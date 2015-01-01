На разрядку становись

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Переговоры между СССР И США об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) проходили тяжело. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон встречались трижды: один раз в Америке и дважды в Советском Союзе. На фотографии их последняя встреча на даче Брежнева в Крыму 30 июня 1974 года

Тогда Кремль и Белый дом вели заочные сражения сразу на трех фронтах. Во Вьетнаме, где Север, поддерживаемый Москвой, воевал против Юга — на его стороне был Вашингтон. На Ближнем Востоке: там арабо-израильский конфликт, который перешел в так называемую войну Судного дня. К тому же в 1970-м американская разведка обнаружила, что СССР строит на Кубе базу для атомных подводных лодок, что нарушало ранее достигнутые договоренности во время Карибского кризиса.

И все же в мае 1972-го Никсон прилетел в Москву. Это был первый визит американского президента в СССР в истории. В результате были подписаны первые соглашения по ОСВ-1. Они устанавливали ограничения на строительство объектов противоракетной обороны, межконтинентальных ракет наземного базирования и на подводных лодках. На следующий год, в июне 1973-го, Брежнев отправился с ответным визитом в США, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии.

Журналист- международник Валентин Зорин в своих воспоминаниях описывает, как во время переговоров с американцами министр иностранных дел СССР Андрей Громыко отговаривал Брежнева подписывать соглашения, и тогда генсек сорвался: “Андрей, ты мудак, ты ничего не понимаешь!”

Никсон оценил позицию гостя, устроил в его честь званый ужин и подарил ему темно-голубой Lincoln Continental. Когда Никсон прилетел в СССР летом 1974-го, Брежнев, решив блеснуть гостеприимством, принимал его на крымской даче. В конечном итоге были подписаны договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, протокол об ограничении систем противоракетной обороны и т. д.

Этот период и тогда, и сейчас принято называть разрядкой. Длилась она недолго, до 1979 года, когда советские войска вторглись в Афганистан.