Чужие здесь в моде

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Спасаясь от бедности, нестабильности и войны, украинки все чаще выходят замуж за иностранцев. За последние десять лет доля смешанных браков в стране выросла в два раза Галина Корба Заморский принц нашел львовянку Ярину Циж прямо у нее дома. Несколько лет назад аргентинец Мартин Иполито остановился у Циж по CouchSurfing — сервису, посредством которого миллионы людей по всему миру предоставляют иностранным туристам свое жилье для временного проживания. Бурный роман всего через полгода закончился свадьбой, и Циж переехала к супругу. “Я влюблена в Мальорку, — с восторгом говорит о новом месте жительства украинка. — Жить возле моря, с прекрасными пейзажами и без зимы, как в Украине, было моей мечтой. К тому же здесь все стабильно, безопасно, прозрачно и доступно”. Правда, чтобы адаптироваться на новом месте, Циж, которая на родине вела активную жизнь и работала на местном радио, пришлось немало потрудиться. Первое время она усиленно посещала курсы испанского языка, бассейн и спортивные секции, пока год назад ей не удалось устроиться на работу в местный океанариум Palma Aquarium. “С тех пор я начала чувствовать, что Испания — мой дом, — признается Циж. — До этого в новой стране у меня был только муж и его друзья, поэтому свой круг общения пришлось создавать с нуля, чтобы быть независимой и иметь собственные интересы. Но оно того стоило”. Циж перестала быть жительницей Украины, но осталась частью большого украинского тренда, который можно назвать “бросить все и выйти замуж за иностранца”. Клиентки в анкетах пишут, что хотят выйти замуж и уехать ради лучшего будущего для себя и своих детей

Елена Сосновская,

собственница брачного агентства Mega Love В целом число браков в Украине за последние десять лет сократилось почти в полтора раза. Однако количество заключенных союзов украинок с иностранцами растет. В 2008 году в стране зарегистрировали 11,4 тыс. смешанных свадеб, а в 2017‑м — уже 15,5 тыс. То есть если в 2008 году с иностранцами заключался каждый 30‑й брак, то в 2017‑м — каждый 15‑й. И это данные только по бракосочетаниям в Украине. К примеру, в Польше за последние два года число браков, заключенных местными жителями с гражданами Украины, выросло более чем вдвое — с 400 до 1 тыс. Изменились также предпочтения невест по странам происхождения женихов. Если 10 лет назад львиную долю “внешних” кавалеров составляли выходцы из СНГ — более 60 %, то сейчас на первые места вышли представители стран Европы и Азии. Причем азиатов больше всего — почти 40 %, европейцев — 31 %, затем следуют выходцы из стран Африки, Америки, Австралии и Океании. “Смешанным бракам способствует множество факторов, — говорит социолог Людмила Малес. — Мы видим разветвленную индустрию брачных агентств, мы видим, как женщины в соцсетях все чаще получают недвусмысленные предложения от незнакомых иностранцев на ломаном английском или русском. А главные факторы — это глобализация и невысокий уровень жизни в Украине”.

РАЙСКИЙ УГОЛОК: Украинка Ярина Циж благодаря браку с иностранцем переехала на испанскую Мальорку и теперь наслаждается безопасностью, стабильностью и зимой без снега

