, казалось, были на исходе, девушка, чтобы подбодрить ребенка, улыбалась ему из воды.

ВО ИМЯ ДОБРА: В ноябре 2016-го папа римский Франциск принял из рук Юсры Мардини немецкую медиапремию Бэмби за помощь беженцам и призывы к миру

Она привыкла нянчиться с детьми: в Дамаске с родителями осталась их третья, младшая сестра. В этом сирийском городе Юсра жила обычной жизнью подростка: училась в школе, тренировалась в бассейне, встречалась с подругами, ходила на шопинг, с восхищением наблюдала за выступлениями своего кумира — многократного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса.

Затем в ее простую и мирную жизнь вмешалась война. Бомбежками разрушило дом, где выросла Мардини, и бассейн, в котором она занималась. Через четыре с половиной года после начала сирийского конфликта родители решили переправить старших дочерей в Европу, понимая: только там у них есть будущее.

Понимала это и Юсра: “Возможно, я погибну в пути. Но я почти мертва в своей стране. Я ничего не могу делать”, — думала она.

В августе 2015‑го сестры попрощались с родителями и в сопровождении родственников покинули Дамаск. Через сирийско-турецкую границу они направились к побережью Средиземного моря, откуда контрабандист за немалую сумму обещал переправить их в Грецию. Впереди их ждало непростое испытание.

Когда же сестры Мардини и спасенные ими беженцы наконец оказались на суше, то решили продолжать путь вместе — после пережитого они стали одной семьей. Через Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию и Австрию они пешком, на поезде и автобусе добирались в Мюнхен, а оттуда — в Берлин. Путь занял у сестер 25 суток. Спустя несколько месяцев к ним по программе воссоединения семей перебрались родители и младшая сестра.

Беженцы — это обычные люди, которые способны на большие достижения

Юсра Мардини

В Берлине Мардини стала членом Олимпийского клуба и уже через год после своего заплыва в Средиземном море стояла у бортика бассейна в бразильском Рио‑де-Жанейро под флагом олимпийской команды из десяти атлетов-беженцев.

“Я представляла не просто Сирию, я представляла миллионы людей по всему миру”, — вспоминает она свое выступление.

Первая в жизни Мардини Олимпиада не принесла ей медали, однако сразу после нее спортсменка начала подготовку к следующим летним Играм в Токио. Тем временем ее старшая сестра Сара оставила профессиональный спорт из‑за травмы плеча, которая усугубилась во время их заплыва за жизнь. Теперь она работает спасателем на острове Лесбос, заботясь о жизнях тех, кто, как некогда они с сестрой, решились на опасное морское путешествие.

Юсра Мардини нашла свой способ помогать: в апреле 2017‑го она стала Послом доброй воли УВКБ ООН — самым молодым в истории организации. В этой роли она уже встретилась с экс-президентом США Бараком Обамой и папой римским. Свою историю юная сирийка изложила в книге Butterfly: From Refugee to Olympian, My Story of Rescue, Hope and Triumph. Книга готовится к экранизации в 2019 году.

“Я хочу изменить восприятие людей, чтобы все понимали: бежать из собственного дома — это не [личный] выбор. И беженцы — это обычные люди, которые способны на большие достижения”, — говорит Мардини.