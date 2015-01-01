Киев забил свой гол

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Киевский финал Лиги чемпионов запомнился иностранцам гостеприимством хозяев, красивыми полицейскими-девушками и дешевым пивом

Кристина Бердинских,

Александра Крохмаль,

Иван Верстюк

Утром 26 мая, в день проведения в Киеве финала Лиги чемпионов (ЛЧ) между английским Ливерпулем и испанским Реалом на улице Большая Васильковская, что напротив стадиона Олимпийский, трое молодых иностранцев общались с полицейским. Они приехали из Норвегии, отдыхали в киевских барах до утра, а на рассвете у них украли два мобильных. По геолокации еще одного аппарата норвежцы обнаружили, в каком районе оказалась пропажа. С этим и обратились к стражу порядка.

Впрочем, огорченными они не выглядели.

Стоя с бутылкой пива в руках и еще не протрезвев, один из скандинавов — 31‑летний Уле Лофард — признался: даже кража не испортила ему позитивных впечатлений от Киева.

Норвежцы — фанаты Ливерпуля — приехали в Украину впервые. С трудом нашли квартиру, ведь накануне приезда отель отменил им бронь. И все равно остались очень довольны. “Это невероятно хороший город”,— восторженно говорит Лофард, допивая очередную бутылку пива. И кивая на нее, серьезно изрек: на его родине пенный напиток стоит в десять раз дороже.

Чуть позже весь центр города наполнился такими вот Лофардами — разновозрастными иностранными болельщиками: трезвыми и выпившими, поющими и отдыхающими, красными (фаны Ливерпуля) и белыми (фаны испанского Реала).