Мама, прощай

О привлекательности иностранцев для украинок киевлянин Вадим знает не понаслышке. Ради одного из них его бросила собственная жена после десяти лет брака. Пара долгое время скиталась в поисках лучшей жизни по разным странам Южной Америки и Европы, но в итоге супруга решила перейти к оседлости, причем сделать это с новым мужем — испанцем, шеф-поваром ресторана, в котором она работала. Об измене Вадим узнал случайно, прогуливаясь вечером по одному из центральных районов Барселоны, и эмоций не может сдержать до сих пор. “Они вышли из ресторана под руку, она поцеловала его в губы, а потом они вместе уехали на мотороллере. Я не мог поверить, что это моя жена, что она предала меня”, — негодует обманутый муж. Уличенная в измене супруга не стала отпираться и почти сразу же после развода вышла замуж за нового избранника. “Она явно планировала это, — уверен Вадим. — Это было осознанное решение”. Популярность заморских мужей среди украинок подтверждают и в брачных агентствах. По их подсчетам, число браков с иностранцами за последние пять лет выросло минимум вдвое, а число обращений от украинских женщин к международным свахам увеличилось не менее чем в пять раз. Причем если раньше в агентства приходили за мужьями преимущественно совсем молодые девушки модельной внешности, ищущие богатого покровителя за рубежом, то сейчас иностранных женихов активно ищут женщины 35‑50 лет, в том числе с маленькими детьми от предыдущих браков. Украинки стали более открытыми, поясняет Елена Сосновская, собственница брачного агентства Mega Love. Они активно пользуются соцсетями, путешествуют, многие знают английский. Они понимают иностранцев лучше, чем еще 5‑10 лет назад, и смотрят на мир значительно шире. Эти же факторы делают их более привлекательными в глазах иностранцев. Но главную роль в таком скачке женского спроса сыграла ситуация в стране. “В Украине кризисы, нестабильность, военные действия. Все это очень сильно бьет по женщинам, особенно женщинам с детьми, — поясняет Сосновская. — Клиентки честно в анкетах пишут, что хотят выйти замуж и уехать ради лучшего будущего для себя и своих детей. Чтобы получить наконец стабильность и безопасность, которых не чувствуют в Украине”. На этой волне упали и запросы невест. Если раньше клиентки брачных агентств выставляли к женихам требования вроде личного автопарка и фешенебельного особняка с бассейном, то сейчас большинство согласны на крепкий средний класс, лишь бы уехать. Причем страны выбирают так же осознанно. В фаворитах — США, поскольку это одна из самых развитых стран, где проще всего адаптироваться мигранту. Кроме того, спросом пользуются теплые европейские страны — Франция, Италия, Испания. При этом, несмотря на высокий уровень жизни, украинки пренебрегают Швецией и Норвегией — слишком холодно, а также Австралией и Новой Зеландией — слишком далеко. Изменились и запросы мужчин. Если раньше иностранцы прямо указывали, что хотят заполучить молодую невесту без детей и прошлого, то сейчас таких требований практически нет. В украинках иностранцы ценят приверженность семейным ценностям, ухоженность, внимательность к нуждам партнера и прочие качества, которыми не отличаются их более эмансипированные соотечественницы. Причем большим спросом пользуются девушки из провинции — Полтавы, Кременчуга, Мелитополя, Кривого Рога или Житомира. “Они простые, контактные и хозяйственные, — говорит Сосновская. — У девушек из Киева и крупных городов другие амбиции, они знают толк в торговых центрах, ресторанах и путешествиях. Многие иностранцы на внутренних форумах даже советуют друг другу не выбирать девушек из Одессы или Киева по причине завышенных ожиданий”. Из-за чрезмерных аппетитов и прогрессирующей эмансипации от украинок все чаще отказываются американцы. В последние годы у них в моду вошли более экзотичные и покладистые азиатки, особенно в почете тайский рынок невест.

Дальнее зарубежье

Зато сами азиаты устремились за украинскими невестами. Если еще недавно в списках отечественных брачных агентств преобладали европейцы и американцы, то теперь активизировались состоятельные китайцы, японцы, турки и так далее. Для многих из них, особенно для китайцев, это не только возможность заполучить экзотичную жену-европейку, но еще и естественная необходимость. “Не последнюю роль играет геноцид на протяжении долгих лет, когда массово прерывали беременности по половому признаку [если пол будущего ребенка — женский], — говорит Малес. — В некоторых странах это привело к появлению первых взрослых поколений с неестественным превышением мужского населения. И всем им нужны невесты”. Впрочем, чтобы найти супруга из экзотичной Индонезии, украинке Марине Наконечной в брачное агентство идти не пришлось. Она признается, что никогда не думала о браке с иностранцем и поначалу не восприняла всерьез ухаживания своего будущего мужа Кристиана Талакуа, с которым познакомилась в отпуске у друзей в индонезийской Джакарте. Но настойчивость ухажера принесла плоды — вот уже год как Наконечная вышла замуж и переехала к мужу. По ее словам, такая целе­устремленность несвойственна индонезийцам. Они в основном медлительные, любят полениться, никогда никуда не спешат. Талакуа между тем не просто добивался симпатии своей избранницы, но даже предложение сделал через неделю официальных отношений. “Украинские мужчины любят выжидать. Сначала съезжаться, сожительствовать по три-четыре года, а потом в лучшем случае расписаться, в худшем — разойтись, потому что “не сошлись характерами”, — говорит Наконечная. — А тут однозначная разница: не скажу про всех индонезийцев, но мой муж с радостью взял на себя всю ответственность”. Несмотря на счастливый брак, адаптация в необычной, далекой стране оказалась для украинки весьма болезненной. Начиная от инфраструктуры — в почти 10‑миллионной Джакарте отсутствовали тротуары, парки и места для прогулок, — и заканчивая языковым барьером, тоской по родне в Украине и странными обычаями, включая местную кухню. “У меня начались проблемы со здоровьем, ведь индонезийская кухня очень острая для нашего желудка, — вспоминает Наконечная. — За долгий период “акклиматизации” я проверила на себе некоторые местные больницы и их медицину. Тогда мне хотелось сбежать назад в Украину. Теперь я наловчилась готовить дома сама, мы перешли на здоровое питание”.

БЕЗГРАНИЧНАЯ СЕМЬЯ: Свое семейное счастье в лице мужа (на фото — в центре слева) Марина Наконечная (в центре справа, вместе с родителями) нашла в Индонезии. К порядкам этой страны украинка привыкала долго, столкнувшись с проблемной медициной и невыносимо острой едой

В постели с врагом