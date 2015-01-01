Дорожный мастер

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян обещает, что осенью в Украину все же прилетит Ryanair, а отечественные дороги через пять лет перестанут исчезать каждой весной вместе с асфальтом

Максим Бутченко

Кабинет Владимира Омеляна впечатляет помпезностью и тяжелой роскошью родом из конца 1990‑х: ярко-зеленые малахитовые колонны, лепнина, тяжелые деревянные резные двери.

Нынешнему главе Мининфраструктуры он достался от далекого предшественника — покойного Георгия Кирпы, управлявшего транспортной сферой страны еще во времена Леонида Кучмы.

Проводя экскурсию по этому царству украинского бюрократического барокко, Омелян показывает большой аквариум. “В тот день, когда я впервые пришел сюда [Омелян стал министром в апреле 2016‑го], сдох сомик. Наверное, старорежимной рыбка оказалась, испугалась перемен”,— шутит он.