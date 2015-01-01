Картины с маслом

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Крупнейший аукционный дом Christie’s за последний год побил десятки мировых ценовых рекордов на предметы искусства, утвердившись в статусе лидера рынка и заодно нарастив выручку до невероятных $ 6,6 млрд — на 21% больше, чем годом ранее

Екатерина Богданович

Самая дорогая скульп-тура, самая дорогая частная коллекция украшений, самая дорогая частная коллекция произведений искусства и самая дорогая картина в мире — все эти рекорды аукционных продаж, установленные в нынешнем столетии, принадлежат одному аукционному дому — Christie’s. Основанный в 1766 году, сегодня он является лидером мирового арт-рынка.

“Семь из десяти топовых произведений искусства, проданных в мире, были проданы через Christie’s”,— гласит отчет аукционного дома за 2017 год. Благодаря Christie’s десятки художников обновили свои ценовые рекорды, произведения четверых из них вошли в топ-10 самых дорогих лотов, проданных на аукционе Christie’s в 2017 году.

Штаб-квартира Christie’s, принадлежащего сегодня французскому холдингу Artemis, находится в Лондоне. Второе крупнейшее отделение — в Нью-Йорке. Кроме того, еще восемь аукционных залов расположены в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, а также десятки офисов открыты в 46 странах мира.