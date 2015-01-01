Обед с Давидом Фонкиносом

Люди. Писатель
Популярный французский писатель рассуждает о литературе, сравнивает своих соотечественников с украинцами, отвечает на пикантные вопросы и ест борщ
Ольга Духнич
Есть немного вещей в мире, от которых сложно отвести взгляд. Объемное декольте хостес из ресторана Первак — одна из них.
Первак — центр аутентичной украинской кухни на Бессарабке и киевский старожил, явно любимый экспатами и туристами, а потому нарочито театральный в своем представлении о традиционном украинском быте.
Он находится всего в нескольких шагах от кинотеатра Киев. Именно поэтому для быстрого обеда перед встречей с киевскими зрителями его выбирает известный французский писатель и режиссер Давид Фонкинос.
Мы встречаемся у входа и, сопровождаемые той самой хостес, которая вполне может служить украинским прообразом богини плодородия, проходим в один из отдаленных залов. Там столы-кибитки, обтянутые коровьими шкурами, и сваленные в кучу мешки напоминают посетителям заведения об истории украинских чумаков. Но не французу: ему эта история незнакома. Хотя он восхищенно и недоверчиво ощупывает коровьи шкуры — антураж ему явно нравится.
— Удивительно! — не сдерживает эмоций он.