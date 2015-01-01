Год четвертый. Лучшие цитаты

Большой разговор

Самые яркие цитаты собеседников НВ за последний год
Это материал Электронной версии журнала Новое Время, открытый для ознакомления. Чтобы прочитать закрытые статьи – оформите подписку.

 

“Надежды, что Киев удастся вернуть, в Москве практически исчезли”

  
Сергей Плохий,
историк, директор Украинского научного института в Гарварде,
№10, 15 марта 2018 года

 

  


  

”Ми знищуємо вартість власної держави взаємною недовірою”
 

Володимир Лавренчук,
голова правління Райффайзен Банк Аваль,
№41, 10 листопада 2018 року

 

 

 


  

“Русский язык должен стать культурной собственностью Украины”

 
Андрей Курков,
украинский писатель, член английского ПЕН-клуба,
№13, 5 апреля 2018 года

  

  

 
 

“Президент Порошенко очень потерял в уважении западных коллег из‑за законопроекта об антикоррупционном суде”
 

Андерс Аслунд,
международный экономист, эксперт аналитического центра
Atlantic Council в Вашингтоне,
№ 5, 8 февраля, 2018 года

  

 


  

“У нас до сих пор в школах есть парты, прибитые к полу гвоздями, а ученик обречен сидеть за ними, как памятник самому себе”
 

Лилия Гриневич,
министр образования и науки Украины,
№ 3, 25 января 2018 года

  

  


  

“Люди будущего — это те, у кого есть мечта, те, кто готов дерзать и понимает, что это их страна и страна их детей. И такие люди среди нас есть”
 

Влад Троицкий,
режиссер, организатор фестиваля Гогольfest,
основатель центра современного искусства Дах,
№39, 27 сентября 2017 года

  

  

 

 ”Чтобы людям из‑за рубежа, тем же инвесторам, понять Украину, важна предсказуемость. Выборы — предсказуемы. Майдан абсолютно непредсказуем. Лучший способ менять правительства — это регулярные выборы”
 

Уильям Тейлор,
шестой посол США в Украине,
№46, 15 декабря 2017 года

  

  

 
 

“Самая большая перемена Украины — это люди и их желание двигаться вперед. Изменилось отношение украинцев к работе, образованию, получаемому опыту”
 

Мари Йованович,
действующий посол США в Украине,
№35, 29 сентября 2017 года

  

  

 
 

“На мексиканской границе в моем багаже сало не опознали даже обученные искать наркотики собаки”
 

Дмитрий Комаров,
путешественник, телеведущий и автор проекта Мир наизнанку,
№40, 3 ноября 2017

  

  

 

“У меня нет выражения — “не могу”. Во время подготовки к бою я тренируюсь по шесть часов в день, кроме воскресенья, и ни разу не дал слабину”
 

Василий Ломаченко,
украинский боксер, чемпион мира по версии WBO,
№6, 15 февраля 2018 года

  

  

 

“Важно помнить: тот, кто начинает с желания построить идеальное общество, заканчивает концлагерями”
 

Ярослав Грицак,
историк, профессор Украинского католического университета №36,
6 октября 2017 года

  

  

 
 

“Вперше я побувала в Україні в 1974 році, тут не було нічого того, чим живе вільна людина. Я побачила, як раб живе”
 

Уляна Супрун,
в. о. міністра охорони здоров’я України,
№41, 1 лютого 2018 року

  

  

 

“Наша философия в том, что работа — игра. Чтобы начать эту игру, нужно быть очень амбициозным и хотеть стать чемпионом мира”
 

Игорь Гуменный,
бизнесмен, совладелец Ukrainian Beer Company Group (UBC),
№14, 12 апреля 2018 года

  

  

 
  

“Проведя в Украине более трех лет, я пришел к убеждению: у этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6‑7 %  в год минимум”

 
Иван Миклош,
бывший вице-премьер Словакии, главный экономический советник Украины,
№12, 29 марта 2018

  

  

  

“Путин не способен прожевать больший кусок, чем тот, который он может прожевать”
 

Эштон Картер,
экс-глава Пентагона, №2,
18 января 2018

  

 

 

“Я — борец. И все знают, что я буду бороться до последнего”
  

Элина Свитолина,
украинская теннисистка, 4‑я ракетка мира, №43,
24 ноября 2017 года

  

 

 

“Если бы я писал десять заповедей достойного гражданина, там были бы два пункта: не используй ядерное оружие и не аннексируй территорий своего соседа”

  

Майкл Макфол,
американский ученый-политолог, экс-посол США в России,
№17, 10 мая 2018 года

  

 

  

“Мы не видим развития борьбы с коррупцией, поэтому не видим смысла поддерживать коррупционную страну. Это имеют в виду, когда говорят об усталости от Украины в Вашингтоне”
 

Френсис Фукуяма,
американский политолог, профессор Стэнфордского университета,
№ 17, 10 мая 2018 года

  

 

 

“На инвестиционных форумах за границей я беру каждого потенциального инвестора за руку, даю ему свой номер телефона и приглашаю в Украину. Обещаю, что буду его личным бодигардом”
 

Виталий Кличко,
экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева,
№35, 29 сентября 2017 года

  

 

  

“Без гробиков во дворах мы в вакцинацию не верим. Но я не хочу, чтобы людьми управлял страх, ими должно управлять знание”
 

Евгений Комаровский,
украинский врач-педиатр, публицист,
№11, 22 марта 2018 года

  

 

 

“Посмотрите, сколько в Украине зарабатываю я, сколько — Олег Винник, и это те деньги, на которые можно купить Bentley. Родиться в собственной стране и здесь пригодиться — что еще нужно?

  

Оля Полякова,
украинская певица,
№14, 12 апреля 2018 года

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