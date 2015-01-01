Король ринга

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Василий Ломаченко, сумевший всего лишь за 11 боев на профессиональном ринге получить пояс чемпиона и стать лучшим боксером мира вне зависимости от веса, крутит педали и говорит о цели бойца, миллионных гонорарах, патриотизме и отсутствии отечественной школы бокса Максим Бутченко Мощный стокилограммовый афроамериканец с татуированным лицом назвал этого компактного — в районе 60 кг — украинца “маленький парень из Украины”. И уважительно добавил, криво усмехнувшись: “Он — настоящий монстр”. Именно такими словами великий и ужасный Майк Тайсон, погасшая звезда и гроза профессионального ринга в 1980–2000‑х, охарактеризовал Василия Ломаченко, новое светило мирового бокса. Впрочем, на ринге Ломаченко, чемпион мира по версии WBO, похож не на монстра, а на артиста, талантливо играющего с противником в игру под названием “бой”. Да и в быту, как убедился НВ, придя на интервью с Ломаченко на спортивную базу в Конче-Заспе, что под Киевом, “маленький парень из Украины” не выглядит монструозно. Ломаченко удивляет: он живет в ритме постоянной подготовки к бою. А если отвлекается, то ненадолго. Вот и на интервью он задержался на три часа: участвовал в съемке рекламы. А потому перед началом беседы с НВ уселся на велотренажер — пришло время для ежедневной кардионагрузки. С дисциплиной у Ломаченко все четко: за этим следит единственный тренер и безусловный авторитет — Анатолий Ломаченко, отец боксера. Хай-Тек, как его называют на профи-ринге, крутил педали около часа. И ровно столько же времени, ни разу не остановившись и не сбившись с дыхания, спокойно отвечал на вопросы НВ. Для него первое куда привычнее второго: большие интервью чемпион дает крайне редко. Для украинской национальной гордости этот парень появился очень вовремя — как раз тогда, когда слава суперчемпионов Виталия и Владимира Кличко пошла на убыль. Скромник из провинциального городка Белгород-Днестровский уверенно занял опустевший пьедестал братьев: уже в третьем своем бою на профессиональном ринге Ломаченко завоевал титул чемпиона мира. Затем поднялся на одну категорию выше, взяв и там чемпионский пояс. С тех пор украинец уже несколько раз защищал его, добившись того, что никто из боксеров, выступающих во втором полулегком весе, не осмеливается бросить ему вызов. Теперь Ломаченко бросает вызов самому себе — он вновь планирует подняться на одну весовую категорию, чтобы драться уже с другими чемпионами. 29‑летний Ломаченко быстр как на ринге, так и в жизни. Первый бой он провел в четырехлетнем возрасте и с тех пор не делает перерывов в тренировках. Первый серьезный титул получил в любительском боксе в 2008 году — впервые поехал на Олимпиаду и сразу завоевал золотую медаль. Затем были победы на чемпионатах мира и еще одно олимпийское золото — Лондон-2012. На профи-ринг украинец вышел в декабре 2013 года. И за последующие четыре года добился того, что сразу несколько организаций и авторитетных СМИ — Американская ассоциация журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), издание Fightnews, спортивный портал ESPN, профильный журнал The Ring, телеканал HBO — назвали Ломаченко по итогам 2017‑го лучшим боксером мира, независимо от весовой категории. И пока его техникой и легкостью в ринге восхищаются все — от зрителей до бывших чемпионов типа Тайсона,— украинец крутит педали, готовясь к новым боям.

Пять вопросов Василию Ломаченко Ваша самая дорогая покупка за последние 10 лет? Дом в Белгород-Днестровском. Поездка, которая произвела на вас неизгладимое впечатление? Я на протяжении пяти-шести лет ездил только в Штаты и домой. А отдыхать — в Буковель. В Украине мне везде нравится отдыхать на природе. У нас большая красивая страна. На чем вы передвигаетесь по городу? На Toyota Land Cruiser 200. Поступок в вашей жизни, за который вам до сих пор стыдно? Наверняка есть, и не один. Просто я их не помню. Чего или кого вы боитесь? Боюсь того, что близкие мне люди стареют.

