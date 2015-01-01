Удар, еще удар

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Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham, объясняет, как в действительности ударили американские санкции по России и к чему привели удары Дональда Трампа по Сирии

Ольга Духнич

Лилией Шевцовой, именитым российско-американским политологом, которая специализируется на внешней политике России и США, НВ беседует как раз на пике обострения сирийского противостояния.

Профессор политологии Лилия Шевцова сегодня работает в авторитетном британском аналитическом центре Chatham, а в недалеком прошлом была сотрудницей московского Центра Карнеги и Института Брукингса в Вашингтоне, также автором нескольких монографий об особенностях путинского режима и постсоветской России. Причем Шевцова — одна из немногих экспертов, одинаково хорошо ориентирующихся как в российской, так и американской политических повестках дня. Одной из первых в международной экспертной среде она назвала действия России в Крыму нарушением международного права, а ее мнение о стратегиях Кремля на Западе оценивается весьма высоко.

Перед интервью Шевцова наливает себе чаю, а затем откровенно и без обиняков отвечает на все вопросы НВ.

— После жестких реплик президента Трампа в сторону России, а затем ударов союзников США по военным объектам асадитов в ответ на химическую атаку как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в конфликте и баланс основных сил, стоящих за ним?