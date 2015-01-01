Совет из Вашингтона

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Андерс Аслунд, американский профессор и знаток украинской экономики во влиятельном аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне, дает характеристики всем украинским президентам и совет последнему, которым грех не воспользоваться

Ольга Духнич

Андерсом Аслундом, американским экономистом и одним из лучших в мире экспертов по украинской экономике, НВ встречается в холле Premier Palace в Киеве. Он выглядит уставшим, явно спешит в аэропорт, но при этом находит время для интервью и не теряет чувства юмора.

“Снимайте осторожно, здесь происходит столько интересных частных встреч, что лучше быть аккуратным”,— иронично комментирует Аслунд работу фотографа, позируя в холле отеля.

Иронию и острые оценки Аслунд позволяет себе и в более серьезных вопросах. В его компетентности не приходится сомневаться: экономист является профессором Джорджтаунского университета и сотрудником престижного американского аналитического центра Atlantic Council. Также Аслунд занимал должность советника сразу при нескольких президентах разных стран и с ходу готов назвать болезненные точки любой из постсоветских экономик.