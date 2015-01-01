Как черепахе стать тигром

НВ публикует рекомендации опрошенных специалистов, ни один из которых не усомнился, что рост украинского ВВП на 7% в год реален.

Именно семипроцентный рост экономики сделал из Индии и Китая азиатских тигров, с чьей позицией на мировых рынках теперь считаются все развитые страны.

НВ опросил семь признанных экспертов, которые много лет занимаются макроэкономикой и способны посмотреть на экономическое развитие Украины со стороны, чтобы они дали свои рекомендации для более ощутимого роста ВВП, к примеру, на 7%. Рост на таком уровне, по мнению макроэкономистов, значительно улучшает благосостояние людей. Позитивные изменения происходят во всей стране.

Когда в третьей декаде марта Государственная служба статистики пересмотрела оценку роста украинской экономики в 2017 году с 2,2% до 2,5%, мало кто обрадовался. Столь незначительный рост для украинцев останется незамеченным: он не поднимет уровня доходов, не создаст новых рабочих мест и не сделает страну привлекательной для инвестиций.

Что надо сделать, чтобы украинская экономика росла не на 2,5% в год, как сейчас, а на ощутимые 7%? На вопрос НВ отвечают семь авторитетных экспертов в области экономики

Возобновить программу сотрудничества с МВФ и получить следующий транш

Джейсон Пеллмар,

глава регионального представительства Международной финансовой

корпорации в Украине, Беларуси и Молдове

На последние несколько лет в Украине было сделано намного больше реформ, нежели за все 26 лет независимости. Экономика стабилизировалась и начала расти. Но экономический рост остается уязвимым. Как перейти на другой уровень и увеличить темпы экономического роста?

1 Первый и самый важный шаг — возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом и получить следующий транш. Получение транша от МВФ — как лакмусовая бумага: это значит, что ключевые реформы идут. Это разблокирует получение денег и от других международных организаций, поможет снизить стоимость заимствований на внешних рынках.

2 Еще одно такое же важное направление работы — расширение доли частного сектора и создание равных правил игры. Это приватизация: необходимо прозрачным путем привлекать эффективного собственника и обеспечить предсказуемость и защиту прав инвесторов. Это касается всего: рейдерства, неэффективной украинской судебной системы, валютных ограничений.

3 Как продолжение нужна корпоратизация тех государственных компаний, которые пока не готовы к тому, чтобы быть приватизированными. Госкомпаниям нужна эффективность и прозрачность. Это и для бюджета хорошо, и станет еще одним важным сигналом для инвесторов.

4 Надо найти системное решение проблемы неработающих кредитов в банковском секторе. На сегодня плохие кредиты составляют около 56%, и это один из самых высоких уровней в мире. Решение этой проблемы должно стать одним из шагов в более масштабной работе по расширению доступа к финансированию для реального сектора, особенно для небольших и средних компаний.

5 Поддерживать предпринимательство, продолжать работу по открытию новых рынков и диверсификации экспорта. Экспорт остается драйвером экономического роста, и надо работать над тем, чтобы увеличивать долю товаров с добавленной стоимостью.

6 Сегодня Украина — один из глобальных лидеров по экспорту агропродукции, но основа экспорта — сырьевые товары. Потенциал нашей страны в агробизнесе намного больше. Земельная реформа станет фундаментом для реализации этого потенциала. Мораторий на продажу земли надо снимать — и чем скорее, тем лучше. По оценкам Всемирного банка, это принесет Украине $ 15 млрд дополнительного дохода в год, а ВВП страны вырастет на 1,5%.

7 Конечно же, модернизация инфраструктуры — улучшение транспортного сообщения, тесная связность между различными видами транспорта, совершенствование логистики. Это поможет более активно развивать торговлю, увеличивать экспорт, поддержит развитие туризма и связанных отраслей и просто сделает жизнь миллионов людей комфортнее.

Остановите рейдерство силовиков, в первую очередь — Генпрокуратуры и СБУ

Андерс Аслунд,

старший научный сотрудник

Атлантического совета в Вашингтоне





В 1989 году Украина и Турция имели приблизительно одинаковый показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Сегодня показатель у Турции почти в три раза больше. Начиная с 2010 года, турецкая экономика росла на 7% в год, в то время как украинская в прошлом году выросла всего на 2,5%. Украине следует поучиться у Турции.

