Старые мифы о главном

Наука. Перечитывая Библию
Мария Магдалина не была проституткой, а царство Давида и Соломона — не просто легенда. Ученые выясняют историческую подноготную самых знаменитых эпизодов Библии
Алексей Бондарев
Принято считать, что большинство библейских историй, в особенности из Ветхого Завета,— это мифы или в лучшем случае отдаленные отголоски исторических событий, о которых у нас нет другой информации.
Однако кропотливый труд исследователей и новые доказательства, добываемые по крупицам, порой позволяют внести ясность в старые исторические загадки. А то и вовсе перевернуть общепринятые представления о легендарных событиях и персонажах.
Например, только за последнее время ученым удалось раздобыть свидетельства того, что мы неправильно трактуем одного из ключевых персонажей в истории — Иисуса Христа, а также получить доказательства того, что мифическое царство двух знаковых фигур из Ветхого Завета существовало на самом деле.
Мария Магдалина, одна из ключевых персонажей в истории Иисуса, на протяжении как минимум полутора тысячелетий изображалась в западной культуре как бывшая блудница, ставшая на верный путь.
Согласно Новому Завету Иисус изгнал из Марии демонов. Она последовала за ним и его учениками по Галилее, стала свидетельницей его распятия, захоронения и воскрешения в Иерусалиме.
Многие философы и мыслители предполагали: такая интерпретация образа Марии не соответствует исторической действительности. Внутри самой католической церкви давно существовали разные точки зрения на этот счет. А православная церковь всегда относилась к Марии более благосклонно.
Однако теперь эта дискуссия может окончательно перейти на совершенно иной уровень. Сегодня ученые готовы предложить другую трактовку образа Марии Магдалины, основываясь на вполне осязаемых доказательствах.
Мария была женщиной довольно высокого происхождения, поддерживала Иисуса наравне с другими его учениками и оставалась верна ему до конца, в то время как некоторые из апостолов отреклись от него либо трусливо прятались в стороне, утверждают исследователи.
По мнению ученых, католическая церковь стала негативно относиться к Марии Магдалине в VI столетии с легкой руки папы римского Григория I, также известного как Григорий Великий.
Мария Магдалина была женщиной высокого социального статуса
Дженнифер Ристин,
директор Исторического института Магдалы
Именно он решил, что следует ассоциировать неназванную грешницу, упомянутую в Евангелии от Луки, перед тем как в повествовании появляется Мария… собственно, с самой Марией, подчеркивают ученые.
Эта трактовка оставалась официальной почти полторы тысячи лет — до 1969 года, когда Ватикан признал, что нигде в Евангелии нет прямого указания на то, что грешницей была именно Мария Магдалина.
Но это был лишь первый шаг к обелению честного имени женщины, которая являлась едва ли не самой преданной ученицей Христа.
“Историческая традиция утверждает: Мария была проституткой из рыбацкой деревни Магдала, — рассказывает Дженнифер Ристин, директор Исторического института современной Магдалы. — Но сегодня, анализируя имеющиеся о ней сведения, мы можем утверждать, что она была женщиной значительно более высокого социального статуса, имела собственные средства, которые тратила на то, чтобы поддерживать дело Христа”.
Об этом, в частности, говорит Евангелие от Марии, ранний христианский текст-апокриф (то есть официально не признанный церковью). Он показывает ее как женщину-визионера, получившую от Христа тайное откровение и знание.
Церковь до сих пор не признает апокрифов, но для ученых они являются зачастую не менее, а то и более достоверными свидетельствами своего времени, нежели одобренные церковью тексты. Их тщательное изучение позволяет сделать неожиданные выводы.
По мнению Клэр Пфанн, историка из Университета Святой Земли в Иерусалиме, если тщательно и непредвзято проанализировать все имеющиеся упоминания о Марии, то она предстает в совершенно ином свете.