— Недавно ваш промоутер Боб Арум заявил, что в мае 2018‑го пройдет бой Ломаченко с венесуэльским чемпионом Хорхе Линаресом. Все уже окончательно решено? — Контракт еще не подписан, поэтому говорить о том, будет ли бой на 100%, не могу. Как мне сказали, на протяжении этой или следующей недели должны подписать контракт. — Линарес боксирует в легком весе (до 61 кг), Ломаченко — во втором полулегком (до 59 кг). То есть вы решили сделать то, чего эксперты и болельщики давно ждали: подняться в больший вес. Вы делаете это потому, что в вашем весе уже никто не хочет выходить с вами на ринг? — Это связано с тем, что в весах, в которых я боксирую, уже случились все возможные бои, которые мне интересны. Есть хорошие имена, но они совсем не готовы со мной биться. Скажем, когда я состоял в весовой категории 57 кг [полулегкий вес], то там были три других чемпиона. Мы хотели сделать объединение поясов, чтобы абсолютный чемпион был один. Но они [другие чемпионы] не готовы были пойти на это. Я перешел в другую весовую категорию [второй полулегкий], чтобы моя задумка стала реальностью — но там тоже не готовы драться. Вот я поднимаюсь сейчас выше. — До какого предела готовы дойти ради поиска противника? — Предела нет: как организм себя поведет, наберу ли массу через два-три года. Я не ставлю себе никаких границ. — Кого вы считаете самым интересным противником для себя? Скажем, мировых звезд типа Флойда Мейвезера или Мэнни Пакьяо? — Один противник ничего не решит в самоутверждении. Ведь для того, чтобы остаться в истории спорта, нужно в свою боксерскую эру выйти на ринг со всеми чемпионами, топ-спортсменами. Ну, выиграю у одного, и что? А насчет Пакьяо — то он боксирует в весовой категории 66 кг, ему 40 лет. Его карьера уже заканчивается. Боксировать с человеком, который завязывает со спортом, на закате его карьеры — не достижение для меня. — Кажется, Ломаченко появился очень вовремя для Украины — как раз тогда, когда зашла звезда братьев Кличко. Это случайность, что украинцы продолжают оставаться среди лидеров профи-ринга, или в стране появилась какая‑то система производства супербойцов? — Ну, какая украинская школа бокса? Вы говорите об украинцах, о том же Кличко, который тренировался у немецкого тренера, когда перешел в профессионалы и переехал в Германию. О какой украинской школе мы говорим? Хочу вас огорчить, но украинской школы бокса сегодня не существует. — А вы? Почему вам удалось подняться так высоко? — Лично мой пример — это заслуга отца, который тренирует меня. Он знает, каким образом необходимо построить тренировочный процесс: когда нужно дать нагрузку, когда — сбавить. Он чувствует спортсмена, чувствует момент, когда можно выйти на пик формы. И, конечно, он знает очень хорошо саму стратегию бокса. — А что в вашей подготовке было самое сложное? Переплыть лиман в Белгород-Днестровском вдоль и поперек? Или сделать еще что‑то, после чего вы сказали себе: “Все, больше не могу”? — У меня нет такого выражения — “не могу”. Во время подготовки к бою я тренируюсь по шесть часов каждый день, кроме воскресенья. Я ни разу не давал себе слабину. — В детстве вы считали Майка Тайсона кумиром. А теперь он восхищается Ломаченко. Что чувствуете по этому поводу? — Это, безусловно, приятно. Особенно вспоминая, как еще ребенком вставал утром, чтобы посмотреть бои Тайсона и Роя Джонса [американский боксер, обладатель сразу нескольких поясов]. Они были боксерами, ради которых я просыпался очень рано. Когда мне было лет 13, я уже хотел быть похожим на них. Иногда мечта воплощается в жизнь, и ты не до конца еще осознаешь это. — Во время боя вы часто “играете”: делаете смешные движения, финты. Так, как в свое время делал Рой Джонс. Это метод психологического давления? — Я первым никогда не начинаю “играть”. Вначале это делают противники, после чего я принимаю игру. Первым понтоваться я не начинаю. Просто человек, находясь в ринге, пытается себя проявить, сыграть на публику, на судей. Показать, что, помимо бокса, он еще что‑то может сделать,— к примеру, вывести противника из равновесия. Это просто вспомогательные приемы.



