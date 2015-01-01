Фонд уполномочен заявить

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Йоста Люнгман, глава МВФ в Украине, объясняет целесообразность повышения цен на газ, а затем рассуждает о жизнеспособности украинской экономики и ее возможностях угнаться за европейскими соседями

Иван Верстюк

Йоста Люнгман, глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, принимает журналиста НВ минута в минуту в назначенное время в своем киевском офисе, расположенном в престижном бизнес-центре Леонардо.

Высокий и худощавый швед Люнгман, любитель бега на длинные дистанции, работает в фонде более десяти лет. До своего назначения в Украину в июне 2017‑го он представлял МВФ в Молдове, Черногории, Ирландии и Венгрии. Еще раньше Люнгман, специалист по фискальной политике, работал в министерстве финансов Швеции.

Теперь именно от его позиции во многом зависит, когда и на каких условиях Украина получит следующий транш от фонда. А без этих денег, по утверждению специалистов, стране будет сложно покрыть бюджетный дефицит и пополнить золотовалютные резервы Нацбанка, да и вообще свести концы с концами. К тому же для частных инвестиционных фондов умение правительства найти общий язык с МВФ — это сигнал о том, что властям можно доверять.

Люнгман зарекомендовал себя как принципиальный переговорщик с украинскими властями. Впрочем, в интервью НВ он старается выглядеть как человек, который способен договариваться, часто улыбается и подчеркивает, что понимает: на проведение реформ Украине нужно время.

— Украинское правительство сделало несколько заявлений о том, что следующий транш МВФ ожидается в апреле или мае. Это реалистично?