“Она действительно родом из Магдалы, но это была независимая женщина, — говорит Пфанн. — Она располагала средствами и сама распоряжалась своим временем”.
Пфанн также подчеркивает тот факт, что Марию идентифицировали по названию города, а не по имени мужа или отца, это само по себе красноречиво. В те времена по имени родного города называли только влиятельных и важных людей, констатирует историк.
“Очевидно, ее жизнь драматическим образом изменилась, она была исцелена от некоего недуга или травмы после встречи с еврейским учителем и целителем Иисусом из Назарета”, — поясняет Пфанн.
По мнению историка, пройдет немало времени, прежде чем серьезная наука сможет достучаться до обывателей, которые привыкли мыслить стереотипами. И миф о проститутке из Магдалы нескоро будет окончательно разрушен.
Дженнифер Ристин считает: Мария критически важный персонаж в Новом Завете и несет фундаментальное послание об истинной природе христианства.
“Важно понимать, что она сыграла большую роль в истории Иисуса, которая творилась во времена, когда на женщин обращали мало внимания, не считались с их мнением”, — подчеркивает Ристин.
История Марии может иметь больше значения для наших современных женщин, считает она, поскольку показывает: женщина может быть настолько сильной, что ее история пробьется через века лжи.
ТРИ МАГДАЛИНЫ: Образ Марии Магдалины, известной как проститутка, ставшая на праведный путь, был популярен среди художников разных эпох и направлений. НВ публикует работы Тициана (слева), Рогира ван дер Вейдена (справа) и Питера Пауля Рубенса (внизу), каждый из которых изобразил библейский персонаж по-своему
Царь Давид и его сын Соломон — одни из самых запоминающихся персонажей Ветхого Завета. Первый прославился почти как безупречный правитель, второй знаменит своей мудростью.
Поклонникам Давида и Соломона есть чему радоваться, ведь благодаря находке израильских археологов обе мифические фигуры предстают весьма реальными историческими персонажами.
Во всяком случае, открытие в деревне Тель-Этон дает основания предполагать, что легендарное библейское царство Давида в действительности существовало.
Находка представляет собой довольно крупную постройку, которая явно принадлежала правителю некоей династии. На мысль об этом наводят архитектура и размеры здания. Постройка датируется примерно 1 тыс. лет до н. э.
В статье, опубликованной в авторитетном издании Radiocarbon, исследователи отмечают, что постройка не могла появиться в обычной деревушке. Такое здание свидетельствует о большой организации — скорее всего, это царский дворец.
“Какое крупное царство могло существовать в этом регионе около 3 тыс. лет назад?”— спрашивает израильский археолог Авраам Фауст, возглавлявший раскопки в Тель-Этоне.
Ответ напрашивается только один: это было израильское царство Давида. Того самого легендарного идеального властителя, который был помазан на царство еще будучи простым пастухом. Затем он прославился победой над великаном Голиафом, а став царем, последовательно поверг всех врагов Израиля — филистимлян, моавитян и идумеян, захватил Иерусалим.
Давид еще при жизни посадил на трон Соломона, своего сына от любимой жены Вирсавии. Соломон является не менее знаменитым библейским правителем, чем его отец. Больше всего он прославился мудростью.
Собственно, сам факт существования Единого царства остается предметом для дискуссии среди археологов и историков. Помимо Библии, в распоряжении исследователей есть всего несколько письменных свидетельств того, что царство существовало. Например, стела египетского фараона Мернептаха, которая датируется примерно 1200 г. до н. э. В надписях на ней кратко упоминается государство Израиль. В то же время ряд исследователей утверждают: археологических свидетельств царства попросту нет.
Находка дворца Давида и Соломона могла бы положить конец этой затянувшейся дискуссии.
Его раскопки длились с 2006-го по 2015 год. Поначалу Фауст и его коллега Яир Сапир даже не могли оценить масштаб найденного. Считалось, речь идет просто о двухэтажном строении дохристовой эпохи.
