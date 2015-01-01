Большой разговор

“Надежды, что Киев удастся вернуть, в Москве практически исчезли”



Сергей Плохий,

историк, директор Украинского научного института в Гарварде,

№10, 15 марта 2018 года





”Ми знищуємо вартість власної держави взаємною недовірою”



Володимир Лавренчук,

голова правління Райффайзен Банк Аваль,

№41, 10 листопада 2018 року





“Русский язык должен стать культурной собственностью Украины”



Андрей Курков,

украинский писатель, член английского ПЕН-клуба,

№13, 5 апреля 2018 года





“Президент Порошенко очень потерял в уважении западных коллег из‑за законопроекта об антикоррупционном суде”



Андерс Аслунд,

международный экономист, эксперт аналитического центра

Atlantic Council в Вашингтоне,

№ 5, 8 февраля, 2018 года





“У нас до сих пор в школах есть парты, прибитые к полу гвоздями, а ученик обречен сидеть за ними, как памятник самому себе”



Лилия Гриневич,

министр образования и науки Украины,

№ 3, 25 января 2018 года





“Люди будущего — это те, у кого есть мечта, те, кто готов дерзать и понимает, что это их страна и страна их детей. И такие люди среди нас есть”



Влад Троицкий,

режиссер, организатор фестиваля Гогольfest,

основатель центра современного искусства Дах,

№39, 27 сентября 2017 года

”Чтобы людям из‑за рубежа, тем же инвесторам, понять Украину, важна предсказуемость. Выборы — предсказуемы. Майдан абсолютно непредсказуем. Лучший способ менять правительства — это регулярные выборы”



Уильям Тейлор,

шестой посол США в Украине,

№46, 15 декабря 2017 года





“Самая большая перемена Украины — это люди и их желание двигаться вперед. Изменилось отношение украинцев к работе, образованию, получаемому опыту”



Мари Йованович,

действующий посол США в Украине,

№35, 29 сентября 2017 года





“На мексиканской границе в моем багаже сало не опознали даже обученные искать наркотики собаки”



Дмитрий Комаров,

путешественник, телеведущий и автор проекта Мир наизнанку,

№40, 3 ноября 2017

“У меня нет выражения — “не могу”. Во время подготовки к бою я тренируюсь по шесть часов в день, кроме воскресенья, и ни разу не дал слабину”



Василий Ломаченко,

украинский боксер, чемпион мира по версии WBO,

№6, 15 февраля 2018 года

“Важно помнить: тот, кто начинает с желания построить идеальное общество, заканчивает концлагерями”



Ярослав Грицак,

историк, профессор Украинского католического университета №36,

6 октября 2017 года





“Вперше я побувала в Україні в 1974 році, тут не було нічого того, чим живе вільна людина. Я побачила, як раб живе”



Уляна Супрун,

в. о. міністра охорони здоров’я України,

№41, 1 лютого 2018 року

“Наша философия в том, что работа — игра. Чтобы начать эту игру, нужно быть очень амбициозным и хотеть стать чемпионом мира”



Игорь Гуменный,

бизнесмен, совладелец Ukrainian Beer Company Group (UBC),

№14, 12 апреля 2018 года





“Проведя в Украине более трех лет, я пришел к убеждению: у этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6‑7 % в год минимум”



Иван Миклош,

бывший вице-премьер Словакии, главный экономический советник Украины,

№12, 29 марта 2018

“Путин не способен прожевать больший кусок, чем тот, который он может прожевать”



Эштон Картер,

экс-глава Пентагона, №2,

18 января 2018

“Я — борец. И все знают, что я буду бороться до последнего”



Элина Свитолина,

украинская теннисистка, 4‑я ракетка мира, №43,

24 ноября 2017 года

“Если бы я писал десять заповедей достойного гражданина, там были бы два пункта: не используй ядерное оружие и не аннексируй территорий своего соседа”

Майкл Макфол,

американский ученый-политолог, экс-посол США в России,

№17, 10 мая 2018 года

“Мы не видим развития борьбы с коррупцией, поэтому не видим смысла поддерживать коррупционную страну. Это имеют в виду, когда говорят об усталости от Украины в Вашингтоне”



Френсис Фукуяма,

американский политолог, профессор Стэнфордского университета,

№ 17, 10 мая 2018 года

“На инвестиционных форумах за границей я беру каждого потенциального инвестора за руку, даю ему свой номер телефона и приглашаю в Украину. Обещаю, что буду его личным бодигардом”



Виталий Кличко,

экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева,

№35, 29 сентября 2017 года

“Без гробиков во дворах мы в вакцинацию не верим. Но я не хочу, чтобы людьми управлял страх, ими должно управлять знание”



Евгений Комаровский,

украинский врач-педиатр, публицист,

№11, 22 марта 2018 года

“Посмотрите, сколько в Украине зарабатываю я, сколько — Олег Винник, и это те деньги, на которые можно купить Bentley. Родиться в собственной стране и здесь пригодиться — что еще нужно?

Оля Полякова,

украинская певица,

№14, 12 апреля 2018 года