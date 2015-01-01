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В мире растет число путешественников — любителей ярких впечатлений, предпочитающих праздным курортам и исхоженной Европе далекую экзотику. Лидеры движения объездили все страны, и на планете осталось не так много регионов, куда не ступала их нога

Галина Корба

На первый взгляд 43‑летний киевлянин Константин Симоненко — типичный представитель среднего класса. Он успешный адвокат с женой и двумя детьми, который в свободное от работы время любит путешествовать по миру. Вот только гео­графия его путешествий уже охватила почти весь земной шар. Сегодня всего семь стран отделяют украинца от того, чтобы оказаться в элитном клубе путешественников, посетивших все существующие страны.

О дальних краях Симоненко мечтал с детства и теперь реализовывает свою мечту. Чтобы все успевать, он выделяет на поездки в среднем две недели каждый квартал, компенсируя сжатые сроки тщательным планированием путешествий.

В итоге в активе адвоката есть и самые опасные страны мира, и самые невероятные приключения. “В Багдаде я попал под ракетный обстрел террористов,— делится самыми яркими воспоминаниями Симоненко.— В столице Мали Бамако я вы­ехал из отеля ровно за сутки до того, как он был захвачен террористами, и там погибло 27 человек. В Гвинее я просидел восемь часов в местной тюрьме, пока полиция не поверила, что денег я им не дам. Думаю, во всех этих ситуациях реальной опасности не было, но нервы пощекотало”.

Симоненко занимает 240‑е место среди величайших путешественников нашего времени, по версии туристического ресурса Nomad Mania. Лишь 62 человека из этого рейтинга посетили все страны мира. Впрочем, самые заядлые искатели приключений на планете меряются уже не странами, а регионами, которых в мире 1.281.

Лидер рейтинга, 64‑летний испанец Хорхе Санчес, начал путешествовать с 18 лет и посетил почти все — 1.148 регионов. На вопросы НВ он отвечает из российского Красноярска, готовясь к сплаву по реке Енисей. А это значит, что в ближайшие недели он запишет в свой актив еще два региона.