Единое Израильское царство пора перестать считать библейским мифом
Авраам Фауст,
археолог
Поверх этого здания была еще одна постройка, разрушенная во время нашествия ассирийцев в VIII ст. до н. э.
Однако со временем стало очевидно: масштабы постройки говорят о том, что это — весьма значительная находка. Площадь первого этажа составляет 230 кв. м.
“Таким образом, здание автоматически попадает в 1 % самых крупных сооружений, построенных более 3 тыс. лет назад”, — поясняет Авраам Фауст, археолог, возглавлявщий раскопки.
По мнению Фауста, о важности этой крупной постройки говорит и ее местоположение. “Здание возведено на самом высоком холме и доминирует над остальными частями поселения, а также над окрестными землями и дорогами”, — констатирует археолог. Еще на ранних этапах раскопок, когда о Давиде никто не упоминал, археологи прозвали здание “резиденцией губернатора”, настолько очевидным было его главенствующее расположение в Тель-Этоне.
Установить возраст постройки удалось благодаря радиоуглеродному методу датировки. В нынешнем году метод был применен к четырем артефактам, найденным на первом этаже,— двум фрагментам древесного угля и двум оливковым косточкам.
Это позволило датировать дворец эпохой, когда предположительно жили библейские Давид и Соломон.
Сооружение было ориентировано на восток и разделено на четыре зоны — три длинных помещения во фронтальной части и одно просторное в задней части дома.
Это также свидетельствует в пользу гипотезы о дворце Давида. По словам Фауста, именно так распределяли пространство в крупных постройках израильтяне. Другие народы этого региона так не строили никогда, подчеркивает исследователь, уточняя, что считает это доказательством существования Единого царства в Тель-Этоне.
Раскопки в окрестностях также подарили сторонникам идеи Единого царства косвенное доказательство его существования. Поселение Тель-Этон, в котором расположен дворец, имело по периметру фортификационные укрепления. Это является признаком столицы или, по крайней мере, важной административной единицы, утверждают исследователи.
Связь между найденным зданием и царством Давида базируется целиком на косвенных доказательствах, признают Фауст и Сапир.
Но даже если прийти к выводу, что библейский Давид — это миф, значит, существовал некий другой могущественный царь, который в этот период построил огромный дворец на возвышенности, считают они.
Не все историки приняли гипотезы Фауста и Сапира с восторгом.
По мнению Израиля Финкельштейна, профессора Тель-Авивского университета, автора нескольких научных работ о Едином Израильском царстве Давида, результаты стоит воспринимать скептически.
В первую очередь из‑за того, какие именно доказательства предъявляет Фауст. В частности, Финкельштейн указывает, что два из четырех предметов, исследованных радиоуглеродным методом, являются ненадежными. Он имеет в виду оливковые косточки, которые археологи, как правило, не используют для датировки, поскольку возможны большие расхождения в результатах.
Финкельштейн считает: приведенных Фаустом доказательств связи между раскопками в Тель-Этоне и мифическими Единым Израильским царством маловато.
Сам Фауст спокойно реагирует на критику. Датировки оливковых косточек совпадают с датировкой более надежных фрагментов угля, найденных там. И в том, и в другом случае возраст составляет около 3 тыс. лет.
Сторону Фауста принимает также Йозеф Гарфинкель, глава факультета археологии Еврейского университета в Иерусалиме. Он указывает, что начиная с 2008 года археологам удалось найти немало артефактов, датируемых примерно 1 тыс. лет до н.э. в этом же регионе.
“Совпадение дат позволяет нам утверждать, что мы на верном пути, и здание действительно относится к этому периоду”, — говорит Фауст, подчеркивая: сложно представить, что это могло бы быть, кроме легендарного дворца Давида и Соломона.
А значит, и Единое Израильское царство пора перестать считать библейским мифом, заключает исследователь.