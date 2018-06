Его правда

Коротко о своей жизни, любви и смерти — НВ публикует избранные страницы авто­био­гра­фи­чес­кой прозы украинского кинорежиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в российской колонии. Тексты написаны еще до заключения

Жил-был человек, его звали Олег Сенцов. Он хотел снимать кино, писать сценарии и книги. Он был талантлив, и многое у него получалось. Сначала Сенцов снимал короткометражки, а в 2012 году вышел его первый полнометражный фильм Гамер. Ленту, раскрывающую сущность жизни увлеченных геймеров, амбициозный режиссер показал не только на родине, но и за границей — на международном фестивале в Роттердаме.

На следующий год на Одесском кинофестивале Сенцов анонсирует новую работу — Носорог. Этот фильм задумывался как рассказ о становлении человеческой личности в бандитской среде начала 1990‑х. Однако завершить его Сенцов не успел: начинается революция, которая полностью захватывает его.

Кинорежиссер становится активным участником Евромайдана, а когда Россия начинает аннексию Крыма, мчится в родной Симферополь, где пытается организовывать митинги за единство страны. Также Сенцов занимается доставкой продуктов украинским военным, которые тогда еще находились на полуострове и пытались противостоять российским “зеленым человечкам”.

10 мая 2014 года Сенцова задерживают к тому времени уже вовсю хозяйничающие в Крыму российские спецслужбы. Через год по обвинению в терроризме он получает 20 лет колонии строгого режима.

Прокатившиеся с тех пор по миру несколько волн глобальных кампаний с требованием освобождения Сенцова результата не принесли. Российские власти не услышали ни голоса первостепенных звезд Голливуда, ни влиятельных политиков.

14 мая 2018 года Сенцов объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. По данным украинской правозащитной инициативы Let My People Go, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинца.

Разделяя взгляды мужественного украинца и понимая фатальность принятого им решения, НВ публикует избранные страницы книги его автобиографических рассказов, написанных еще до заключения.