КАК ОБЫЧНО: Последний бой Василия Ломаченко (на фото справа), в котором он дрался с Гильермо Ригондо (слева) завершился по привычному для украинца сценарию — его досрочной победой: противник сдался

— Насколько боксер должен быть шоуменом? — Кто как для себя определяет ценности, так и ведет себя. Есть боксеры, для которых бокс — это просто спорт. А есть просто шоумены, которые не умеют боксировать, но за счет шоу их публика любит. Яркий пример — Насим Хамед [бывший чемпион мира в полулегком весе по нескольким версиям]. Я считаю, он был шоуменом, умел себя преподнести. — А вам удается себя “продать”, выгодно себя преподнести? — Бокс для меня — это спорт. В моем сознании он еще не стал бизнесом. Мне достаточно того, что платят за контракт. И я не гонюсь за цифрой, во много раз большей. Если бы гнался только за цифрами, я бы уже сегодня согласился на бой с Пакьяо, за который мне предлагают около $ 5 млн. И не думал, насколько это будет плохо или хорошо для моей карьеры, проиграю или нет. Вообще бы об этом не думал и подписал контракт за деньги, если бы они были моей целью. Но я так не делаю. — А почему? Это влияние отца? — Конечно. Отец заложил все эти качества, мысли. Родители воспитывают, учат. Ты, по сути, являешься подобием своих родителей. — Почему промоутером Ломаченко стал американец Боб Арум, а не, к примеру, компания братьев Кличко? — Потому что он предложил для меня лучшие условия. — Лучше финансовые условия? — Нет, нет. Он сделал мне второй бой чемпионский [уже во втором бою в своей профессиональной карьере Ломаченко вышел драться за пояс чемпиона мира по версии WBO с Орландо Салидо; по итогам боя судьи отдали предпочтение противнику Ломаченко, работавшему очень грязно; это единственное на сегодня поражение украинца]. Кроме Арума, никто не мог этого сделать. — Было ли когда‑либо во время боя ощущение, что проигрываете? — В профессиональном боксе — нет, кроме боя с Салидо, из‑за того, что я был малоактивен в первых раундах. Больше не было такого, чтобы я проигрывал. — А личная неприязнь к соперникам — такое бывало? — У меня личная неприязнь ко всем соперникам, которые много говорят, обещают, что они побьют меня так или сяк. Такое произошло с ямайским боксером Николасом Уолтерсом [с ним Ломаченко провел свой восьмой профессиональный бой; украинец уверенно защитил свой титул досрочной победой], который сделал картинку со мной в виде индейки, потому что мы боксировали на День благодарения. К индейке он прицепил мое лицо, а сам выступил в роли повара. Такая картинка точно не может быть приятной. Гильермо Ригондо [кубинский боксер, последний противник Ломаченко, проигравший украинцу досрочно] тоже много высказывался в мой адрес. А вот с Марриага [колумбиец, предпоследний оппонент Ломаченко, также проигравший украинцу досрочно] у меня не было никакой неприязни, потому что он молча и скромно вышел и делал то, что умеет. Он доказывал всю свою силу в бою, а не за канатами словесно. — Где больше живете — в Украине или в США? — 50 на 50. Я живу в Белгород-Днестровском, тренируюсь в Штатах. Одно из условий, которое прописано в контракте,— моя промоутерская компания предоставляет спарринг-партнеров. С этим проблем нет: я приезжаю в зал, мне подбирают спарринг-партнера под стиль будущего соперника. По сути, пребывание в США — это необходимая часть моей тренировки. — Насколько Ломаченко в курсе событий, которые происходят в Украине? Что из последних новостей вас больше всего возмутило и что порадовало? — Меня огорчает война на востоке Украины. А радуют, как правило, спортивные достижения: радуюсь большим и малым победам наших спортсменов. — Что для вас патриотизм? — Патриотизм — это не просто говорить, а что‑то делать для своей родины. Сделать конкретное для страны, и чтобы об этом знал весь мир. Я думаю, яркий пример — это спортсмены, которые представляют честь нашей страны: они не кричат ничего, но становятся на пьедестал, и тогда поднимается украинский флаг, играет национальный гимн. Лучшей рекламы для Украины и не придумаешь.

ОТЕЦ РЯДОМ: Анатолий Ломаченко (на фото в центре) для своего сына Василия (справа) не просто тренер, а безусловный авторитет