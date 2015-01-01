Большой разговор

Год четвертый. Лучшие цитаты
“Надежды, что Киев удастся вернуть, в Москве практически исчезли”
Сергей Плохий,
историк, директор Украинского научного института в Гарварде,
№10, 15 марта 2018 года
”Ми знищуємо вартість власної держави взаємною недовірою”
Володимир Лавренчук,
голова правління Райффайзен Банк Аваль,
№41, 10 листопада 2018 року
“Русский язык должен стать культурной собственностью Украины”
Андрей Курков,
украинский писатель, член английского ПЕН-клуба,
№13, 5 апреля 2018 года
“Президент Порошенко очень потерял в уважении западных коллег из‑за законопроекта об антикоррупционном суде”
Андерс Аслунд,
международный экономист, эксперт аналитического центра
Atlantic Council в Вашингтоне,
№ 5, 8 февраля, 2018 года
“У нас до сих пор в школах есть парты, прибитые к полу гвоздями, а ученик обречен сидеть за ними, как памятник самому себе”
Лилия Гриневич,
министр образования и науки Украины,
№ 3, 25 января 2018 года
“Люди будущего — это те, у кого есть мечта, те, кто готов дерзать и понимает, что это их страна и страна их детей. И такие люди среди нас есть”
Влад Троицкий,
режиссер, организатор фестиваля Гогольfest,
основатель центра современного искусства Дах,
№39, 27 сентября 2017 года
”Чтобы людям из‑за рубежа, тем же инвесторам, понять Украину, важна предсказуемость. Выборы — предсказуемы. Майдан абсолютно непредсказуем. Лучший способ менять правительства — это регулярные выборы”
Уильям Тейлор,
шестой посол США в Украине,
№46, 15 декабря 2017 года
“Самая большая перемена Украины — это люди и их желание двигаться вперед. Изменилось отношение украинцев к работе, образованию, получаемому опыту”
Мари Йованович,
действующий посол США в Украине,
№35, 29 сентября 2017 года
“На мексиканской границе в моем багаже сало не опознали даже обученные искать наркотики собаки”
Дмитрий Комаров,
путешественник, телеведущий и автор проекта Мир наизнанку,
№40, 3 ноября 2017
“У меня нет выражения — “не могу”. Во время подготовки к бою я тренируюсь по шесть часов в день, кроме воскресенья, и ни разу не дал слабину”
Василий Ломаченко,
украинский боксер, чемпион мира по версии WBO,
№6, 15 февраля 2018 года
“Важно помнить: тот, кто начинает с желания построить идеальное общество, заканчивает концлагерями”
Ярослав Грицак,
историк, профессор Украинского католического университета №36,
6 октября 2017 года
“Вперше я побувала в Україні в 1974 році, тут не було нічого того, чим живе вільна людина. Я побачила, як раб живе”
Уляна Супрун,
в. о. міністра охорони здоров’я України,
№41, 1 лютого 2018 року
“Наша философия в том, что работа — игра. Чтобы начать эту игру, нужно быть очень амбициозным и хотеть стать чемпионом мира”
Игорь Гуменный,
бизнесмен, совладелец Ukrainian Beer Company Group (UBC),
№14, 12 апреля 2018 года
“Проведя в Украине более трех лет, я пришел к убеждению: у этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6‑7 % в год минимум”
Иван Миклош,
бывший вице-премьер Словакии, главный экономический советник Украины,
№12, 29 марта 2018
“Путин не способен прожевать больший кусок, чем тот, который он может прожевать”
Эштон Картер,
экс-глава Пентагона, №2,
18 января 2018
“Я — борец. И все знают, что я буду бороться до последнего”
Элина Свитолина,
украинская теннисистка, 4‑я ракетка мира, №43,
24 ноября 2017 года
“Если бы я писал десять заповедей достойного гражданина, там были бы два пункта: не используй ядерное оружие и не аннексируй территорий своего соседа”
Майкл Макфол,
американский ученый-политолог, экс-посол США в России,
№17, 10 мая 2018 года
“Мы не видим развития борьбы с коррупцией, поэтому не видим смысла поддерживать коррупционную страну. Это имеют в виду, когда говорят об усталости от Украины в Вашингтоне”
Френсис Фукуяма,
американский политолог, профессор Стэнфордского университета,
№ 17, 10 мая 2018 года
“На инвестиционных форумах за границей я беру каждого потенциального инвестора за руку, даю ему свой номер телефона и приглашаю в Украину. Обещаю, что буду его личным бодигардом”
Виталий Кличко,
экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева,
№35, 29 сентября 2017 года
“Без гробиков во дворах мы в вакцинацию не верим. Но я не хочу, чтобы людьми управлял страх, ими должно управлять знание”
Евгений Комаровский,
украинский врач-педиатр, публицист,
№11, 22 марта 2018 года
“Посмотрите, сколько в Украине зарабатываю я, сколько — Олег Винник, и это те деньги, на которые можно купить Bentley. Родиться в собственной стране и здесь пригодиться — что еще нужно?
Оля Полякова,
украинская певица,
№14, 12 апреля 2018 года