На окраинах Стамбула — множество новых заводов и складов. Многие из них принадлежат иностранцам, что свидетельствует о динамике экономики. В Турции соотношение инвестиций к ВВП — 30%, в то время как в Украине — 21%. Турки жалуются, что иностранные инвестиции составляют только 4% ВВП, а в Украине этот показатель еще меньше.

Что происходит в Турции сегодня? Президентский контроль над судебной системой возрастает, но права собственности защищены намного лучше, чем в Украине. Это ключевое отличие. Но у Украины есть и повод для оптимизма: ее население намного лучше образовано, чем в Турции.

Каким урокам стоит поучиться Украине?

1 Остановите рейдерство силовиков, в первую очередь — Генеральной прокуратуры и Службы безопасности. В этих органах не должно быть отделов по расследованию экономических преступлений.

2 Никто всерьез не воспринимает украинские суды. Назначения ряда судей, которые не прошли тест на добропорядочность, в Верховный Суд дискредитировали судебную реформу. Это надо изменить.

3 Необходимо создать честный и крепкий антикоррупционный суд, который работал бы в связке с Национальным антикоррупционным бюро.

Начиная с 2010 года, турецкая экономика росла на 7% в год, в то время как украинская в прошлом году выросла всего на 2,5%

4 Аграрный сектор долгое время был двигателем экономического роста Украины. Чтобы усилить его развитие, надо обязательно запустить рынок сельскохозяйственной земли.

5 Украинское государство до сих пор владеет 3.500 компаний, на которых наживаются коррупционеры и которые тормозят развитие свободного рынка. Госкомпании, не представляющие особой ценности, должны быть проданы как можно скорее.

6 Как и в Турции, в украинской финансовой системе доминируют банки, но целых 56% банковских активов принадлежат украинскому государству, а более 10% — российскому. Госбанки необходимо приватизировать, чтобы привлечь новый частный капитал в систему.

7 Жизненно важно привлечь иностранные инвестиции. Лидером в этом процессе должны стать международные финансовые институты. Они могли бы заложить основания новой среды для привлечения капитала, предоставляя ежегодное финансирование на уровне 4–5% ВВП.

У этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6–7% в год минимум

Иван Миклош,

экс-вице-премьер Словакии,

глава Стратегической группы советников по

поддержке реформ, главный экономический

советник премьер-министра Украины





Проведя в Украине более трех лет, я пришел к убеждению: у этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6–7% в год минимум. Что для этого нужно сделать?

1 Самое важное: это изменение имиджа страны через ускорение реформ в ключевых сферах, что позволит привлечь намного больше прямых иностранных инвестиций, чем сегодня.

2 Существуют эмпирические свидетельства тому, что для роста ВВП на 6–7% стране необходим уровень инвестиций от 25% ВВП, но лучше даже 30%. Сегодня уровень инвестиций в Украине составляет 15% ВВП. Чтобы его увеличить до 25%, нужно ежегодно вливать в экономику на $10 млрд больше.

Первый возможный источник инвестиций — это государственные инвестиции, которые сейчас в Украине минимальные — всего 1,5% ВВП. При том что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) они в среднем составляют 3%. Кроме того, госинвестиции в Украине малоэффективны. Пространства для увеличения этих инвестиций не так много из‑за напряженной ситуации в сфере госфинансов, где необходимо сокращать бюджетный дефицит.

Второй возможный источник — кредиты банковского сектора. Но инфляция до сих пор довольно высокая, а права кредиторов защищены плохо. При этом уровень неработающих кредитов намного выше желаемого показателя. Так что быстро добиться успехов в привлечении банковских кредитных ресурсов в экономику довольно сложно.

Поэтому остается третий, единственный реальный и полноводный источник — прямые иностранные инвестиции. Привлечь их можно довольно быстро.

В 2016–2017 годах приток прямых иностранных инвестиций составлял $ 1,5 млрд ежегодно, что намного меньше, чем до революции достоинства. В 2010–2013 годах этот показатель насчитывал $ 5,5 млрд в год.

Необходимо добиться прогресса в приватизации госкомпаний и провести реформу госпредприятий

3 Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных — очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить.

4 Необходимо добиться прогресса в приватизации гос­компаний и провести реформу государственных предприятий.

5 Не может быть здоровой экономика без открытия рынка сельскохозяйственной земли.

6 Украине стоит довести до конца реформу в энергетическом секторе.

7 Еще одно обязательное условие для набора скорости экономического роста — это макростабилизация. Многое было сделано в этом направлении за последние годы, но необходимо сохранить достигнутое и продолжить реформу.

