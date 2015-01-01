Переворот сознания

Это материал Электронной версии журнала Новое Время, открытый для ознакомления. Чтобы прочитать закрытые статьи – оформите подписку

За последние два-три года жители больших городов Украины изменились до неузнаваемости: из постсоветских “маленьких людей” превратились в гедонистов, готовых рисковать и брать ответственность на себя Екатерина Иванова Когда в подъезде дома, где живет 34‑летний фотограф и режиссер Алик Усик, становится грязновато, он не ждет, когда придут дворник или уборщица, а сам берет в руки веник и начинает убирать. Для него это реальный способ сделать мир вокруг себя хоть немного лучше. “Глупо сидеть сложа руки, надо включаться и хотя бы по мелочам что‑то делать”, — формулирует Усик свою жизненную философию. “Надо что‑то делать” — новый девиз соотечественников, уставших ждать благ от государства и осознавших, что рассчитывать можно только на себя и свою семью. Согласно результатам исследования 2017 года To be Ukrainian, проведенного в четырех крупнейших городах Украины (Киеве, Одессе, Харькове и Львове) компанией Украинская маркетинговая группа (UMG) совместно с Министерством информационной политики, таких людей в стране подавляющее большинство — 84%. Эта цифра стала неожиданным открытием для авторов исследования, ведь социология начиная с 90‑х годов говорила о том, что украинцы — нация экстерналов, то есть людей, полагающихся на внешние обстоятельства и предпочитающих уходить от ответственности за свою судьбу и страну в целом. Считалось, что в этом граждане Украины радикально отличаются от жителей Западной Европы и США, где преобладающее количество людей — интерналы. То есть наоборот, принимающие на себя ответственность за все происходящее в их жизни. Сегодня, более чем когда‑либо, украинцы чувствуют себя гражданами, утверждает Евгений Головаха, замдиректора Института социологии НАН Украины. “Это новый феномен”, — констатирует он. Среди причин кардинальных изменений, произошедших с соотечественниками, социологи называют свалившиеся на их плечи и головы, революцию, кризис и войну. Сограждане теперь готовы рисковать и баловать себя, способны приспосабливаться к любым жизненным невзгодам. Они стали значительно большими патриотами, чем несколько лет назад, перечисляет Наталия Бухалова, генеральный директор UMG. “Мы становимся по‑западному самостоятельными и избавляемся от постсоветского комплекса “маленького человека”, — говорит она.

ЭТО МЫ: Алик Усик (на фото — в центре) вместе с женой стремится воспитать своих троих детей украинцами с активной гражданской позицией

Патриот без вышиванки

Польша, Чехия, Австрия, Бельгия, Германия, Канада, США — Усик перечисляет страны, куда за последние несколько лет эмигрировали его близкие друзья. По словам фотографа, все они были востребованными специалистами на рынке Украины, но променяли “больший заработок на большее спокойствие”, понимая, что в ближайшие годы Украина и близко не поднимется на тот уровень демократии, уважения прав и свобод человека, толерантности, как в развитых западных странах с их многолетней демократией, низким индексом коррумпированности органов управления и стабильной экономикой. Наблюдения Усика подтверждает свежая статистика международного информационного агентства Bloomberg: с целью трудоустройства за последние два года из Украины уехали свыше 1 млн человек. А по данным исследования UMG, 65% соотечественников хотели бы эмигрировать, причем 37% из них — навсегда. Сам Усик, хотя и согласен с аргументацией друзей-эмигрантов, входит в те 35% украинцев, которые, несмотря на разочарование и усталость от происходящего, думают не о поиске лучших условий в чужой стране, а о создании их в своей. За такой позицией стоит патриотизм, который, по данным UMG, за последние два года претерпел существенные изменения: внешние проявления уступили место глубинным. “Если в 2015 году можно было встать посреди площади, взяться за сердце, спеть гимн, и этого было достаточно, чтобы быть патриотом, то теперь — нет”, — объясняет Бухалова. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: Согласно исследованию

компании UMG, которую возглавляет Наталия Бухалова,

украинский патриотизм за последние два года претерпел существенные

изменения: внешние проявления уступили место глубинным Для более 70% соотечественников ключевым фактором патриотизма становится не просто знание украинского языка, а его бытовой контекст. И несмотря на то, что жители крупных городов Украины по‑прежнему чаще используют русский, за последние два года каждый третий русскоязычный украинец стал чаще разговаривать на украинском языке. Более того, почти 60% считают важным использование украинского языка в СМИ — для поддержания национального духа. “В 2014‑м мы стали нацией, но только в 2017‑м появилась осознанная украинскость”, — с нажимом на последнем слове говорит Бухалова. Вместе с тем общество сейчас переживает период, когда старые ценности уже неактуальны, а новые еще не сформированы. Это является причиной многих противоречий, отмечают эксперты и приводят несколько типичных примеров — общественная дискуссия, праздновать ли Восьмое марта и надо ли переименовывать населенные пункты и города. Параллельно происходит и трансформация потребностей украинцев. В 2015 году, спустя год после начала военных действий на Донбассе, соотечественники особенно остро нуждались в физической безопасности. Неудивительно, что в этих условиях они мало думали о том, чтобы побаловать себя. Затянув пояса, украинцы выискивали товары по акции, покупали оптом и в складчину, давали вторую жизнь старым вещам. Экономить стало даже модно. В 2017-м ситуация изменилась. К войне украинцы привыкли, особенно в больших городах, а экономить просто устали. Потребность в гедонизме проявила себя ярче всего — об этом заявили 42% опрошенных. Это почти в пять раз больше, чем в 2015 году. Однако гулять на широкую ногу сограждане по‑прежнему не в состоянии. В отличие от европейцев, у которых уходит на еду 12% семейного бюджета, жители Украины тратят на нее 74%. Поэтому гедонизм по‑украински — это финансово расслабленный отдых в выходные после аскетичной рабочей недели. В этом не дает усомниться, например, ресторанный рынок. 2016 год стал для него годом подъема — в столице впервые с начала кризиса открылось больше ресторанов, чем закрылось. Вместе с тем считать деньги соотечественники не перестали: доходы большинства уже не позволяют не то что откладывать — в ход пошли накопленные ранее резервы. Вместо экономии украинцы теперь больше ориентированы на поиск дополнительного заработка. При этом более 80% жителей страны готовы променять престижную работу на высокооплачиваемую, а почти 70% — интеллектуальный и духовный рост — на возможность больше зарабатывать. Хорошим ответом на вопрос о материальном благополучии многим представляется возможность начать свое дело: каждый второй опрошенный считает, что сейчас для этого самое подходящее время. Олеся Остафиева, совладелица бара Лысая гора, признается, что мысленно попрощалась с 200 тыс. грн, которые в апреле прошлого года вложила в собственный ресторанный бизнес. Ни у Остафиевой, в прошлом журналиста и пиар-менеджера, ни у ее двух подруг, которые стали соосновательницами заведения, не было опыта в таком деле. Девушкам просто повезло: на момент открытия бара цены на аренду недвижимости достигли дна, и это сыграло им на руку. “Было понимание, что время для старта хорошее, нужно только попасть в целевую аудиторию, — вспоминает Остафиева. — Мы попали”.

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ НЕ ПЬЕТ ШАМПАНСКОГО: Олеся Остафиева решилась открыть бар, не имея опыта в ресторанном бизнесе

Закалка для нации