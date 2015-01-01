Окончательный диагноз

Это материал Электронной версии журнала Новое Время, открытый для ознакомления. Чтобы прочитать закрытые статьи – оформите подписку

Знаменитый доктор Евгений Комаровский называет сильные и слабые стороны перестройки здравоохранения от Ульяны Супрун и делает сокровенные признания Ольга Духнич С детским врачом Евгением Комаровским НВ удается поговорить в один из его обычных рабочих дней. Самый известный педиатр постсоветского пространства, лидер мнений с миллионами подписчиков в социальных сетях и медицинская телезвезда в этот день занят привычным делом — принимает пациентов. “Еще 5 минут”, — предупреждает он НВ. Кандидат медицинских наук, врач-практик с 30‑летним опытом, Комаровский первым бросил публичный вызов методам привычной советской медицины, часть которых не имеет ничего общего с лечением человека, а часть попросту устарела. Харизматичному и остроумному врачу за два десятка лет удалось разуверить значительную часть современных родителей в пользе горчичников, банок и растираний спиртом. Взамен Комаровский учит своих последователей критически относиться к здоровью детей и доверять современной медицинской науке. Публичный успех принес свои плоды. Книги известного педиатра переведены на десяток европейских языков, с недавнего времени и на китайский, а растить детей по методике Комаровского стало обычным делом. Завершив наконец прием пациентов, Комаровский обращается к НВ с явным желанием пошутить, однако, услышав первый вопрос о ходе медицинской реформы, из острослова и балагура мгновенно перевоплощается в последовательного пессимиста. Как отмечает он сам, пессимиста активного, готового если не верить, то мечтать.

5 вопросов Евгению Комаровскому: ________________________________________________ Самая дорогая вещь, которую вы приобрели за последние десять лет?

Давайте не будем о материальном. Из важного — за последние шесть лет у меня появилось трое внуков. Это главное приобретение. Самое необычное путешествие в жизни?

Деревенька в Норвегии за Полярным кругом, 200 км от города Тромсе. Там мы ловили треску. Но меня потрясла совсем не рыба, а автобусная остановка. В деревушке, где живет 90 человек, за Полярным кругом на остановке общественного транспорта есть отапливаемый туалет для инвалидов. Вот это страна с национальной идеей! Понимаете? Есть ли ситуации в вашей жизни, за которые вам до сих пор стыдно?

Иногда стыдно, когда я вспоминаю, как прожила жизнь моя жена и как прожил ее я. Что впервые я получил возможность выехать в Европу в 46 лет. Что мы жили и работали всю жизнь, не зарабатывая ничего. И мне так стыдно, что в возрасте 23 лет, имея кучу родственников за границей, я не уехал в США или Израиль. При всей моей максимальной самореализации здесь я бы ни за что не повторил этот путь, имея выбор. На чем вы передвигаетесь по городу?

На Audi. Кого или чего вы боитесь?

Насилия. Людей, точнее нелюдей, распускающих руки. Я не могу понять, как человек может ударить другого. Когда политик в прямом эфире может ударить человека и его никто не осудит. При этом они учат меня, как любить страну.

У меня сложное отношение к нынешней реформе украинского здравоохранения. С одной стороны, ее шаги правильные и давно назревшие, но совсем не подкреплены юридически, экономически и информационно. Все прекрасно понимают, что существующая команда МОЗ — временная, как и фигура и. о. министра. Все знают, что будут парламентские выборы, соответсвенно, новый Кабинет Министров. А те, кто придут, они кто будут? В политике, кого ни возьми, все против нынешней главы МОЗ. За нее действующий премьер-министр, но сколько людей вокруг говорят, что на следующих выборах эта команда к власти может не дойти. Очень многие нынешние рассудительные начинания Минздрава не могут быть реализованы из‑за дефицита средств, а количество недоброжелателей, которые хотят, чтобы эта команда что‑то украла или в чем‑то ошиблась, растет. Я бы очень хотел иметь заверения власти на следующие выборы, что реформа медицины не имеет обратной силы. Вдруг придет опять матерый опытный чиновник, который восстановит совковую медицину и будет нам рассказывать, какая она уникальная. Этого всего я очень боюсь. Поэтому да, мы движемся в правильном направлении, но по скользкой дороге. Идем голые и босые, а шансов достичь цели у нас немного. Кроме того, уцелевшие и отправившиеся в путь периодически сомневаются, а надо ли им по этому пути ходить? Миграция профессиональных медицинских кадров за рубеж огромная. С апреля, по задумке реформаторов, нам всем предстоит подписание деклараций со своими лечащими врачами. Однако справиться с этим за время, оставшееся до парламентских выборов,— нереально. Я попытался сделать это в своем городе Харькове. Знаю доктора, которого уважаю и вижу своим врачом. Но в нынешних списках нет ни его поликлиники, ни его фамилии. То есть этого я сделать не могу. Почему? Не знаю. Но если так работает система в Харькове, то в маленьких городах — еще хуже. Проблемы не только в этом. Не может МОЗ и вся система здравоохранения существовать отдельно от страны, она живет по ее законам. К примеру, вы — пациент, который приходит ко мне с пневмонией. И я говорю — это воспаление легких, его нужно лечить вот этим лекарством. Но у меня нет денег на это лекарство, а если есть, то данное лекарство в аптеке поддельное. Вот и реформируйте на здоровье. Все говорят правильные вещи, но в стране нет денег на лекарства и хороших врачей, нет работающего закона, строго карающего за фальсификацию медицинских препаратов. Люди в Украине часто говорят: хотим европейскую медицину. Так вот, для начала им нужно объяснить, что это такое — европейская медицина, чтобы развеять иллюзии. В европейской медицине немыслимо, чтобы при высокой температуре ребенка врач пришел к вам домой по вызову. Целый врач, да еще и с медсестрой! А вы ему 100 грн дали и удивлялись, чем он недоволен. У каждой женщины есть сережки или колечко, но никто ведь не думает, что где‑то там в Бельгии персональный ювелир делает их лично для нее. Механик не приедет к вам домой чинить ваш автомобиль, он пригласит вас на станцию техобслуживания. Но мы привыкли, что врач к нам приезжает домой. Уникальность профессии врача у нас утрачена, потому мы вряд ли обрадуемся по‑настоящему европейской медицине. Есть вещи, на которые я в европейской медицине молюсь, — это гарантия качества лекарств в аптеках, отсутствие пресловутого “потерпи”. Никто не будет делать человеку больно, если есть возможность этого избежать. И ты знаешь: если судьба от тебя отвернется и ты будешь умирать, медицина гарантирует качество смерти — ты не будешь умирать в муках и на мокрых простынях. И пациент, и врач — люди, которых европейское общество уважает.

ТЕЛЕ­ДОКТОР: Педиатр Евгений Комаровский совмещает лечебную практику с написанием книг и телекарьерой