Экономический рост — это реформы, реформы — это инвестиции, а инвестиции — это доверие. Украине нужно стать страной, которой смогут доверять иностранные инвесторы. Тогда 7%-ный рост ВВП станет реальностью.

Больше нельзя откладывать создание рынка земли

Cергей Гуриев,

главный экономист Европейского банка

реконструкции и развития

За последние четыре года украинская экономика прошла большой путь. Проведен ряд реформ, достигнута макроэкономическая стабильность, начался экономический рост. Тем не менее предстоит сделать еще больше.

После отсутствия реформ в течение более двух десятилетий проблем накопилось столько, что само перечисление необходимых нововведений может создать ощущение нереалистичности стоящих перед реформаторами задач. Важно выделить приоритетные направления реформ, которые нужно провести немедленно и по которым можно рассчитывать на осязаемые достижения уже в ближайшее время.

1 Борьба с коррупцией. В этой сфере сделано много, но реформы не закончены. Расследования НАБУ должны привести к реальным результатам. Для этого необходимо создать эффективный антикоррупционный суд. Это не только ключевая задача экономической реформы, но и политический вопрос. Революция достоинства произошла именно потому, что украинцы считали неприемлемым уровень коррупции при предыдущем режиме. Народная поддержка сегодняшней власти основана на ее желании и способности победить эту коррупцию.

2 Необходима приватизация. Ни у чиновников, экспертов или исследователей, ни у предпринимателей нет никаких сомнений — украинские госпредприятия неэффективны (и, естественно, коррумпированы). Их приватизация, проведенная честно и прозрачно, приведет к повышению эффективности, росту конкуренции и спроса со стороны новых собственников на дальнейшие реформы по защите прав собственности и борьбе с коррупцией.

3 Необходима реформа ­госпредприятий и госбанков. Для тех предприятий (и банков), которые в ближайшем будущем останутся в собственности государства, нужно создать современную систему корпоративного управления. Это позволит повысить их эффективность, увеличит доходы бюджета и поможет избежать ситуации, в которой гос­предприятия используются в политических целях.

4 Больше нельзя откладывать создание рынка земли.

5 Реформа судебной системы.

6 Реформа государственной службы.

7 Реформа газового рынка.

Инвестиции идут туда, где безопасно

Елена Белан,

главный экономист инвестиционной компании

Dragon Capital





1 Поставить правильную цель и не тешить себя иллюзиями. Украине нужен не просто быстрый экономический рост, а рост стабильный. Его могут дать развитие технологий, наращивание инвестиций и увеличение продуктивности труда. Инвестиции идут туда, где безопасно. Для стратегических инвесторов критически важными являются стабильность экономики и защита прав собственности, а потом уже налоговые льготы, либеральное валютное регулирование и прочие популярные “плюшки”.

2 Поддерживать макроэкономическую стабильность. Украинская экономика оттолкнулась от дна, но остается уязвимой к внешним “шокам”. Кроме того, в ближайшие три года властям предстоит выплатить $ 16 млрд внешнего долга. Ответственная бюджетная политика, независимый центробанк, продолжение программы МВФ — необходимый минимум для макростабильности.

3 Реформа судебной системы и правоохранительных органов. Независимая и справедливая судебная система принесет уверенность инвесторам, позволит разблокировать банковское кредитование и даст ощущение защищенности гражданам.

4 Открытие рынка земли по самым скромным расчетам позволит привлечь несколько миллиардов долларов капитала в год, даст толчок банковскому кредитованию, увеличению инвестиций в сектор и развитию производств с более высокой степенью обработки.

5 Увеличение продолжительности жизни, снижение заболеваемости, эффективное использование бюджетных средств в результате уже начатой реформы медицины — прямой путь к росту продуктивности труда. Рекомендация — продолжать.

6 Реформа образования не принесет быстрого результата, но сделает украинцев конкурентоспособными на мировом рынке труда.

7 Внедрение большинства этих изменений зависит от политической воли руководства страны, а качество и скорость имплементации — от реформы самого госаппарата, которая была начата, но не закончена.

Нужно не только сократить бюджетные расходы, но и перейти к бездефицитному бюджету

Глеб Вышлинский,

исполнительный директор Центра

экономической стратегии

Для того чтобы экономика страны росла в быстром темпе, необходимо сконцентрировать усилия на привлечении инвестиций и приумножении человеческого капитала.

