Его правда

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Коротко о своей жизни, любви и смерти — НВ публикует избранные страницы авто­био­гра­фи­чес­кой прозы украинского кинорежиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в российской колонии. Тексты написаны еще до заключения Жил-был человек, его звали Олег Сенцов. Он хотел снимать кино, писать сценарии и книги. Он был талантлив, и многое у него получалось. Сначала Сенцов снимал короткометражки, а в 2012 году вышел его первый полнометражный фильм Гамер. Ленту, раскрывающую сущность жизни увлеченных геймеров, амбициозный режиссер показал не только на родине, но и за границей — на международном фестивале в Роттердаме. На следующий год на Одесском кинофестивале Сенцов анонсирует новую работу — Носорог. Этот фильм задумывался как рассказ о становлении человеческой личности в бандитской среде начала 1990‑х. Однако завершить его Сенцов не успел: начинается революция, которая полностью захватывает его. Кинорежиссер становится активным участником Евромайдана, а когда Россия начинает аннексию Крыма, мчится в родной Симферополь, где пытается организовывать митинги за единство страны. Также Сенцов занимается доставкой продуктов украинским военным, которые тогда еще находились на полуострове и пытались противостоять российским “зеленым человечкам”. 10 мая 2014 года Сенцова задерживают к тому времени уже вовсю хозяйничающие в Крыму российские спецслужбы. Через год по обвинению в терроризме он получает 20 лет колонии строгого режима. Прокатившиеся с тех пор по миру несколько волн глобальных кампаний с требованием освобождения Сенцова результата не принесли. Российские власти не услышали ни голоса первостепенных звезд Голливуда, ни влиятельных политиков. 14 мая 2018 года Сенцов объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. По данным украинской правозащитной инициативы Let My People Go, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинца. Разделяя взгляды мужественного украинца и понимая фатальность принятого им решения, НВ публикует избранные страницы книги его автобиографических рассказов, написанных еще до заключения.

КНИГА ЖИЗНИ: Книга рассказов Олега Сенцова вышла уже после его ареста

Как я двигался дальше

“Родился в понедельник, 13 числа. Наверное, оттого и жизнь проходит весело. Детство было как детство — светлая пора. Вырос в деревне, в полуинтеллигентной семье: мать — воспитатель, отец — шофер. Жили небогато, но плохого вспомнить нечего. В школе учился хорошо, в классе был первым. Много читал. Уроки делал, но не зубрил — выезжал на хорошей памяти и тяге к знаниям. В классе был отщепенцем. Худым. Били. В 12 лет сильно простудился. Болезнь дала осложнение на ноги — полиартрит. Отнялись. Полгода лечения — снова начал ходить. В старших классах спорил с учителями — иногда по теме, иногда просто дерзил — раздражают люди, которые считают себя умнее других, но таковыми не являются. Влился в тусовку школы, начал дружить с хулиганами — жизнь повернулась новыми гранями. Занялся спортом, хотя врачи запрещали. Медицина от меня отказалась, а я от нее. Раскачался, закалился. После школы приехал в город С. поступать в институт, в престижный, на государственное отделение” “Прошел с минимальным баллом. Самый счастливый день в моей жизни. Через полгода пришло разочарование: студенты делают вид, что учатся, а преподаватели — что учат. Забил на пары. Учился — тройка-зачет. Гулял. Водился с рокерами и музыкантами. Было весело. Бедно, но весело. Так больше никогда не будет. Окончил вуз. На работу по специальности (маркетинг) не пошел. С 9:00 до 18:00 — это не для меня, к вечеру поубивал бы всех сослуживцев. В 20 лет умер отец (только спустя десять лет могу об этом говорить). Веселая жизнь кончилась. Подрабатывал лет с 13 постоянно, теперь пришлось зарабатывать. Работал на рынке. Гербалайф, год разводил людей на деньги. Занялся бизнесом с другом. Одолжил много денег — влетел, друг пропал. Я выжил — 1996 год. Работал администратором в компьютерных клубах, затем в них же менеджером. Увлекся киберспортом. Четыре года профессионально играл в сетевые компьютерные игры. Выступал на чемпионатах — чемпион Украины. Поездил. Создал свою киберкоманду, сайт, собрал вокруг себя единомышленников, являюсь лидером кибердвижения Крыма”.

“Полтора года посвятил себя открытию крупнейшего интернет-центра в Симферополе. Открыл. Прибыльно. В 20 лет очень хотелось много денег — их не было и никак не получалось заработать. К 30 мировоззрение поменялось полностью, и деньги занимают теперь далеко не первое место в моей системе ценностей, а они пришли. Наверное, так и должно быть. Не знаю. Немного о личном: более 10 лет живу с одной и той же женщиной, женат, двое маленьких детей. Люблю всех.” “Хочу снимать кино. Снова переполняет, а бумага не так выразительна, как кинопленка. Пытаюсь поступить на режиссерские курсы. Эти вроде хорошие. Не поступлю — буду пробиваться так, сам, без подготовки — не впервой. Не люблю Гребенщикова, но он однажды сказал хорошие слова в ответ на вопрос о его музыкальном образовании: “30 лет слушанья музыки и 20 лет ее исполнения”. Я уже 30 лет смотрю кино — пора двигаться дальше”

КОНЕЦ ИСТОРИИ: Счастливый брак Олега Сенцова продолжался десять лет. А через два года после его ареста Алла Сенцова заявила, что намерена подать на развод

Развейте мой пепел над морем