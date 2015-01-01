Куда приводят мечты

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После двухнедельной бархатной революции и победы улицы над самоуправством власти Армения зависла между прошлым и будущим — возвращением к старой неэффективной политической системе и построением новой, без коррупции и бедности

Анна Павленко

“Для меня, как для гражданина Армении, это момент гордости. Слава армянскому народу. И уважение Саргсяну за то, что ушел без единого выстрела”, — так считает Анаит Ширинян, эксперт британского Королевского института международных дел Chatham House.

Свою мысль Ширинян сформулировала 23 апреля — в тот самый день, когда сотни тысяч ее соотечественников праздновали победу народного движения и отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. На улицах Еревана, где проживает треть населения трехмиллионной страны, до поздней ночи сигналили автомобили, люди пели, обнимались, фотографировались и танцевали. И позже, разойдясь по домам, жители столицы открывали нараспашку окна и в унисон стучали кастрюлями и сковородками, поддерживая триумф своей бархатной революции.

Акции против назначения Саргсяна премьером начались в Ереване 13 апреля, накануне голосования за него в парламенте. “Многие армяне были возмущены тем, что им, по сути, навязывают пожизненного лидера”, — поясняет Ричард Гирагосян, основатель и директор независимой аналитической организации Центр региональных исследований (RSC) в Армении.

Еще в 2014 году Саргсян, занимавший пост президента Армении последние десять лет, обещал по истечении своего второго срока уйти из политики, уступив дорогу молодым лидерам. Слова своего он не сдержал. Будучи президентом, Саргсян не добился значимых успехов для своей страны, зато провел конституционную реформу, наделившую большей властью правительство, а сам нацелился на пост его главы. Стань он премьером, то мог бы оставаться им неограниченное время, если бы против засидевшегося во власти политика не восстал народ.

По мнению обозревателей, недовольство зрело в армянском обществе уже давно. “Люди были недовольны высоким уровнем безработицы, вялой экономикой, а также эмиграцией”, — перечисляет Ширинян.