Ключ к китайским темпам роста экономики — это эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Можно будет сказать, что оно эффективно, когда Украина поднимется в рейтинге Doing Business выше 30 места.

Но для начала нужно обеспечить несколько критически важных условий, без которых любые усилия нарастить ВВП будут тщетными.

1 Макроэкономическая стабильность, которую мы наблюдаем последние два года, должна быть подкреплена более эффективной политикой в государственных финансах. Уже сейчас мы видим шаги Министерства финансов в правильном направлении. Речь о введении среднесрочного бюджетного планирования, но этого недостаточно. Нужно не только сократить бюджетные расходы с нынешних 44% до 37% ВВП, но и перейти к бездефицитному бюджету. Потенциально это позволит Украине ежегодно ускорять экономический рост на дополнительные 1–3 процентных пункта и снизить уровень государственного долга.

2 Необходимо наконец обеспечить защиту собственности и минимизировать риски для инвесторов.

3 Реформа судебной системы. Нынешней системе не доверяют. Вместе с отсутствием наказания за коррупцию и рэкет, недореформированные суды лишают Украину инвестиций. Прежде всего это касается малого и среднего бизнеса.

4 Государству следует сделать все возможное, чтобы бизнес удобно и комфортно работал на равных для всех условиях. Это ни в коем случае не означает полное отсутствие регулирования.

5 Снижение уровня прямых налогов на бизнес.

6 Введение плана BEPS по противодействию оттоку капитала в офшоры.

7 Качественная реформа Государственной фискальной службы.

Начинать развитие нужно с ответа на вопрос: куда мы стремимся?

Анатолий Амелин,

директор экономических программ

Украинского института будущего

1 Упрощение фискальной политики. Снижение фискального давления на бизнес даст замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. В случае внедрения с 2019 года, по оценкам Украинского института будущего, это даст ежегодно дополнительный прирост экономики минимум на 2%.

2 Завершение судебной реформы и реализация реальной, работающей антикоррупционной политики. Это даст бизнесу больше уверенности в развитии, будет стимулировать рост внутренних и внешних инвестиций, добавит экономике еще минимум 2–3% прироста ежегодно.

3 Развивать экономику без инфраструктуры невозможно. Украинская инфраструктура нуждается не столько в модернизации, сколько в развитии современных транзитных коридоров, логистических хабов. Украина может стимулировать приход частных инвесторов в дорожное строительство, строительство аэропортов, портов в формате государственно-частного партнерства, как это сделали Турция и Бразилия. Реализация масштабных проектов будет стимулировать рост спроса на украинские строительные материалы и создавать рабочие места. При правильной реализации такой стратегии мы можем прибавить еще 2–3% прироста экономики первые 10 лет.

4 Программы, нацеленные на достижение энергетической независимости от импорта газа и нефтепродуктов, за первые пять лет принесут еще минимум 1,5% прироста ВВП, ведь Украина занимает третье место в Европе по величине запасов газа и нефти — более 200 млн т. При этом мы ежегодно импортируем энергоресурсов более чем на $ 6 млрд.

5 Миллионы украинцев нуждаются в улучшении жилищных условий, но дорогие кредиты никогда не решат эту проблему. Реализация долгосрочных специальных программ поддержки жилищного строительства — кредитные, лизинговые программы — может не только решить проблему жилья, но и станет мощным драйвером экономического развития страны и регионов. Темпы роста экономики могут увеличиться еще на 1,5–2% в год первые 10 лет.

6 Украинский бизнес мог бы развиваться быстрее и эффективнее конкурировать с европейцами, если бы был доступ к дешевому финансированию. Кредиты дорогие, банкам не доверяют, при этом на руках находятся, по разным оценкам, десятки миллиардов неработающих долларов. Украинцы креативны, но украинские стартапы почему‑то привлекают капитал за рубежом, а потом туда и мигрируют. Упрощение процедур, улучшение системы защиты инвесторов также станут хорошими драйверами развития экономики. Это не только инструмент привлечения инвестиций для развития бизнеса, но и орудие накапливания капиталов на растущей экономике.

7 Ну и главное. Любое развитие бизнеса или страны начинается с идеи, целей, стратегии. Приступать к развитию нужно с ответов на вопрос: куда мы стремимся? Какой должна быть Украина, например, в 2030 году, и какое место ей необходимо занять на европейской и мировой экономической, социальной и культурной карте.