Старые мифы о главном

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Мария Магдалина не была проституткой, а царство Давида и Соломона — не просто легенда. Ученые выясняют историческую подноготную самых знаменитых эпизодов Библии Алексей Бондарев Принято считать, что большинство библейских историй, в особенности из Ветхого Завета,— это мифы или в лучшем случае отдаленные отголоски исторических событий, о которых у нас нет другой информации. Однако кропотливый труд исследователей и новые доказательства, добываемые по крупицам, порой позволяют внести ясность в старые исторические загадки. А то и вовсе перевернуть общепринятые представления о легендарных событиях и персонажах. Например, только за последнее время ученым удалось раздобыть свидетельства того, что мы неправильно трактуем одного из ключевых персонажей в истории — Иисуса Христа, а также получить доказательства того, что мифическое царство двух знаковых фигур из Ветхого Завета существовало на самом деле.

Не блудница

Мария Магдалина, одна из ключевых персонажей в истории Иисуса, на протяжении как минимум полутора тысячелетий изображалась в западной культуре как бывшая блудница, ставшая на верный путь. Согласно Новому Завету Иисус изгнал из Марии демонов. Она последовала за ним и его учениками по Галилее, стала свидетельницей его распятия, захоронения и воскрешения в Иерусалиме. Многие философы и мыслители предполагали: такая интерпретация образа Марии не соответствует исторической действительности. Внутри самой католической церкви давно существовали разные точки зрения на этот счет. А православная церковь всегда относилась к Марии более благосклонно. Однако теперь эта дискуссия может окончательно перейти на совершенно иной уровень. Сегодня ученые готовы предложить другую трактовку образа Марии Магдалины, основываясь на вполне осязаемых доказательствах. Мария была женщиной довольно высокого происхождения, поддерживала Иисуса наравне с другими его учениками и оставалась верна ему до конца, в то время как некоторые из апостолов отреклись от него либо трусливо прятались в стороне, утверждают исследователи. По мнению ученых, католическая церковь стала негативно относиться к Марии Магдалине в VI столетии с легкой руки папы римского Григория I, также известного как Григорий Великий. Мария Магдалина была женщиной высокого социального статуса

Дженнифер Ристин,

директор Исторического института Магдалы Именно он решил, что следует ассоциировать неназванную грешницу, упомянутую в Евангелии от Луки, перед тем как в повествовании появляется Мария… собственно, с самой Марией, подчеркивают ученые. Эта трактовка оставалась официальной почти полторы тысячи лет — до 1969 года, когда Ватикан признал, что нигде в Евангелии нет прямого указания на то, что грешницей была именно Мария Магдалина. Но это был лишь первый шаг к обелению честного имени женщины, которая являлась едва ли не самой преданной ученицей Христа. “Историческая традиция утверждает: Мария была проституткой из рыбацкой деревни Магдала, — рассказывает Дженнифер Ристин, директор Исторического института современной Магдалы. — Но сегодня, анализируя имеющиеся о ней сведения, мы можем утверждать, что она была женщиной значительно более высокого социального статуса, имела собственные средства, которые тратила на то, чтобы поддерживать дело Христа”. Об этом, в частности, говорит Евангелие от Марии, ранний христианский текст-апокриф (то есть официально не признанный церковью). Он показывает ее как женщину-визионера, получившую от Христа тайное откровение и знание. Церковь до сих пор не признает апокрифов, но для ученых они являются зачастую не менее, а то и более достоверными свидетельствами своего времени, нежели одобренные церковью тексты. Их тщательное изучение позволяет сделать неожиданные выводы. По мнению Клэр Пфанн, историка из Университета Святой Земли в Иерусалиме, если тщательно и непредвзято проанализировать все имеющиеся упоминания о Марии, то она предстает в совершенно ином свете. “Она действительно родом из Магдалы, но это была независимая женщина, — говорит Пфанн. — Она располагала средствами и сама распоряжалась своим временем”. Пфанн также подчеркивает тот факт, что Марию идентифицировали по названию города, а не по имени мужа или отца, это само по себе красноречиво. В те времена по имени родного города называли только влиятельных и важных людей, констатирует историк. “Очевидно, ее жизнь драматическим образом изменилась, она была исцелена от некоего недуга или травмы после встречи с еврейским учителем и целителем Иисусом из Назарета”, — поясняет Пфанн. По мнению историка, пройдет немало времени, прежде чем серьезная наука сможет достучаться до обывателей, которые привыкли мыслить стереотипами. И миф о проститутке из Магдалы нескоро будет окончательно разрушен. Дженнифер Ристин считает: Мария критически важный персонаж в Новом Завете и несет фундаментальное послание об истинной природе христианства. “Важно понимать, что она сыграла большую роль в истории Иисуса, которая творилась во времена, когда на женщин обращали мало внимания, не считались с их мнением”, — подчеркивает Ристин. История Марии может иметь больше значения для наших современных женщин, считает она, поскольку показывает: женщина может быть настолько сильной, что ее история пробьется через века лжи.

ТРИ МАГДАЛИНЫ: Образ Марии Магдалины, известной как проститутка, ставшая на праведный путь, был популярен среди художников разных эпох и направлений. НВ публикует работы Тициана (слева), Рогира ван дер Вейдена (справа) и Питера Пауля Рубенса (внизу), каждый из которых изобразил библейский персонаж по-своему

Настоящее царство