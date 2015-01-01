Королева Европы

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Ангела Меркель, когда‑то скромный ученый из Восточной Германии, а теперь четырежды канцлер крупнейшей экономики Европы, становится самой влиятельной женщиной планеты и гарантом стабильности и демократии как минимум для половины мира

Анна Павленко

Женщина, ученый и к тому же уроженка Восточной Германии — такие личные данные, по мнению ведущих немецких политиков начала 2000‑х, должны были стать для Ангелы Меркель непреодолимым препятствием на пути к креслу главы правительства.

Они ошиблись. В 2005 году Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии и самым молодым политиком на этом посту. А в марте 2018‑го она в четвертый раз приняла канцлерскую присягу в Бундестаге.

Меркель достался нелегкий отрезок истории. Непростые годы кризисов — сначала экономического, а потом миграционного, обострение отношений с Россией в связи с аннексией Крыма и военным противостоянием на Донбассе, приход к власти в США импульсивного Дональда Трампа, стремление Китая к глобальному экономическому лидерству и наконец Брексит — все эти события пришлись на время правления Меркель, что не помешало ей оставаться гарантом мира и экономического процветания всей Европы, а также сохранения на Старом континенте демократических ценностей.

Сегодня 63‑летняя Меркель, известная аскетичной скромностью своего быта и пристрастием к недорогим брючным костюмам, является самым долго правящим лидером региона, за что пресса окрестила ее “королевой Европы”. Также ведущие издания, в числе которых Forbes и Time, называют канцлера самой влиятельной женщиной мира.

Сами же немцы дали своему лидеру прозвище Mutti, что означает мамочка. Сограждане ценят ее взвешенный подход в принятии решений, умение находить разумный баланс как в политике, так и экономике, причем всегда разыскивать стимулы для развития последней. Сегодня экономика 80‑миллионной Германии является четвертой крупнейшей в мире и, по прогнозам аналитиков, продолжит расти за счет внутреннего потребления, инвестиций и экспорта.