История в обложках

Топ-темами НВ за прошедший год стали политические перспективы Святослава Вакарчука, махинации в оборонке и невероятное усиление главы МВД Арсена Авакова

№ 21 от 9 июня 2017 года

Поехали! — безвизовый режим с ЕС стал для НВ поводом расспросить 10 известных украинцев о той Европе, которую они знают и любят

№ 24 от 7 июля 2017 года

Virus_Vova — беспрецедентная хакерская атака россиян на Украину показала: связанные с РФ киберпреступники превратили страну в полигон для испытания цифрового оружия

№ 25 от 14 июля 2017 года

Посадки отменяются — 11 июля Верховная рада узаконила в Украине взяточничество и воровство, встав на защиту депутатов — одиозных фигурантов коррупционных дел, несмотря на очевидные доказательства их вины

№ 28 от 11 августа 2017 года

Служба Беспредела Украины — СБУ превратилась в карательно-финансовый инструмент, работающий ради личной выгоды некоторых своих сотрудников

№ 32 от 8 сентября 2017 года

Пока Крым их — НВ с помощью своих источников в Крыму разбирался, во что Россия превратила полуостров за три года оккупации. Эта обложка победила на Европейском газетном конгрессе в Вене весной прошлого года в номинации Журналы

№ 37 от 13 октября 2017 года

Короли Фейсбука — редакция составила рейтинг наиболее эффективных в соцсети политиков и топ-чиновников

№ 38 от 20 октября 2017 года

И снова здравствуйте — в украинской политике слово вновь взяла улица: саботаж ключевых реформ привел президента Петра Порошенко к протестам

№ 40 от 3 ноября 2017 года

Новая военная элита — спецпроект НВ, посвященный историям знаковых военачальников современной украинской армии, воюющей на востоке страны

№ 44 от 1 декабря 2017 года

Каким президентом был бы Вакарчук? — социологические исследования впервые показали, что рок-звезда Святослав Вакарчук имеет отличные перспективы на президентских выборах

№ 45 от 8 декабря 2017 года

Люди Нового Времени — традиционный спецпроект НВ, посвященный украинцам, которые устанавливают новые стандарты в разных сферах жизни

№ 46 от 15 декабря 2017 года

Над пропастью во лжи — НВ с помощью аналитиков VoxUkraine создал первый в Украине рейтинг высокопоставленных лгунов

№ 1 от 12 января 2018 года

Генеральный имитатор — история о том, как генеральный прокурор Юрий Луценко из пламенного трибуна превратился в обычного высокопоставленного чиновника при главе государства

№ 4 от 2 февраля 2018 года

Чисто украинское убийство — НВ называет фигурантов показательной истории об уничтожении некогда крайне привлекательного госактива — компании Укртелеком

№ 10 от 15 марта 2018 года

Арсен Второй — редакция констатирует: глава МВД Арсен Аваков превратился во второго по влиятельности политика страны после президента

№ 11 от 22 марта 2018 года

Переворот сознания — новые социологические исследования показали: украинцы (как нация) перестали быть рабами обстоятельств и уже готовы брать ответственность на себя

№ 13 от 5 апреля 2018 года

Служили два товарища — получившее большой резонанс расследование НВ, посвященное двум представителям власти, которые превратили оборонные заказы в персональные золотые жилы *

№ 15 от 19 апреля 2018 года

Что будет с Донбассом — четыре аналитических сценария того, как будет развиваться ситуация на временно оккупированных территориях востока страны

№ 17 от 10 мая 2018 года

Владимир Виссарионович — очередные “выборы” президента России приблизили Владимира Путина к советскому вождю-долгожителю Иосифу Сталину по продолжительности срока правления страной

* Поправка. В статье Служили два товарища, опубликованной в №13 журнала Новое Время от 5 апреля 2018 года, была допущена неточность. Компания Спецтехноэкспорт не занимается лицензированием экспортно-импортных операций и не имеет отношения к схеме продажи детонаторов заводом Импульс. Редакция приносит свои извинения.